Государство, которому в этом году должно стукнуть 35 лет со времени официального восстановления независимости, продолжает поиски нацидентичности. В процессе возникают ведомственные непонимания…

Парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце рассказала депутатам Сейма, что ведомство провело коммуникацию с Министерством экономики, Олимпийским комитетом, дабы закрепить логотип Латвии — три звезды, а также международный слоган нашего государства – MissionLatvia (МиссияЛатвия - в одно слово).

Началось все со спорта, обозначений на форме участников наших сборных. Теперь же, когда, по словам С. Аматниеце, выделено госфинансирование, "миссионерский" лозунг должен "достичь единой коммуникации о Латвии в международном масштабе, также долгосрочно способствовать экономическому росту Латвии и узнаваемости в мире".

Впрочем, в Агентстве латышского языка возникло желание перевести его на государственный — хотя бы для использования внутри страны…

— В космосе, образовании, культуре, на молодежных мероприятиях — перечислила С. Аматниеце отрасли, где будут светить наши звезды и лозунг.

Глава Департамента спорта МОН Александр Самойлов считает, что появление единого логотипа позволит частному сектору более щедро спонсировать наших чемпионов.

Председатель подкомиссии Сейма по спорту Давис Мартиньш Даугавиетис, со своей стороны, поинтересовался — ознакомлен ли МИД Латвии с брендингом страны? Тут выяснилось, что ранее находившийся в ведении внешнеполитического ведомства Институт Латвии теперь перешел под крыло Агентства инвестиций и развития.

А ведь еще есть и такой слоган, как Magnetic Latvia, то есть магнетическая, притягивающая. Почему–то эти лозунги красуются в зале вылетов международного аэропорта Рига.

Да и старая самоидентификация «Страна, которая поет» тоже не забыта...