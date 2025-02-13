«Сбываются наихудшие прогнозы» - Лиепниекс о переговорах Трампа и Путина

Политтехнолог Юргис Лиепниекс высказал пессимистичную точку зрения по поводу вчерашнего телефонного разговора между президентами США и России. По его словам, сбываются наихудшие для Украины прогнозы.

«Что ж, похоже, все происходит именно так, как и предсказывали в самых худших прогнозах — Трамп и Путин договорились, и теперь будут совместно давить на Украину. Что бы ни случилось, мира посредством силы не будет.

Тупо сделка Трампа и Путина с кульминации 9 мая. Вопрос в том, додавят ли измученных украинцев, ну, вероятно, додавят...», - написал Лиепниекс. В комментариях люди выразили разные мнения по поводу слов Лиепниекса.

Nu ko, izskatās viss notiek tieši kā visļaunākajās prognozēs - Tramps ar Putinu vienojušies, tagad spiedīs kopīgi Ukrainu. Lai nu kas, bet nekāds miers caur spēku nebūs. Tupa Trampa-Putina dīls ar kulmināciju 9. maijā. Jautājums vai nomocītos ukraiņus piespiedīs, nu gan jau… — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) February 12, 2025

«Что самое худшее? Если война будет остановлена в нынешних границах, и Украина продолжит свой путь в Европу, то все не так уж и плохо. Считалось, что при таком решении Европа в значительной степени сохранит санкции против России, а ее развитие существенно замедлится. Через 10–20 лет украинская экономика обгонит российскую. Это будет серьезной выгодой для Украины», - написал один из пользователей.

«К сожалению, похоже, что так оно и есть. Передел мира. Будем надеяться, что мы страдаем паранойей, а у Трампа есть мегаудачный стратегический план», - считает другой.

«Это кажется вам плохим сценарием только потому, что вы поверили изначальной лжи. Европейская woke русофобия пошла бы до последнего украинца на Украине, когда нам в новостях пропагандировали бы быструю победу и незначительное количество жертв. В конце концов, сильные мира сего получат именно то, чего хотели», - указал еще один.

Как сообщилось, Трамп заявил, что разговор с Путиным был «долгим и очень продуктивным», а также, что «переговоры об Украине начнутся немедленно».