Бришкенс вышел из тени: министр начал операцию спасения самого себя

Накануне "разбора полетов"

А именно: партнеры по правительству намерены обсудить, как они дальше будут взаимодействовать и не пора ли провести… рокировку министров, а главное — решить, готовы ли они и дальше работать в таком составе — с минимальным перевесом голосов в Сейме. Понятно, что под рокировкой министров политики в первую очередь имеют в виду замену министра сообщения Каспара Бришкенса, который явно "не тянет" или, точнее, тянет все правительство вниз.

Но, к счастью для господина Бришкенса, вот уже вторую неделю премьер проводит в командировках и таким образом "тяжелый разговор" в коалиции откладывается. Откладывается по меньшей мере до понедельника, 17 февраля, когда должен состояться коалиционный совет уже под руководством Эвики Силини.

Образовавшуюся "паузу" Бришкенс решил использовать для начала "операции спасения" себя любимого! Начались "шевеления" по всем фронтам, то бишь по всем проблемным вопросам руководимой Бришкенсом отрасли. Проекты и предложения посыпались от министра, как из рога изобилия! Судите сами.

Новый совет и списание госдотаций

В понедельник держателем капитала, то бишь Министерством сообщения, был утвержден временный совет airBaltic, который пришел на смену, напомним, отставленному совету во главе с Клавсом Васксом.

На акционерном же собрании было принято решение наконец списать уже де–факто истраченный авиакомпанией 571 миллион евро, который был в свое время вложен в основной капитал правительством — фактически для спасения airBaltic от неплатежеспособности. Таким образом, основной капитал уменьшен до 25 миллионов евро.

Заодно проведена и "ревизия" акций, в результате которой все четыре категории акций airBaltic "уравнены" в цене, да и сама цена понижена до… 10 центов за акцию.

Все эти шаги сделаны для подготовки к выводу авиакомпании на биржу или точнее — для первичного предложения на бирже. Напомним, что ранее удалось подписать договор между airBaltic и Lufthansa о стратегическом партнерстве и покупке т. н. конвертируемых акций.

Понятно, что таким образом министр Бришкенс показывает, что он, хоть и с заметным опозданием, но пытается "взять под контроль" национальную авиакомпанию и навести там порядок.

Вместо двух предприятий — одно

Параллельно с авиасообщением министр занялся и сообщением железнодорожным. Министерство сообщения внесло в правительство доклад с конкретными предложениями по… консолидации предприятий отрасли и, таким образом, по сокращению административных расходов.

А именно: Бришкенс и Ко предлагают объединить в одно госпредприятие (государственное общество капитала) государственное акционерное общество "Латвияс дзелзцельш", которое фактически "обслуживает" советскую широкую железнодорожную колею, с государственным SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, которое отвечает за создание новой инфраструктуры в рамках проекта Rail Baltica, то есть за новую европейскую узкую железнодорожную колею.

Наряду с этим министерство предлагает присоединить дочерние предприятия "Латвияс дзелзцельш" — LDZ ritošā sastāva serviss и LDZ Loģistika к предприятию LDZ Cargo.

Есть идея и выделить LDZ Cargo из "Латвияс дзелзцельш" в отдельное предприятие.

Как известно, в силу геополитической ситуации и войны на Украине вся отрасль транзита и логистики переживает в Латвии, мягко говоря, не лучшие времена.

Понятное дело, что общее падение перевалки грузов ударило и по "Латвияс дзелзцельш" — уже более 4 лет некогда очень прибыльное предприятие выживает за счет дотаций, поскольку собственных доходов не хватает даже на содержание инфраструктуры. Не помогло даже несколько масштабных сокращений работников. В этом году в бюджете зарезервировано для помощи "Латвияс дзелзцельш" еще 26 миллионов!

Очевидно, что правительству нужно искать варианты, как уменьшить расходы предприятия и тем самым сократить размер дотаций. Один из вариантов — это предложенное объединение родственных компаний с целью сокращения работников и административных расходов.

Министр финансов Арвилс Ашераденс в недавнем интервью Латвийскому ТВ пошел еще дальше и намекнул на то, что широкая колея для перевозки грузов и пассажиров "с востока" в перспективе не понадобится и нужно думать о "реструктуризации предприятия".

В переводе на простой язык это означает, что дело может дойти до распила рельсов на восточном направлении — раз уж широкая колея, по мнению правительства, больше не понадобится…

Так или иначе, но министр Бришкенс пытается показать, что он готов искать варианты решения застарелых проблем.

Дали деньги на… пропитание RB Rail

Но и это еще не все. В отсутствии премьера Бришкенсу удалось провести через правительство решение о выделении требуемых компанией RB Rail 3,3 миллиона на административные расходы, включая зарплаты сотрудников RB Rail.

Напомним, что это совместное предприятие трех стран Балтии как раз и отвечает за реализацию проекта века Rail Baltica и, соответственно, три страны солидарно финансируют функционирование этой компании. Литва и Эстония свою долю уже давно перечислили, потом второй раз перечислили очередной транш, и только Латвия тормозила платежи. С одной стороны, позиция премьера Эвики Силини понятна и даже похвальна — она требовала от правления и совета RB Rail сократить административные расходы компании на 20 процентов. С другой стороны, вряд ли Латвия может добиться выполнения своих "приказов" без согласования с Литвой и Эстонией.

Впрочем, вопрос административных расходов компании RB Rail — это мелочи по сравнению с вопросом реализации и финансирования самого проекта века. Так до сих пор и неясно, где взять деньги на рижское соединение с основной трассой Rail Baltica и будет ли вообще это соединение. Власти пытаются затянуть принятие непопулярного решения (об отказе от рижского соединения на первом этапе) путем проведения разного рода исследований на сей счет. Впрочем, и на само исследование денег у министерства сообщений нет!

Уволить нельзя оставить

Но вернемся собственно к судьбе Бришкенса. По слухам, премьер бы его уволила "еще вчера", если бы не жесткая позиция партии "Прогрессивные": лидеры этой политической силы предупредили, что увольнение Бришкенса приведет к моментальному выходу "прогрессивных" из правительства и, стало быть, — к падению этого правительства. Создание же нового правительства и новой коалиции означает, что, скорее всего, Силиня уже не сохранит премьерской пост.

В любом случае, с Бришкенсом или без, но правительству нужно будет думать о том, как все–таки обеспечить коалиционную дисциплину и усилить поддержку правительства в парламенте. Реально, с учетом болезни одного из депутатов "Нового Единства", у коалиции в Сейме сейчас только 51 голос. Этого крайне мало…