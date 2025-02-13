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40-летний вице-президент США Вэнс полетел в Мюнхен без мандата на мир 1

В мире
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Трудно что-то сказать, если старший не определился.

Трудно что-то сказать, если старший не определился.

"Однажды они вообще могут стать русскими", - сказал об украинцах хозяин Белого Дома.

Мюнхенская конференция по безопасности обещает быть чрезвычайно интересной.

"По крайней мере, уже сейчас подогревается большая интрига, - комментирует ситуацию политолог из Москвы Дмитрий Дризе, -Хотя, с другой стороны, нельзя исключать и провала, очередного мыльного пузыря. Как бы то ни было, в Европу отправляется представительная американская делегация во главе с Джей Ди Вэнсом.

Это будет политический дебют нынешнего вице-президента США. Ранее, в бытность кандидатом на высокий пост, он не раз критически отзывался о Владимире Зеленском. Вот теперь им предстоит личная встреча в Мюнхене. Кроме Вэнса, в Германию командируются спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио. Зеленский сообщил, что до начала форума в украинскую столицу прибудет некая высокопоставленная американская делегация для согласования позиций.

Все выглядит красиво, нет только одного — результата. Пока нет. Согласно заявлению Кита Келлога, в Мюнхене будут обсуждаться лишь контуры урегулирования вокруг Украины. Говоря по-простому, это будут лишь слова, за которыми необязательно последуют дела. В целом можно предположить, что российско-американские переговоры, скорее всего, действительно идут. По каким каналам, в данном случае неважно.

Однако согласовать позиции не удается. И если не получится сделать это в дальнейшем, Трамп, по идее, должен предпринять те самые жесткие меры к обеим сторонам, о которых говорил ранее. Однако с Киевом идут открытые консультации, а с Москвой они то ли есть, то ли их нет".

Между Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву. Об этом заявил Дональд Трамп ведущему программы «Специальный репортаж» Брету Байеру на Fox News.

«У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных минералов, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу обезопасить наши деньги, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов в Украине», — сказал Трамп.

При этом президент США сообщил, что Соединенные Штаты должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, заключит ли Киев мир с Москвой и каким будет исход боевых действий.

«Украинцы могут заключить сделку о прекращении войны с Россией. Либо могут не договориться и не заключить её. Однажды они вообще могут стать русскими, а могут не стать русскими. Но все те деньги, которые мы потратили на них, я хочу вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент суммы в 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это», — заявил в интервью Трамп.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    13-го февраля

    Нет членству Украины в НАТО, американские войска не придут ее защищать, а Киев, как говорят в США, должен понимать, что вернуть всю захваченную Москвой территорию «нереалистично». А теперь если Путин пообещает триллион а ни 500 миллиардов отдадут Москве,половина населения уже сама выехала из Украины ещё процентов 20 ни довольных Европа примет:))) Вот и вся правда про демократию:))

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