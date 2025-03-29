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Солнечное затмение в Латвии: жители активно делятся своими наблюдениями 1

Наша Латвия
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Солнечное затмение в Латвии: жители активно делятся своими наблюдениями

Сегодня на территории Латвии можно наблюдать частичное солнечное затмение, чем часть жителей, судя по записям в социальных сетях, активно занимается.

В социальных сетях можно найти множество публикаций на тему наблюдения за затмением, пик которого уже наступил.

«Максимальная фаза наступила (в 13:34)», - написал в социальных сетях Мартин Бергштейнс, поделившись фото.

«Приближается пиковая фаза. Проекция с помощью бинокля», - поделился наблюдениями Илгонис Вилкс.

Наблюдение за солнечным затмением ведется и у Научного корпуса Латвийского университета.

Напомним, в Латвии частичные солнечные затмения можно наблюдать раз в два-шесть лет. Предыдущее частичное солнечное затмение произошло 25 октября 2022 года, но в большинстве регионов Латвии его не было видно из-за неблагоприятных погодных условий.

Следующее частичное затмение Солнца в Латвии можно будет увидеть 12 августа 2026 года. Полное солнечное затмение является редким явлением, и в Латвии в последний раз оно произошло в 1954 году, а следующее ожидается только в 2142 году.

#затмение
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го марта

    Даже не заметил.😔 Горбатился в саду и огороде (и сейчас пойду дальше. и завтра так же). Поэтому прозевал и не до затмений 🧐

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