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«Сбываются наихудшие прогнозы» - Лиепниекс о переговорах Трампа и Путина 4

Политика
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
«Сбываются наихудшие прогнозы» - Лиепниекс о переговорах Трампа и Путина

Политтехнолог Юргис Лиепниекс высказал пессимистичную точку зрения по поводу вчерашнего телефонного разговора между президентами США и России. По его словам, сбываются наихудшие для Украины прогнозы.

«Что ж, похоже, все происходит именно так, как и предсказывали в самых худших прогнозах — Трамп и Путин договорились, и теперь будут совместно давить на Украину. Что бы ни случилось, мира посредством силы не будет.

Тупо сделка Трампа и Путина с кульминации 9 мая. Вопрос в том, додавят ли измученных украинцев, ну, вероятно, додавят...», - написал Лиепниекс. В комментариях люди выразили разные мнения по поводу слов Лиепниекса.

«Что самое худшее? Если война будет остановлена в нынешних границах, и Украина продолжит свой путь в Европу, то все не так уж и плохо. Считалось, что при таком решении Европа в значительной степени сохранит санкции против России, а ее развитие существенно замедлится. Через 10–20 лет украинская экономика обгонит российскую. Это будет серьезной выгодой для Украины», - написал один из пользователей.

«К сожалению, похоже, что так оно и есть. Передел мира. Будем надеяться, что мы страдаем паранойей, а у Трампа есть мегаудачный стратегический план», - считает другой.

«Это кажется вам плохим сценарием только потому, что вы поверили изначальной лжи. Европейская woke русофобия пошла бы до последнего украинца на Украине, когда нам в новостях пропагандировали бы быструю победу и незначительное количество жертв. В конце концов, сильные мира сего получат именно то, чего хотели», - указал еще один.

Как сообщилось, Трамп заявил, что разговор с Путиным был «долгим и очень продуктивным», а также, что «переговоры об Украине начнутся немедленно».

#война рф и украины #мнения
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1

Комментарии (4)

  • MI
    Marija Ivanova
    13-го февраля

    правительства меняются и каждое новое будет говорить, что не имеют отношения к предидущей политике их предшественников. Так все и переобуются в течении пары лет.

    10
    0
  • IO
    Iljuha Oblomiv
    13-го февраля

    Скоро и очень скоро, многие переобуются. Но войну так просто не остановить..... Слишком долго-воспитывали на украине-фашизм.... Здравомыслящие конечно там тоже есть.... Алекватные люди Украины-долдны забрать у тоталитарного режима власть и начать строить мир....

    17
    2
  • 13-го февраля

    занервничал, не на тех поставил? бывает

    40
    0
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Как пойдет! Европа, если , правда договорятся очень быстро переобуется, и будет Лиепниекс один защитник Украины.

    49
    0

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