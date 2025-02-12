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«Переговоры об Украине начнутся немедленно» - Трамп провел телефонный разговор с Путиным 2

В мире
Дата публикации: 12.02.2025
BB.LV
«Переговоры об Украине начнутся немедленно» - Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Трамп заявил, что разговор с Путиным был «долгим и очень продуктивным».

«У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы.

Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы тоже потеряли так много!

Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе.

Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной.

Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании “ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ”.

Мы оба очень сильно в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга.

Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас.

Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными.

Миллионы людей погибли в войне, которой не было бы, если бы я был президентом, но она все-таки произошла, поэтому ей нужно положить конец.

Больше нельзя терять жизни! Я хочу поблагодарить Президента Путина за его время и усилия в связи с этим звонком, а также за вчерашнее освобождение Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме.

Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, в скором времени!», - пишет политик.

Песков подтвердил факт разговора.

Путин пригласил Трампа в Москву. Путин заявил Трампу о готовности принять в РФ американских должностных лиц, в том числе по теме Украины.

Путин в разговоре с Трампом выступил за устранение первопричин конфликта в Украине.

#путин #война рф и украины #дональд трамп
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    12-го февраля

    Не пора бы уже нашим правителям уже сделать стойку в сторону Путина. Приоритеты у хозяев меняются, пора подумать о новых песнях и доставать памятник для восстановления.

    27
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го февраля

    Разговор состоялся по инициативе США.

    30
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