Жители в шоке: 100-летней березовой рощи в этнографическом музее…больше не существует

Посещая Латвийский этнографический музей под открытым небом, некоторые жители не скрывают своего возмущения увиденным — вырубленной березовой аллеей.

«Этнографический музей. Слов нет. Мне больше нечего сказать. Даже матом», — говорится в сообщении на сайте «X».

Brīvdabas muzejs. Trūkst vārdu. Man vairs nav ko teikt. Pat rupjību. pic.twitter.com/I78qHxXee2 — Rabarbarzs 🇱🇻🇺🇦✌️ (@Tuksumsz) March 22, 2025

В комментариях люди делятся различными мнениями.

Дэвид: Я согласен, что было абсолютно глупо его вырубать.

Инга: И снова все будут оправдываться, что большие деревья опасны... жалко.

Атис: О чем идет речь? О переулке? Эти деревья стали по-настоящему опасными. Пару раз ситацаия была на волосок от трагедии. Последствия довоенных кампаний по посадке деревьев, когда их часто сажали, не ожидая, что они вырастут большими.

Ситуация прояснили представители музея.

«О березовой аллее. Мы уже неоднократно объясняли, что, к сожалению, березам почти сто лет, и они регулярно ломались, подвергая опасности посетителей и сотрудников музея. Были проведены исследования, получены разрешения и закупки на вырубку оставшихся деревьев», - написали они.