Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек

Жертвами землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме стали 1002 человека, еще почти 2400 человек получили травмы. Евросоюз, а также власти Китая, России, США и Южной Кореи предложили Мьянме помощь.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1002 человек, еще 2376 получили ранения, сообщила военная администрация этой страны в субботу, 29 марта. Не менее 30 человек числятся пропавшими без вести.

От землетрясения пострадали объекты инфраструктуры, включая дороги, мосты и здания, что привело к жертвам среди гражданского населения, заявили местные власти. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.

Большинство разрушений пришлось на Мандалай - второй по величине город страны, его население превышает 1,5 млн человек. В 17 километрах от Мандалая находился эпицентр подземных толчков.

Хунта Мьянмы, до сих пор не обращавшаяся за помощью даже в случае крупных стихийных бедствий, на этот раз призвала мировое сообщество оказать содействие. Европейский Союз, Китай, Россия, США и Южная Корея уже предложили Мьянме помощь.

**Сильное землетрясение **

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Большая часть разрушений пришлась на второй по величине город страны, Мандалай, рядом с которым находился эпицентр землетрясения. В городе проживают 1,7 млн человек.

Подземный толчок ощущался также в Таиланде, Вьетнаме и в Китае. Власти Таиланда сообщили, что в Бангкоке в результате обрушения строящегося высотного здания погибли девять человек. Еще 101 человек пропал без вести. В стране нарушена работа инфраструктуры и системы здравоохранения.