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Правительство Силини пытается найти «лишние» деньги на военные и иные расходы 2

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Правительство Силини пытается найти «лишние» деньги на военные и иные расходы
ФОТО: Latvijas armija

Уже на этой неделе министр финансов Арвилс Ашераденс в беседе с руководством собственного ведомства и министра экономики будет искать варианты для… урезания расходов.

А уже 19 февраля на заседании Совета по нацбезопасности может быть принято концептуальное решение о том, что Латвия в ближайший год–два доведет расходы на оборону до 5% от ВВП, к чему давеча и призвал всех союзников по НАТО Дональд Трамп.

Отметим, что сейчас на оборону тратится 3,45% от ВВП, и это в процентном выражении значительно больше, чем минимум в 10 куда более богатых, нежели Латвия, стран НАТО. В денежном выражении означает, что в этом году оборонному ведомству выделены 1 млрд 559 миллионов евро! Это почти столько же, сколько ежегодно тратится на здравоохранение.

Понятно, что если в следующем году власти захотят увеличить расходы на военные нужды, то тогда нужно будет где–то изыскать "в закромах" родины порядка 577 миллионов евро.

Рискнут ли правящие, памятуя о том, что в следующем году выборы в Сейм, повышать налоги? Маловероятно. Тогда остаются только два варианта для получения необходимых дополнительных денег на оборону — за счет сокращения расходов и за счет… увеличения госдолга, то есть за счет кредитов.

Где же можно найти варианты сокращения расходов? В правительстве готовы пересмотреть бюджеты почти всех министерств — разумеется, за исключением оборонного и МВД, которые как раз и отвечают за два главных приоритета страны — внешнюю и внутреннюю безопасность. Предлагается централизовать ИТ–услуги министерств и бухгалтерские услуги с сокращением значительного количества бухгалтеров.

Также предлагается провести аудит функций госагентств с пересмотром количества работников этих агентств. Под сокращение могут попасть работники двух структур, которые реализуют проект века Rail Baltica: RB Rail и Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Понятно, что едва ли власти рискнут сокращать — тем более в год выборов — бюджет здравоохранения или "трогать" пенсии. Если в списке "неприкасаемых" расходы на медицину, на пенсионное обеспечение, включая пенсии по выслуге лет, которые платятся из основного бюджета, социальные расходы, военные расходы и расходы на внутреннюю безопасность, то "база" для сокращений остается очень небольшая. Впрочем, едва ли власти откажутся от увеличения ассигнований на военные нужды.

А еще ведь часть политиков, в преддверии муниципальных, а потом и сеймовских выборов, опрометчиво пообещали ввести "базовую пенсию" и поднять все пособия, связанные с поддержкой семей с детьми.

В любом случае, судя по всему, бюджет–2026 будет еще более напряженным, чем бюджет этого года. Особенно если не оправдаются прогнозы Минфина о росте латвийской экономики или точнее — о выходе ее из затяжной стагнации.

#бюджет #эвика силиня
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • VS
    Vad Sorry
    13-го февраля

    А как бы было интересно прочитать правительство Силини сэкономило на бюрократии и отдало немного долгов или правительство Силини вложило деньги во что то что приносит прибыль, а так берём новые кредиты на танчики да поездки по миру чтобы учить всех демократии...

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    0
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Электорат Единства будут сокращать, ой ли понравится это избирателям!

    2
    0

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