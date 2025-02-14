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Могут завербовать или посадить: Сейм Латвии спасает туристов, собравшихся в РФ 5

Политика
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Автобусные маршруты на восток явно переживают не лучшие времена.

Автобусные маршруты на восток явно переживают не лучшие времена.

ФОТО: LETA

Вполне обычные экскурсии в казалось бы недалекие страны ныне можно приравнять к экстремальному туризму. Отсутствие регулярного авиационного и железнодорожного сообщения, неопределенное время стояния автобусов и машин на границе, придирки силовиков…

Тем не менее число таких упорных путешественников растет — и именно это не понравилось Сейму.

Передать на рассмотрение

Разумеется, все делается не одномоментно — поначалу в Комиссию по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде ушел проект поправок к Закону о туризме. Их написали пять депутатов от "Нового Единства". Премьерская фракция предложила дополнить статью 16–2 — "Ограничения предоставления туристических услуг" — формулировкой: "Оказывающим туристические услуги запрещено предлагать и оказывать туристические услуги на территории Российской Федерации и Республики Беларусь".

"Целью законопроекта является обеспечение безопасности жителей Латвии и государства в целом… таким образом исключив риски противоправных нарушений прав человека или вербовки в пользу России или Беларуси".

Пока законопроект рассмотрят в комиссии, пока все три чтения пройдут — может быть, и весна наступит. Но, скорей всего, еще до прихода тепла очереди из латвийских граждан, желающих посетить сопредельные государства, станут поменьше. А то разъездились тут, понимаешь.

Так или иначе, авторы новации уверены, что "законопроект отвечает международным обязательствам Латвии в отношении обязанности защиты безопасности и жизни человека как основного права любого человека, а также отвечает международному отношению против реализуемой государством–агрессором широкомасштабной войны в Украине".

Война, разумеется, дело страшное и прискорбное — но вот по части международного осуждения РФ и РБ, тут латвийские политики несколько выдают желаемое за действительное. Так, если взять реестр 20 крупнейших государств мира по населению, то однозначно осудили агрессию Москвы — только 4 (США, Япония, Германия, Великобритания). Из 20 стран с крупнейшим ВВП — найдем 11 осудивших.

СГБ уполномочена заявить

Инициаторы законопроекта со ссылкой на отчет Службы государственной безопасности, отмечают, что, несмотря на повторяющиеся призывы вышеуказанного компетентного учреждения не ездить в Россию, а также МИД ЛР, поток туристов в РФ увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. Соответственно, в среднем 2000 жителей нашей страны ежемесячно путешествовали на восток от Зилупе.

"Продолжая путешествовать в Россию, жители Латвии делают себя удобными целями вербовки и разведки для представителей российских спецслужб", — указано далее в аннотации к законопроекту. Проанализировав причины участившихся поездок, СГБ выдвинула версию, что активность "могла бы быть связана с затянувшейся войной в Украине, что порождает привыкание и потерю бдительности в жителях Латвии в отношении угроз войны и порождаемых Россией рисками".

В прошлом году были констатированы 13 случаев задержания граждан Латвии в Беларуси и 18 — в России. "Эта информация неполная, ибо в соответствии с Венской конвенцией лицо может избрать просьбу не информировать Латвию о том, что оно задержано, тем самым число задержанных граждан в России и Беларуси может быть также большим. До 3 февраля сего года Беларусь предоставила информацию, что 13 подданных Латвии отбывают наказание в Беларуси, и обвинения различные, в том числе шпионаж, экстремистская деятельность, мошенничество и оборот наркотиков".

Одновременно латвийская спецслужба "выражает опасения о том, что российские спецслужбы агрессивно используют возможность вербовать иностранцев на своей территории".

СГБ в своем отчете также обращает внимание, что ФСБ РФ "продолжает вовлекаться в мероприятия миграционного контроля как на латвийско–российской границе, так и в крупнейших аэропортах России".

