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Конституционный суд вынес еще одно языковое решение - во имя «безопасности и демократии Латвии и всей Европы» 3

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
LETA
Конституционный суд вынес еще одно языковое решение - во имя «безопасности и демократии Латвии и всей Европы»

Конституционный суд (КС) признал соответствующей Конституции норму закона, требующую в оплачиваемой предвыборной агитации пользоваться государственным языком, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

В суд обратилась не представленная сейчас в парламенте партия "Согласие", оспорив норму закона, запрещающую использовать в предвыборной рекламе языки третьих стран, в том числе русский. Русскоязычные жители Латвии долгие годы были главным электоратом "Согласия".

Суд признал, что нормы закона о предвыборной агитации, устанавливающие обязанность использования государственного языка в оплачиваемой предвыборной агитации, соответствуют Конституции. КС подчеркнул, что на безопасность Латвии влияет геополитическое положение, а именно, ее страной-соседом является Россия, чья нынешняя идеология направлена на войну и агрессию против соседних стран. Суд отмечает, что меры информационного воздействия России особенно направлены на страны, где планируется проведение выборов. Поэтому в период предвыборной агитации важно уменьшить возможность распространения поддерживающих агрессивную политику посланий на языке, который может использоваться как средство передачи российской идеологии.

КС подчеркивает, что важно, чтобы на предвыборную агитацию и проведение свободных выборов не влияли меры информационного воздействия России, которые осуществляются с целью повлиять на общественное мнение и политический курс в пользу интересов России и особенно активизировались в предвыборное время.

Развертывание мер информационного влияния России в информационном пространстве Латвии и растущие риски безопасности вызывают необходимость в нынешней геополитической ситуации ограничить использование иностранных языков в предвыборной агитации, подчеркивает КС, добавляя, что таким образом защищается не только безопасность латвийского общества и демократическое государственное устройство, но и безопасность и демократия всей Европы.

Суд пришел к выводу, что, укрепляя использование государственного языка и уменьшая использование иностранных языков в предвыборной агитации, оспоренные нормы защищают общественную безопасность и устройство демократического государства. Суд подчеркнул, что латышский язык является неотъемлемой частью конституционной идентичности Латвийского государства, которую формируют также латгальский письменный язык как исторический разновидность латышского языка и ливский язык, имеющий особую государственную защиту как единственный язык коренных народов.

Соответственно, оспоренные нормы обеспечивают, что оплачиваемая предвыборная агитация ведется в информационном пространстве на государственном языке, чем ослабляется влияние российской дезинформации и пропаганды, возможность манипулировать информацией и вмешательства в демократические процессы Латвии. Оспоренные нормы не направлены против плюрализма в предвыборный период. Они направлены на снижение воздействия российских мер информационного воздействия.

В то же время оспоренные нормы не предусматривают полного запрета на общение политических партий с избирателями в период предвыборной агитации и использование вне этого периода иностранных языков, не являющихся официальными языками Евросоюза. Поскольку оспариваемые нормы касаются оплачиваемой предвыборной агитации, то неоплаченная агитация, например, индивидуальная коммуникация с избирателями, может проходить на любом языке. При этом ограничение основных прав распространяется на ограниченный период времени, подчеркивает КС.

Приняв оспариваемые нормы, Сейм уравновесил интересы общественной безопасности и демократического государственного устройства, для защиты которых в нынешней геополитической ситуации важно использование государственного языка, в том числе латгальского письменного языка и ливского языка, с правом политических партий на свободу слова в рамках оплаченной предвыборной агитации, к такому выводу пришел КС.

Кроме того, суд признал, что содержащееся в оспариваемых нормах ограничение основных прав лица соразмерно и оспоренные нормы соответствуют первому предложению ст. 100 Конституции.

Приговор КС окончательный и обжалованию не подлежит.

#выборы #латышский язык #конституционный суд
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    Мы это запомним.

    25
    0
  • VS
    Vad Sorry
    13-го февраля

    Конституционный суд за расизм... Это только показывает в какой диктатуре находится сейчас латвийские граждане

    38
    1
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Я считаю, Европейски суд по правам человека должен знать о таком справедливом конституционном суде Латвии и дискриминации по национальному признаку, а именно запрету получать информацию. Победить сейчас не смогут, но глядишь, пока начнут рассматривать в мире что то поменяется.

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