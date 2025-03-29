Солнечное затмение в Латвии: жители активно делятся своими наблюдениями

Сегодня на территории Латвии можно наблюдать частичное солнечное затмение, чем часть жителей, судя по записям в социальных сетях, активно занимается.

В социальных сетях можно найти множество публикаций на тему наблюдения за затмением, пик которого уже наступил.

«Максимальная фаза наступила (в 13:34)», - написал в социальных сетях Мартин Бергштейнс, поделившись фото.

«Приближается пиковая фаза. Проекция с помощью бинокля», - поделился наблюдениями Илгонис Вилкс.

Tuvojas maksimālā fāze. Projekcija ar binokli. pic.twitter.com/1SZs54WfFG — Ilgonis Vilks (@astrovilks) March 29, 2025

Наблюдение за солнечным затмением ведется и у Научного корпуса Латвийского университета.

Saules aptumsuma novērojumi pie Latvijas Universitātes Zinātņu mājas. pic.twitter.com/fOcuurRAxG — Ilgonis Vilks (@astrovilks) March 29, 2025

Напомним, в Латвии частичные солнечные затмения можно наблюдать раз в два-шесть лет. Предыдущее частичное солнечное затмение произошло 25 октября 2022 года, но в большинстве регионов Латвии его не было видно из-за неблагоприятных погодных условий.

Следующее частичное затмение Солнца в Латвии можно будет увидеть 12 августа 2026 года. Полное солнечное затмение является редким явлением, и в Латвии в последний раз оно произошло в 1954 году, а следующее ожидается только в 2142 году.