Янис Сартс: есть ли основания для паники и страха перед планами Путина?

На сайте социальной сети Truth Social Трамп объявил, что договорился с Путиным «немедленно» начать переговоры, чтобы положить конец спровоцированной Россией войне против Украины. Большинство пользователей сети восприняли эту новость как доказательство того, что Трамп предал Украину, попытавшись «о чем-то договориться с диктатором». Что думает по этому поводу Янис Сартс, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО?

«Мы смотрим на все слишком эмоционально, — считает Сартс, — но, конечно, у этих эмоций есть основания. Но давайте посмотрим на эту ситуацию рационально. Попытаются ли Трамп и Путин договориться о чем-либо за спиной Украины и Зеленского? Я в этом не уверен. Это был первый разговор с Путиным и не первый с Зеленским. После разговора с Путиным в среду Трамп сразу же поговорил с Зеленским».

«Во-вторых, в Европе сейчас находится большая делегация США, включая вице-президента, и ведутся переговоры по Украине и другим темам. В эти выходные в Мюнхене пройдет саммит по искусственному интеллекту, конференция по безопасности, в которой примут участие весьма видные представители новой администрации США. В Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Это факты».

Министр обороны США Пит Хегсет, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, повторил предыдущую риторику Трампа, призвав к увеличению расходов на оборону и отрицая какие-либо намерения выйти из НАТО. «Соединенные Штаты являются активным членом этого альянса и всегда будут им». Но когда речь идет о расходах на оборону, даже 2% ВВП недостаточно. Должно быть три-четыре процента. Президент Трамп заявил: 5% на оборонные расходы имеют решающее значение. Важно понимать, что существует российская военная машина, которая пытается захватить все больше и больше украинской территории, и противостоять ей — важная европейская обязанность. И, конечно, Соединенные Штаты также уже давно вовлечены в этот процесс», — сказал Хегсет.

«У нас нет полной картины того, что там говорилось, — говорит Сартс, — и мы не знаем тональности разговора. Если бы мы все это знали, мы бы восприняли некоторые твиты Трампа совсем иначе. Но сейчас все открыто для интерпретации. Но многие позиции были читаемы в предвыборной кампании Трампа. Помните поговорку: дьявол кроется в деталях. Я считаю, что реальная ситуация выяснится, когда начнутся переговоры и как они будут проходить. Я не могу сказать, что мы видим что-то очень оптимистичное в нынешней ситуации. Но с другой стороны, поводов для эмоциональной паники пока нет. Пока меня ничего не удивило: конечно, могло быть и лучше, но и паники нет».

В социальных сетях кипят страсти, и во многих местах звучат прогнозы: если США бросят Украину под колесами путинской войны, это станет концом и для НАТО. «Здесь есть логическая ошибка, — утверждает Сартс. — Если США были безразличны к судьбе НАТО, то почему американцы говорят, что Украина не может быть частью НАТО? Тогда они могли бы сказать — ну ладно, нам все равно! Поэтому США не собираются выходить из НАТО».

Еще большую обеспокоенность вызывает предположение, что Путин может потребовать вывода сил НАТО из стран Балтии. «Я думаю, это будет одна из вещей, о которых попросит Путин. Но мы должны помнить, что в странах Балтии находятся войска Канады, Швеции и многих других стран НАТО, и я не думаю, что руководство НАТО могло бы принять такое решение».

Домиемрующий нарратив: Трамп предал и продал Украину в своем разговоре с Путиным в среду. «Если мы внимательно слушали предвыборные речи Трампа, то никаких особых сюрпризов не обнаружили. Что произойдет на самом деле, станет ясно только сейчас, когда начнутся переговоры. У России, как известно, гораздо больше претензий и требований, чем мы можем себе представить. Но я уже сказал: Давайте не будем ставить телегу впереди лошади. Давайте подождем. На данный момент поводов для большого оптимизма нет, но и нет причин рвать волосы на тех, у кого они есть...Мы должны действовать со спокойным умом, рационально, но также очевидно, что вода будет бурной, и на эмоциях не удастся преодолеть эти штормы».

На той же встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе министр обороны США Хегсет, отвечая на вопрос журналиста о том, предал ли Трамп Украину, пояснил: «Ну, это ваши слова, а не мои. Это определенно не предательство. Как я сказал вчера нашим союзникам, мы признаем невероятную приверженность, которая проявлялась на протяжении многих лет. И ни одна страна, как подчеркнул президент Трамп, не внесла больший вклад в миссию на Украине, чем Соединенные Штаты — более 300 миллиардов долларов. США вложили ресурсы в стабилизацию линии фронта после российской агрессии. Здесь нет речи о предательстве. Весь мир и Соединенные Штаты заинтересованы в мире, в мире, достигнутом путем переговоров».

Конечно, мы привыкли к действиям Трампа: в один момент он говорит что-то неуловимо неправильное, а в следующий момент разворачивается и говорит что-то совершенно противоположное. Насколько резкими, но точными были его пинки под зад «прогрессивному» воукизму, настолько сомнительны (по крайней мере, на данный момент!) его любящие объятия с кровавым Путиным.

Но теперь нам следует понаблюдать за действиями Трампа: возможно, после приятной беседы с диктатором Путиным он будет искать (и найдет!) возможность направить Украине военную помощь на многие миллиарды долларов.

Отношение к президенту США Трампу неоднозначное. Пожалуй, можно согласиться с мнением журналиста Александра Невзорова: «Президент США сейчас опьянен собой и своими впечатляющими успехами, обещая вернуться к пластиковым трубочкам (потому что бумажные бесполезны). И в своем волнении Трамп даже не заметил, что, позвонив кровопийце [Путину] и поговорив с ним, он предал человеческий мир».

Однако можно согласиться и с директором театра Алвисом Херманисом: «Сегодня утром я везде читал, как латвийские мужчины ноют и жалуются, что США, вероятно, больше не захотят защищать Европу. Однако сначала было бы неплохо, наконец, начать делать что-то реальное в отношении нашей собственной внешней и внутренней безопасности. И зачем защищать тех, кто не собирается защищать себя сам? Когда два года назад я призвал покрыть всю восточную границу противопехотными минами, те же нытики надо мной смеялись».

У нас есть выбор. Он есть во всей Европе. Но Европа (включая нас) труслива и бездеятельна, потому что ее медлительные и пугливые лидеры верят, что все само собой образуется. И это лучший вариант для Путина: как бы ни был голоден этот кровавый карлик, он прекрасно понимает, что слабая и беззащитная Европа — хорошая мишень для его ненасытного аппетита.