"Углубленным проверкам и интервью подвергаются также жители Латвии и их частные носители данных", — указывают латвийские силовики. Цель этих действий — "установить годных для вербовки лиц".

"Должностные лица спецслужб латвийским подданным задают профилирующие вопросы, чтобы выяснить возможности доступа к полезной информации, а также готовность сотрудничать, к примеру, по финансовым или идеологическим соображениям".

"Предложение таких развлекательных поездок недопустимо…"

Ну вот и еще немного политической философии от "Нового Единства": "Государству нужно делать все возможное и невозможное, чтобы не только обеспечить безопасность своих жителей, но также предотвратить все возможные угрозы и вред. Безопасность граждан создают действия и желание государства и общества обеспечить своим жителям защиту против различных угроз, которые могут повлиять на их жизнеспособность, благосостояние и права".

Золотые слова! Но вот посмотрим статистику: если мы имеем около 24 000 выехавших в РФ (только по линии организованного туризма, без учета индивидуалов), и 18 находящихся под арестом наших граждан — то шансы оказаться за путинской решеткой могут оцениваться менее чем в 0,1%.

Но это примерно вдвое меньше, чем доля населения Латвии, находящийся ныне в местах лишения свободы (3271 на 1,8 миллиона человек), так что можно сделать простое статистическое заключение, что шанс сделаться арестантом, вовсе не отправляясь ни в какую турпоездку, у нас чуточку выше, хотя и не критично.

"В данный момент многие государства, в том числе Латвия, ввели санкции, которые включают запреты в отношении российских и белорусских политиков, предпринимателей, дипломатов и других, которые считаются ответственными за развязывание конфликта в Украине, — продолжают разъяснять свою логику инициаторы документа. — Тем самым запрет оказания упоминаемых в законопроекте туристических услуг в России и Беларуси был бы осуществлен как часть уже установленных международных санкций против этих государств и устранит политические и экономические отношения, которые могут способствовать агрессии или нарушению прав человека. Предложение и организация таких развлекательных поездок в государства–агрессоры недопустимо и подлежит запрету".

Возвращаясь к целесообразности политического регулирования туризма, не могу не заметить также, что рейс Рига — Стамбул является одним из популярных у нашего национального перевозчика, а полеты Стамбул — Минск осуществляются ежедневно. Виза для нашего брата — и гражданина, и не — не требуется.

Впрочем, можно ожидать, что в будущем власти Латвии объявят нарушением санкций и сам факт выезда в РФ или РБ. А проверить всегда можно — по штампам в паспорте.

#туризм #россия #беларусь
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (5)

  • 14-го февраля

    вербовать простого работягу никто не будет ибо толку от этого ноль, сажать и кормить его смысла тоже нету, статья высосана из пальца

    21
    2
  • JL
    Janina LV
    14-го февраля

    клетке ФСБшной увидишь Восток! Вернёшься – в Риге на допрос, С пристрастием выпьют твой "русский" вопрос.

    А лучше сиди, не дыши, не гуляй, В Питере был? Всё, на нары, давай! В Латвии знают: без виз и забот Каждый турист – это вражий агент!

    39
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го февраля

    Чистота кругом, все секции и кружки для детей бесплатно, одной колбасы 100500 сортов, медицина в отличие от LV! Проклятый тоталитаризм! Оказывается в эту игру можно играть в обе стороны.

    83
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го февраля

    О как! Ты посмотри на них, какая сердобольная страна! А вот интересно, это относится к лотишскому населению, или русскоговорящих граждан и неграждан это тоже касается? Если русскоговорящие едут то за них сраный Сейм тоже переживает? То есть издеваться над людьми могут, а за порог границы - не думай!

    79
    2
  • Д
    Дед
    14-го февраля

    Спасибо латышской родине за заботу о нас. Может позаботясь о нас эта родина налоги на рабочую силу снизит, или электричество сделает дешевле, или уменьшит акцизы на топливо, ил здравоохранение сделает доступным. Приказать НИЛЬЗЯ, это, конечно легче.

    88
    1
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