В Латвии есть несколько военных полигонов, которые используются армией, земессаргами, украинскими военнослужащими, проходящими обучение, а также нашими партнерами по НАТО. После принятого решения разместить здесь еще больше иностранных военных существующие учебные площадки стали слишком тесными. Поэтому в Латвии строится новый – Селийский полигон, или полигон «Селия». Если ранее предполагалось, что канадские и, возможно, другие военнослужащие переедут на постоянное проживание рядом с полигоном в Екабпилсе и Айзкраукле, то теперь ясно – этого не произойдет, сообщает передача «Ничего личного» (Nekā personīga) на телеканале ТВ3 .

Руководители самоуправлений утверждают, что им этого никто прямо не сказал. Глава парламентской комиссии по обороне критикует Министерство обороны за неспособность своевременно завершить строительные работы на полигоне.

Селийский военный полигон расположен в Айзкраукльском и Екабпилсском краях. Его площадь превышает 25 тысяч гектаров (256 км²) – это как четыре Лиепаи. Это будет крупнейший в Балтии полигон для военных учений.

К 2030 году все работы должны быть полностью завершены, территория благоустроена, системы мелиорации построены. Здесь планируется возвести казармы, столовую, склады боеприпасов, несколько стрелковых полигонов, площадку для стрельбы из крупнокалиберной артиллерии и многое другое. Предварительные оценки затрат на строительство и обустройство территории значительны – около 700 миллионов евро. Финансирование предоставят как Латвия, так и союзники.

Программа «Ничего личного» побывала на одном из объектов Селийского полигона. Здесь создается огромная площадка, где можно будет стрелять из крупнокалиберного оружия и взрывать неразорвавшиеся боеприпасы. Также здесь есть смотровая площадка для наблюдения за этими процессами. В прошлом году министр обороны заложил здесь капсулу. Согласно информационной табличке, работы должны быть завершены к октябрю этого года.

Если земляные работы в районе площадки для стрельбы из тяжелых боеприпасов выполняет местная компания Ošukalns celtniecība, то в зоне, предназначенной для размещения военных, строительства столовой, медицинского центра и другой вспомогательной инфраструктуры, пока что Latvijas valsts meži (Государственные леса Латвии) только вырубили деревья. Бревна до сих пор не вывезены, территория завалена пнями. Так же выглядит и участок, где планируются стрелковые полигоны. Или, по крайней мере, должны появиться позже. Недавно здесь еще был лес. Пока что стрелковый полигон это место не напоминает. Однако тяжелая бронетехника сюда заходить не будет – стрельба будет вестись из обычного стрелкового оружия.

Местные жители рассказывают, что зимой, когда много снега и сильные морозы, главная дорога, проходящая через полигон, становится непроходимой. Несколько недель назад маршрут школьного автобуса был закрыт, так как дорога не была безопасной для перевозки детей. В любом случае, этот путь не подходит для тяжелой военной и строительной техники.

Еще прошлым летом Министерство обороны и Министерство сообщения ждали друг от друга решения о том, где взять деньги на реконструкцию этой грунтовой дороги. Latvijas valsts ceļi подтверждают, что министерства нашли 16 миллионов евро на строительство. Однако сначала до конца этого года пройдет этап проектирования. В самоуправлении отмечают, что никто не сообщил, когда и будет ли вообще дорога построена.

Местные жители говорят, что в последнее время хотя бы грейдеры регулярно проходят по дороге. Но все равно она не предназначена для транспортировки тяжелой военной и строительной техники.

«Да, у нас будут трудности. Потому что эта дорога будет полностью готова только в 2026–2027 годах. Но мы будем снижать риски, планировать учения. Возможно, в какие-то периоды мы не сможем принимать на этот полигон тяжелую технику. Будут ограничения. Но мы к ним готовы», - говорит заместитель начальника Объединенного штаба НВС по вопросам поддержки, бригадный генерал Каспар Здановскис.

Мэру Екабпилса Райвису Рагайнису обещали, что новую дорогу можно будет использовать не только военные, но и местные жители, чтобы быстрее добираться до Риги. Однако, насколько ему известно, в планах этого больше нет.

