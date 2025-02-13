Высшие должностные лица страны с сегодняшнего дня по воскресенье, 16 февраля, будут принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно информации на сайтах Кабинета министров, Министерства иностранных дел и президента, премьер-министр Эвика Силиня будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности до субботы, 15 февраля, а министр иностранных дел Байба Браже - до воскресенья. Принимать участие в конференции по безопасности с пятницы, 14 февраля, до 16 февраля будет и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

На сайте конференции отмечается, что Мюнхенская конференция по безопасности является платформой для дебатов на высоком уровне по основным проблемам внешней политики и политики безопасности.

Конференцию откроет в пятницу президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего под руководством председателя конференции Кристофа Хойсгена принимающие решения лица и лидеры мнений из разных стран мира обсудят вызовы мировой политики безопасности.

Предполагается, что в пятницу начнется основная программа конференции, в которой внимание будет уделено глобальным вызовам безопасности, в том числе глобальному управлению, демократической устойчивости, климатической безопасности и другим темам.

В субботу пройдут дискуссии о состоянии международного порядка, региональных конфликтах и кризисах, а также о будущем трансатлантического сотрудничества.

Конференция завершится в воскресенье, 16 февраля, дискуссиями о роли Европы в мире. Кроме того, в воскресенье предыдущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сменит Хойсгена на посту председателя конференции по безопасности.