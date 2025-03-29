Супы – обязательная составляющая здорового меню для каждого человека. Но супы супам рознь. Есть такие, которые нужно с осторожностью употреблять людям с болезнями почек, хотя и для здоровых людей – это повод задуматься.

Есть супы, которые негативно влияют на наше здоровье, особенно на здоровье почек.

Диетологи назвали популярный суп, который нужно исключить из рациона или употреблять его в умеренных количествах и в редких случаях.

Речь идет о супах, приготовленных на мясе. Все дело в том, что в наваристом мясном бульоне содержатся пурины, именно их переизбыток приводит к образованию камней в почках и проблемам с суставами.

Также в мясном бульоне есть насыщенные жирные кислоты, которые вредят сердцу, сосудам и могут добавить нам дополнительные килограммы.

Медики советуют готовить мясные бульоны с добавлением курятины или индейки, причем не тех, что выращены на гормонах роста, а на домашней птице. Обязательно первый бульон нужно слить.

Хорошо влияют на наше здоровье рыбные и овощные бульоны.