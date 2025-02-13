Baltijas balss logotype

Запрет на русский язык — это здорово! Конституционный суд оценил ограничения на предвыборную агитацию 1

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Запрет на русский язык — это здорово! Конституционный суд оценил ограничения на предвыборную агитацию

Судьи не нашли ничего антиконституционного в языковых поправках в Закон о предвыборной агитации.

Итак, сегодня Конституционный суд вынес свой вердикт по жалобе теперь уже бывших депутатов Сейма от "Согласия" на введенные языковые ограничения в Законе о предвыборной агитации. Напомним, что теперь во время официальной предвыборной кампании политическая реклама и агитация может производиться только на госязыке. Исключение сделано для выборов в Европарламент и в самоуправление, где наряду с латышским языком, допустимо и использование других официальных языков ЕС. Таким образом, к примеру на русском языке кандидат в депутаты или партия даже не может подать объявление о встрече с избирателями на русском языке в русское СМИ.

Однако суд пришел к выводу, что языковые ограничения не противоречат Конституции. По мнению судей, ограничения введены на короткий срок - во время официального предвыборного периода, - и не запрещают политикам общаться на встречах с избирателями на других языках. При этом сами ограничения в нынешней геополитической ситуации оправданы. "Во время периода предвыборной агитации важно уменьшить возможность распространять поддерживающие агрессивную политику послания на языке, который может быть использован, как носитель идеологии России", - в частности, говорится в вердикте Конституционного суда.

Суд заключил, что "Сейм, приняв оспариваемые истцами нормы, сбалансировал с одной стороны - интересы безопасности общества и демократический строй государства, для защиты которого в нынешней геополитической ситуации важно регулирование госязыка, а также латгальского письменного и ливского языков, а с другой стороны - права политических партий на свободу слова в оплачиваемой предвыборной агитации."

0
9

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го февраля

    Вали всё на "геополитическую ситуацию" и вертай в законе что хош. Радует что этот кристальночерепной рейх вымрет сам, по естественным демографическим причинам. И х на него и адептов.

    9
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео