Baltijas balss logotype

Евродепутат о разговоре Трампа и Путина: вот мы и вернулись в 1938 год 3

В мире
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Евродепутат о разговоре Трампа и Путина: вот мы и вернулись в 1938 год
ФОТО: Instagram

Французский депутат Европарламента от Прогрессивного альянса социалистов и демократов Рафаэль Глюксманн сравнил разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с Мюнхенским заговором 1938 года.

Свою позицию он опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По мнению Глюксманна, сейчас наступил момент в войне, "которого Путин ждал с тех пор, как его блицкриг на Киев провалился: крах не украинского фронта, а западного тылового фронта".

"Вот мы и вернулись в 1938 год... В Мюнхене Гитлеру предложили "на блюдечке с позолотой" Чехословакию на переговорах, из которых были исключены ее лидеры", – добавил он.

Евродепутат считает, что президент США своими заявлениями принес в жертву "еще до начала переговоров территориальную целостность Украины и ее будущее в НАТО".

"Прежде всего, не думайте, что перемирие, основанное на разделе Украины, будет означать конец войны. Оно лишь запустит ее вторую фазу, которая будет заключаться в распространении на территорию Европейского Союза", – предостерег Глюксманн.

Он призвал Европу к активным действиям – от конфискации российских активов до резкого увеличения поставок оружия Украине и усиления санкций против Москвы.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Трамп объявил о "немедленном" начале переговоров о перемирии в Украине и заявил, что Путин якобы хочет мира.

Со стороны многих европейских политиков и представителей международных институтов звучат беспокойства относительно возможности заключения соглашения по Украине за спиной страны.

В то же время, отвечая на такие обвинения, новый глава Пентагона Пит Гегсет заявил в четверг, что в таких переговорах "нет предательства".

#война рф и украины #евросоюз #дональд трамп
0
5

Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    13-го февраля

    Глюк забывает про договор (как и все в Европе) договор 37го года. Когда Франция и Англия разрешили Гитлеру раздербанить Балканы. Тут знаю, тут не помню. Русская версия ванька- встанька. Тюфу, ублюдки

    5
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го февраля

    За него говлрит его фамилия.

    4
    1
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    А может пора Доне санкции ЕС ввести? Вот они встрепенутся! При Российских санкциях не поставлять ни нефть не газ ЕС. Они сами Украину разберут и принесут на блюдечке.

    8
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео