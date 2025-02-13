Baltijas balss logotype

Знай наших! «Страна, которая поёт» придумала себе новый лозунг – миссионерский 2

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Спортивная пока символика выглядит наиболее убедительно.

Спортивная пока символика выглядит наиболее убедительно.

ФОТО: пресс-фото

Государство, которому в этом году должно стукнуть 35 лет со времени официального восстановления независимости, продолжает поиски нацидентичности. В процессе возникают ведомственные непонимания…

Парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце рассказала депутатам Сейма, что ведомство провело коммуникацию с Министерством экономики, Олимпийским комитетом, дабы закрепить логотип Латвии — три звезды, а также международный слоган нашего государства – MissionLatvia (МиссияЛатвия - в одно слово).

Началось все со спорта, обозначений на форме участников наших сборных. Теперь же, когда, по словам С. Аматниеце, выделено госфинансирование, "миссионерский" лозунг должен "достичь единой коммуникации о Латвии в международном масштабе, также долгосрочно способствовать экономическому росту Латвии и узнаваемости в мире".

Впрочем, в Агентстве латышского языка возникло желание перевести его на государственный — хотя бы для использования внутри страны…

— В космосе, образовании, культуре, на молодежных мероприятиях — перечислила С. Аматниеце отрасли, где будут светить наши звезды и лозунг.

Глава Департамента спорта МОН Александр Самойлов считает, что появление единого логотипа позволит частному сектору более щедро спонсировать наших чемпионов.

Председатель подкомиссии Сейма по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис, со своей стороны, поинтересовался — ознакомлен ли МИД Латвии с брендингом страны? Тут выяснилось, что ранее находившийся в ведении внешнеполитического ведомства Институт Латвии теперь перешел под крыло Агентства инвестиций и развития.

А ведь еще есть и такой слоган, как Magnetic Latvia, то есть магнетическая, притягивающая. Почему–то эти лозунги красуются в зале вылетов международного аэропорта Рига.

Да и старая самоидентификация «Страна, которая поет» тоже не забыта...

# сейм
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
0
23

Комментарии (2)

  • ЕА
    Евгений Агапий
    13-го февраля

    миссионерская поза - самое верное определение для этой страны - ее все годы имеют кому не лень, и она, страна, явно не сверху. правильно оценивают своё положение

    5
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го февраля

    В основание современного латвийского государства заложены ложь, предательство, национализм. И поэтому что бы и как бы не искали, его ценности, лозунг и тому подобное или вообще хоть что-то более-менее адекватное -- совершенно бессмысленно. Не может экономический проект по отмыванию бабла нести хоть какой-нибудь другой смысл. Да, и обратный отсчёт уже включен.

    17
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео