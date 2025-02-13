Baltijas balss logotype

На следующей неделе будет предложение о рестарте правительства 1

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
LETA
На следующей неделе будет предложение о рестарте правительства
ФОТО: LETA

На следующей неделе мы надеемся получить предложение о рестарте правительства, заявил газете "Diena" член "Нового Единства", председатель комиссии по национальной безопасности Сейма Айнарс Латковскис.

Латковскис сказал газете, что рестарт правительства - это очень объективная вещь, которую видит и общество. "Я не знаю, сколько раз подчеркивать, что это просто необходимо сделать, невозможно продолжать в том же духе", - говорит он.

Отвечая на вопрос, как скоро можно ожидать появления такого плана, политик поясняет, что план должен быть предложен премьер-министром Эвикой Силиней. На этой неделе она находится в командировках и по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности окончательно определится с оценкой министров.

По его словам, тогда премьер-министр сможет предложить план. "Мы ждем предложения на следующей неделе. Очевидно, что это будет нелегкая задача", - сказал Латковскис, добавив, что всем придется пойти на уступки, в том числе и "Новому Единству".

Отвечая на вопрос, готовится ли план "Б" или параллельный план новой коалиции, включающей Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС), политик отметил, что, находясь рядом с государством-агрессором, мы находимся в ситуации, когда можем потерять свое государство.

"Когда формировалось это правительство, я уже был сторонником того, чтобы все пять латышских партий сформировали правительство, работая на благо страны, и сейчас тоже считаю это лучшим вариантом", - говорит он.

В то же время Латковскис утверждает, что со стороны Национального объединения и ОС такого интереса нет.

"Те, у кого рейтинг выше, считают, что это [пребывание в оппозиции к правительству] даст им лучшие результаты, и, вероятно, вообще не заинтересованы двигаться", - говорит политик.

На просьбу прокомментировать возможность ротации министрами между партиями Латковскис ответил, что не считает решением простое перераспределение мест.

#правительство
1
10

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Какой рестарт?! Only DELETE!!

    8
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео