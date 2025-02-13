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И Трамп нам освещает путь: политики Латвии почувствовали себя американскими республиканцами 2

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
И Трамп нам освещает путь: политики Латвии почувствовали себя американскими республиканцами
ФОТО: LETA

«А вы читали указы Трампа?» Наверняка многие на этот вопрос ответят встречным вопросом: «А зачем? Мы же не в Америке живем! Нам какое до этого дело?!» Как говорится, садитесь – ответ неправильный!

Ведь латвийские политики, как оказалось, не только читали указы нового американского президента, но и… пытаются внедрить эти инициативы Трампа в нашей стране! И сейчас мы вам это докажем.

Сразу оговоримся: правящие политики, разумеется, «не признаются», что идеи и предложения позаимствовали у Трампа. Нет, они не боятся обвинений «в плагиате»: им просто неловко признавать то, что решили пойти по стопам политика, которого они – до выборов – частенько критиковали.

Указы из рога изобилия

Напомним, что Дональд Трамп войдет в новейшую историю США как первый президент, который несколько десятков указов – причем весьма значимых – подписал сразу же после инаугурации, точнее, еще во время инаугурационных приемов.

Один из указов предусматривал создание специальной структуры по проверке эффективности (читай – проведение аудита) госуправления. Эту структуру (департамент), как известно, возглавил ближайший соратник Трампа, сам Илон Маск.

Фактически у Маска три основные задачи: уменьшение бюрократии (административных расходов), сокращение числа клерков и оптимизация самих управленческих структур.

По стопам Дональда и Илона

И вот «по случайному совпадению» спустя короткое время после указа Трампа на сей счет латвийский премьер Эвика Силиня объявляет о том, что пригласила к себе в бюро в качестве нештатного советника предпринимателя Армандса Брокса, который займется вопросами… эффективизации госуправления. Как известно, Силиня и Ко обещали начать реальную борьбу с бюрократией.

Забавно, что Армандс Брокс даже не скрывал своего желания пойти по стопам Трампа–Маска: «И в Латвии должно быть такое агентство по эффективному управлению, которое в США знают как правительственный департамент эффективности. Договорились с премьером Эвикой Силиней об этой инициативе! Сейчас начнется настоящая проверка – сможем ли мы исполнять договоренности и реализовать в Латвии этот важный шаг».

Нужно сказать, что господин Брокс, простите, политически наивен. Во-первых, Силиня уже поспешила заявить, что никаких департаментов эффективности и других специальных структур создавать не намерена. Как говорится, Латвия – не Америка, мы деньги не печатаем и не можем позволить себе бороться с бюрократией путем создания новой управленческой структуры. А во-вторых, у нас в стране уже давно парадом командуют не премьеры и министры, а по существу их подчиненные – то бишь чиновники! Не верите? Вот вам еще один пример – для наглядности.

И никакой «удаленки»!

Давеча президент Эдгарс Ринкевич на своей встрече сперва со спикером Сейма, а потом и премьером опять-таки по совершенно случайному совпадению озвучил идею, созвучную, или, точнее, повторяющую инициативу своего американского коллеги. Да, один из указов Трампа, подписанных в первый день после вступления в должность, предписывал… вернуть на работу «с удаленки» федеральных чиновников.

«Настало последнее время для того, чтобы государственное управление перешло на очную работу. Сейчас ситуация в стране критическая из-за низкого доверия общества государственной власти. Доверие можно создать целенаправленными шагами», – заявил глава государства.

Премьер и спикер Сейма его дружно поддержали, более того – спикер Сейма Дайга Миериня пообещала провести с депутатами душещипательную беседу, чтобы они тоже прекратили участвовать в заседаниях сеймовских комиссий удаленно.

Скорее всего, конечно, депутаты прислушаются и… приедут в Сейм, а вот чиновники совсем не торопятся… «подчиняться» указаниям президента и премьера. Они уже выразили свое возмущение по поводу попыток руководителей страны вмешиваться в работу государственных и муниципальных структур. Так, профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений, работников финансовой сферы и предприятий уже заявил, что не президенту и не премьеру решать, как трудиться чиновникам, а руководителям самих учреждений.

Госуправленцы за свои права хотят и умеют бороться – за 4 дня, то есть в рекордно короткие сроки, под инициативой о сохранении удаленной работы на портале manabalss.lv подписались более 10 тысяч граждан ЛР.

Как говорится, здесь вам не Америка, здесь решения руководителей страны можно и не исполнять.

На реальные сокращения в Латвии не пойдут

Кстати, Трамп также подписал указ о ликвидации агентства развития с увольнением почти всех сотрудников. Как известно, это агентство распределяло средства на разные проекты якобы укрепления демократии в десятках странах мира.

Рискнем предположить, что латвийские власти на аналогичные масштабные сокращения госчиновников не пойдут, памятуя о том, что госуправленцы – преданный электорат правящих партий.

Губительный «зеленый курс»

Пойдем дальше «по списку» указов Трампа. Президент США намерен выполнить свои предвыборные обещания и свернуть «зеленый курс», который серьезно препятствует развитию американской экономики и прежде всего – возрождению производства. Латвии, конечно, в этом плане «легче» – у нас-то и возрождать особо нечего, «мудрая реиндустриализация», провозглашенная Кришьянисом Кариньшем, закончилась, так и не начавшись, причем еще до ухода из политики самого Кариньша.

Однако и этот указ Трампа наша правящая коалиция приняла к сведению, решив колебаться, как шутили в советское время, «вместе с партией» – в данном случае вместе с Республиканской партией США. Изъятый из повестки дня Сейма законопроект о климатической политике решено вообще… положить в долгий ящик. Во-первых, потому, что у правящих не хватает голосов для принятия этого спорного документа, а во-вторых – если уж Америка отказывается от «зеленого курса», то Латвии уж точно нет смысла бежать впереди паровоза.

Руководство ЛР услышало и приняло к сведению и «настоятельную рекомендацию» Трампа увеличить ассигнования на оборону.

Один из указов Трампа предусматривает и укрепление американского лидерства в электронных финансовых документах. На самом деле суть этого указа заключается в том, чтобы активизировать использование и создание (генерирование) криптовалюты. Опять-таки по случайному совпадению наша страна тоже недавно законодательно упорядочила использование криптовалюты.

Быть в тренде

Можно по-разному относиться к Трампу, но одно очевидно – он сейчас «в моде», или, как сейчас принято говорить, в тренде, и наверняка латвийские правящие (и оппозиционные!) политики под впечатлением от действий американского президента будут выходить с аналогичными инициативами.

#чиновники #госуправление
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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20
1

Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    13-го февраля

    Отличная подборка! Получил удовольствие. Всё чётко подмечено! Осталось дождаться статью про конкретные персоналии и партии, которые меняют тапочки по ходу пьесы. Напомним, что одним из первых о своей верности Трампу заявил некто Янис Домбрава, вскоре после избрания Дональда Фредовича президентом. Многие помнят его список "буллетами" про то, что Трама не так уж плох и почему с ним можно и нужно дружить. Даже не смотря на то, что этот документ явно сохранил на себе следы нейросети, надо отдать должное предприимчивости Яниса. Запоминают первых и последних. Но тут неудача. Самым первым популяризировать себя в качестве поклонниов начал гражданин Шлессерс со всей своей партией. Давеча и делегация в США была. Опередил таки НО, которые и ранее хромали. А теперь, приняв в свои ряды Лиану Лангу, стали хромать на все четыре стороны.

    И пусть типа рейтинги от SKDS нас не вводят в заблуждение - релевантность таких опросов вызывает много вопросов и даже споров. Ни возрастной состав, ни по полу, ни по регионам Латвии, Риги, ни распределение по роду деятельности - ничего этого не опубликовано. А значит невозможно с уверенностью сказать, что группа респондентов выбрана сбалансированно и отражает (в масштабе) предпочтения всех жителей (или только граждан) Латвии. Можно бы сказать, что они липовые, но за отсутствием данных опять же - не стану утверждать. Можно лишь сказать, что объем выборки - около 1000 человек (это менее 1 процента) - явно не достаточен

    Но и это не главное. Главное в причинах - националы (не только НО), кроме идеологии "назло маме отморожу уши" ("spiti Kremlim") и "русские идут!" (почти что "бей ж.ов - спасай Россию!") - ничего предъявить не могут!
    У них отсутствует экономическая программа выхода из кризиза. А песнями и плясками вокруг Путина и Трампа (а это их главные объекты внимания) людей не накормишь. Даже свободных.

    10
    0
  • Д
    Дед
    Андрей
    13-го февраля

    Вроде и согласен с Вами, но Вы, мне кажется, не учли еще один фактор- фальсификацию. Есть стойкое убеждение, что выборы в Латвии, фальсифицируются в полный рост. Как говорил один великий, неважно как голосуют, важно как считают.

    14
    0

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