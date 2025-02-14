Мир в Украине возможен только с её согласия – Спрудс

Мир в Украине может быть достигнут только с согласия самой Украины, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр обороны Андрис Спрудс, пишет LETA.

Вопросы мира в Европе, поддержки Украины и трансатлантических отношений будут в повестке дня сегодняшней Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Спрудса, именно вопрос поддержки Украины станет предметом развернутой дискуссии, учитывая, что это первая крупная конференция такого масштаба после прихода к власти новой администрации США.

Комментируя недавние высказывания и действия президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета в отношении войны, развязанной Россией против Украины, Спрудс отметил, что к ним, безусловно, следует относиться с тревогой. Однако, по его словам, пока никаких конкретных предложений не выдвинуто.

«Ясно, что наша (европейских стран) позиция такова: если речь идёт о мире или противодействии стране-агрессору России, то ничего не должно происходить без участия Украины. То есть, в принципе, мир в Украине возможен только с её согласия. Условия должны быть такими, которые Украина примет, и, конечно, здесь необходима активная вовлеченность Европейского союза или европейских стран в целом», – сказал Спрудс.

Он также считает, что Европе необходимо взять на себя большую ответственность как в укреплении собственной обороны и безопасности, так и в инвестициях в НАТО.

Как сообщалось, на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с сегодняшнего дня по воскресенье, Латвию представят президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел Байба Браже, министр обороны Спрудс и командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспар Пуданc.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, сегодня конференцию откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а мероприятие будет вести председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Во время конференции участники обсудят пять ключевых тем в сфере обороны: защиту, основанный на правилах международный порядок, защиту людей, устойчивое развитие и технологии.

Во второй день конференции в центре внимания окажутся суверенитет и оборона Украины, будущее трансатлантического партнёрства, а также региональные конфликты и кризисы. В воскресенье дискуссии завершатся обсуждением роли Европы в мире.

Конференция завершится в воскресенье, 16 февраля, дебатами о роли Европы в мире. Также в этот день пост председателя конференции по безопасности от Хойсгена перейдёт генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится уже 61 год. В этом году в ней примут участие более 450 высокопоставленных лиц со всего мира, включая глав государств, министров, представителей международных и неправительственных организаций, а также представителей стратегических отраслей, СМИ, академических кругов и гражданского общества, чтобы обсудить актуальные вызовы в сфере безопасности.