«Эта дорога бессмысленна и остается только внутренним путем полигона. В Сунаксте очень мало жителей. Если говорить о полигоне, он должен соединяться либо с Виесите (15 км от него), что позволило бы связать дорогу с Ригой, либо в Салу через Сунаксте. Сначала нам обещали, что дорога пройдет через Даудзаву, Сунаксте, Виесите, а потом даже дальше... Но мы сказали – нам она вообще не нужна», - пояснил Рагайнис.

В Екабпилсе и Айзкраукле уже на следующей неделе ожидают приезда представителей Valsts nekustamie īpašumi (Государственной недвижимости) и CFLA (Центра финансового управления и контрактов), чтобы обсудить строительство новых многоквартирных арендуемых домов. Однако планируемая арендная плата составит около 12 евро за квадратный метр, что для местных жителей слишком дорого. Для военных, возможно, приемлемо.

Местные власти все еще надеются, что сюда переедут союзные военные, координируемые Канадой. Им понадобятся не только квартиры, но и школы, детские сады. Однако, как заявляют Национальные вооруженные силы и премьер-министр Эвика Силиня, этот сценарий больше не рассматривается. Канадцы отказались от возможности жить рядом с новым полигоном и будут находиться здесь только во время учений.

«Мы рассматриваем и надеемся на будущее – в первую очередь на младший офицерский состав, который будет искать жилье неподалеку, так как им предоставят лишь временные места размещения. Поэтому мы подали заявки на участие в конкурсах государственно-частного партнерства... на строительство многоквартирных домов. Мы включили этот фактор в планы», - пояснил Рагайнис.

На вопрос, сколько людей понадобится обеспечить жильем, заместитель председателя думы Айзкраукле Дайнис Вингрис ответил: «Мы не знаем, но хотели бы знать. Было бы хорошо, если бы у нас был договор с Министерством обороны, где четко указывалось бы, сколько именно людей будет размещено. Возможно, нам нужно было бы решить жилищный вопрос для 500 человек. Тогда все было бы намного понятнее».

Каспар Здановскис, добавил, что канадцы никогда не говорили, что собираются сюда переезжать, но такие обсуждения действительно велись: «Мы просто искали решения. С увеличением многонациональной бригады нужно было решать вопрос с ее размещением». Был ли сценарий их размещения в Селии? «Я бы сказал, это был один из возможных вариантов действий», - ответил он.

«Союзники по НАТО не требуют для себя постоянного места пребывания, подобного военной базе. Поэтому я допускаю, что необходимости в таком количестве школ нет, и если самоуправления не в курсе ситуации, значит, Министерство обороны не выполнило свою работу должным образом», - верена премьер-минист Эвика Силиня.

Национальные вооруженные силы признают, что темпы строительства на полигоне могут быть недостаточными. В ближайшие годы в Латвии завершается реализация множества проектов, финансируемых ЕС, а также строительство железнодорожной линии Rail Baltica, что приведет к нехватке рабочей силы в строительном секторе.

Однако у армии есть план B – возможность привлечь рабочую силу из стран-партнеров. На первом этапе строительства (до 2028 года) планируется возвести три стрелковых полигона, склад боеприпасов и временные палаточные лагеря. На втором этапе будут построены маневренные дороги, танковый и противотанковый полигон, где смогут действовать бригадные подразделения численностью несколько тысяч человек.

Глава парламентской комиссии по обороне, оппозиционный политик Раймонд Бергманис, критикует медлительность Министерства обороны. Он напоминает, что Сейм принял закон о создании полигона «Селия» еще в июне 2023 года, и если правительство действительно хотело построить военные казармы по аналогии с базой в Адажи, а не размещать военнослужащих в палатках, процесс должен был идти быстрее.

«Главная инфраструктура, которую нам нужно развивать, – это базы для размещения военных. Сейчас требуется ускорить процесс. У нас уже есть готовые проекты: стандартные столовые, как в Лиелварде, стандартные казармы, стандартные склады. Все это уже спроектировано. Вопрос в том, завершена ли разработка плана самой базы? Каким она будет в будущем?» - спрашивает Бергманис.

