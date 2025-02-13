Запрет на русский язык — это здорово! Конституционный суд оценил ограничения на предвыборную агитацию

Итак, сегодня Конституционный суд вынес свой вердикт по жалобе теперь уже бывших депутатов Сейма от "Согласия" на введенные языковые ограничения в Законе о предвыборной агитации. Напомним, что теперь во время официальной предвыборной кампании политическая реклама и агитация может производиться только на госязыке. Исключение сделано для выборов в Европарламент и в самоуправление, где наряду с латышским языком, допустимо и использование других официальных языков ЕС. Таким образом, к примеру на русском языке кандидат в депутаты или партия даже не может подать объявление о встрече с избирателями на русском языке в русское СМИ.

Однако суд пришел к выводу, что языковые ограничения не противоречат Конституции. По мнению судей, ограничения введены на короткий срок - во время официального предвыборного периода, - и не запрещают политикам общаться на встречах с избирателями на других языках. При этом сами ограничения в нынешней геополитической ситуации оправданы. "Во время периода предвыборной агитации важно уменьшить возможность распространять поддерживающие агрессивную политику послания на языке, который может быть использован, как носитель идеологии России", - в частности, говорится в вердикте Конституционного суда.

Суд заключил, что "Сейм, приняв оспариваемые истцами нормы, сбалансировал с одной стороны - интересы безопасности общества и демократический строй государства, для защиты которого в нынешней геополитической ситуации важно регулирование госязыка, а также латгальского письменного и ливского языков, а с другой стороны - права политических партий на свободу слова в оплачиваемой предвыборной агитации."