На следующей неделе будет предложение о рестарте правительства

На следующей неделе мы надеемся получить предложение о рестарте правительства, заявил газете "Diena" член "Нового Единства", председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис.

Латковскис сказал газете, что рестарт правительства - это очень объективная вещь, которую видит и общество. "Я не знаю, сколько раз подчеркивать, что это просто необходимо сделать, невозможно продолжать в том же духе", - говорит он.

Отвечая на вопрос, как скоро можно ожидать появления такого плана, политик поясняет, что план должен быть предложен премьер-министром Эвикой Силиней. На этой неделе она находится в командировках и по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности окончательно определится с оценкой министров.

По его словам, тогда премьер-министр сможет предложить план. "Мы ждем предложения на следующей неделе. Очевидно, что это будет нелегкая задача", - сказал Латковскис, добавив, что всем придется пойти на уступки, в том числе и "Новому Единству".

Отвечая на вопрос, готовится ли план "Б" или параллельный план новой коалиции, включающей Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС), политик отметил, что, находясь рядом с государством-агрессором, мы находимся в ситуации, когда можем потерять свое государство.

"Когда формировалось это правительство, я уже был сторонником того, чтобы все пять латышских партий сформировали правительство, работая на благо страны, и сейчас тоже считаю это лучшим вариантом", - говорит он.

В то же время Латковскис утверждает, что со стороны Национального объединения и ОС такого интереса нет.

"Те, у кого рейтинг выше, считают, что это [пребывание в оппозиции к правительству] даст им лучшие результаты, и, вероятно, вообще не заинтересованы двигаться", - говорит политик.

На просьбу прокомментировать возможность ротации министрами между партиями Латковскис ответил, что не считает решением простое перераспределение мест.