«Проект военной базы уже разработан. Что касается полигона – у нас есть необходимость в реализации второго этапа, но окончательное решение по нему пока не принято, и проект не разработан», - говорит Здановскис.

«Конечно, люди хотят ясности, и их вопросы обоснованы. Наша задача – разъяснять ситуацию и двигаться вперед в соответствии с планами, которые мы сами приняли. Сейчас основные параметры четко определены: это учебный полигон, военный полигон, а также база для нужд государственной службы обороны. Ошибочное мнение, что здесь поселится большое количество союзных военных и их семей, было опровергнуто с самого начала. Мы с самого начала подчеркивали, что это именно учебный полигон», - утверждает министр обороны Андрис Спрудс.

«Этот проект – мега-проект, в котором речь идет о сотнях миллионов евро и множестве объектов инфраструктуры. Я бы сказал, что процесс идет довольно быстро, и наши потребности принимаются во внимание. Можно ли быстрее? Конечно, всегда можно быстрее», - добавляет Здановскис.

Для координации строительства полигона «Селия» была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Екабпилса, Айзкраукле, а также Министерств земледелия, финансов, образования, внутренних дел, сообщения и VARAM (Министерства охраны окружающей среды и регионального развития).

Однако, по словам Раймондс Бергманиса, на совещаниях присутствовали чиновники низшего уровня, и планы на дальнейшее строительство оставались неясными. Министр образования подтверждает, что ей никто прямо не сообщил, что именно потребуется для семей военных. На данный момент запланировано, что в будущем в Селии будут размещаться военнослужащие Государственной службы обороны, которые переедут туда вместе с семьями.

«Открытым остается вопрос, сколько школ понадобится и подобные детали. У нас пока нет таких данных. Мы многократно запрашивали их, чтобы спланировать необходимую инфраструктуру», - говорит министр образования Анда Чакша.

Однако кроме полигона есть еще один важный объект, который потребует как финансирования, так и рабочей силы. Местные самоуправления указывают, что во время предыдущих военных учений выявилось «узкое место» – отсутствие надежного способа пересечения Даугавы. Двигаться по плотинам ГЭС в Кегумсе, Плявиняс и возле Саласпилса с военной техникой было бы неразумно.

Построенный в 1960-х годах мост в Екабпилсе, по словам местного мэра, «изношен», и вскоре на него будет введено ограничение по весу до 30 тонн. Это делает его небезопасным для движения военной техники. В результате единственными возможными местами пересечения реки остаются Рига и Даугавпилс.

Национальные вооруженные силы заявляют, что осенью прошлого года они обратились в Министерство обороны с просьбой о строительстве нового моста через Даугаву. Была намечена примерная зона для строительства. Однако премьер-министр Эвика Силиня утверждает, что не слышала о такой потребности от Министерства обороны.

В думе Айзкраукле слышали о возможном строительстве моста между Скривери и Яунелгавой, на левом берегу Даугавы. До войны там уже существовал мост, но он был взорван немцами.

«В мирное время мы оцениваем эту ситуацию как ограничение, но преодолимое. В кризисное время – это серьезный риск. Мы подготовили обоснование нашей потребности и подали его в Министерство обороны, обозначив коридор, в котором необходим мост. Пока точное место не выбрано, но потребность четко определена. На данный момент решения о строительстве моста мы не получили. Я не обсуждал этот вопрос с премьер-министром – мои контакты в этом вопросе это командующий НВС и министр обороны. Могу подтвердить, что соответствующий запрос был передан в министерство. Думаю, это было сделано не так давно – осенью прошлого года», - утверждает Здановскис

Селия – не единственный масштабный проект, которым занимается Министерство обороны. НАТО выделило более 160 миллионов евро на развитие военного порта в Лиепае, в районе Кароста. Планируется, что база станет центром всех структур вооруженных сил, расположенных в городе.

Еще девять лет назад Министерство обороны представило правительству отчет о возможностях создания базы в Лиепае. События последних недель в Балтийском море показывают, что, по словам представителей НВС, «укреплять возможности военно-морских сил нужно было еще вчера».