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Силиня: Латвия должна быть готова к изменению мировой политической ситуации 5

Политика
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Силиня: Латвия должна быть готова к изменению мировой политической ситуации
ФОТО: LETA

Латвия должна быть готова к тому, что ситуация в мировой политической среде меняется, и ничто уже не будет прежним, заявила агентству LETA в телефонном разговоре с Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Эвика Силиня («Новое единство»), комментируя будущее сотрудничество с США как со стратегическим партнером.

Она выразила мнение, что Латвия должна быть готова к новым вызовам, поскольку коммуникация президента США Дональда Трампа основана на принципе заключения сделок, а в сделке всегда есть две стороны.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что бюджет Латвии, выделяемый на национальную оборону, получил высокую оценку на предыдущих переговорах с трансатлантическими партнерами.

«На встрече с несколькими представителями Конгресса США они высоко оценили оборонный бюджет Латвии и стран Балтии, заявив, что его можно привести в пример другим странам», — отметила Силиня.

Глава правительства подчеркнула, что Европа должна укреплять свою способность защищать себя, не полагаясь на помощь партнеров.

Премьер-министр отметила, что об этом свидетельствует и заявление канцлера Германии Олафа Шольца в Twitter, где он выразил готовность принять решение о выделении более 2% в целях укрепления обороны.

Силиня выразила уверенность, что это заявление, скорее всего, стало результатом сегодняшней и вчерашней Мюнхенской конференции, а также, возможно, результатом выборов в Германии. «Это заявление очень ценно в Европе», — подчеркнула Силиня.

В то же время, комментируя ход украинских мирных переговоров, премьер-министр подчеркнула, что вполне понятно, почему президент Украины Владимир Зеленский отклонил первый вариант договоренностей. «Нужно понимать, что Украина имеет право оценивать этот тип соглашения, и Украина ожидает надежных гарантий безопасности», — считает Силиня.

Премьер-министр отметила, что сейчас важно понять, какими могли бы быть гарантии безопасности, которые НАТО и другие страны могли бы предложить Украине в альтернативном сценарии.

Силиня сообщила, что в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры как неформально, так и в различных других форматах, и в будущем он будет все больше обсуждаться на европейском уровне.

В то же время премьер-министр встретился в Мюнхене с представителями ряда международных компаний для привлечения инвестиционных проектов в Латвию. В ходе встреч обсуждались вопросы инфраструктуры, инноваций и возможностей расширения бизнеса в сфере торговли, портов, военной промышленности и цифровых технологий.

«Конференция — это хорошая возможность укрепить отношения не только между правительством, но и между частным сектором, исследователями и гражданским обществом», — сказала Силиня, добавив, что все компании, с которыми мы встретимся в Мюнхене, являются международно признанными и значимыми компаниями в своих отраслях.

Как сообщалось ранее, президент США Трамп заявил в среду, что у него состоялся «продуктивный» телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп также дал понять, что договорился с Путиным «немедленно» начать переговоры о прекращении войны России против Украины. Также в среду президент США провел беседу с президентом Украины Зеленским, в ходе которой они обсудили пути прекращения войны.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина не сможет вернуть все оккупированные Россией территории и вступить в НАТО. По его словам, «США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом переговорного урегулирования конфликта».

#эвика силиня
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Комментарии (5)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го февраля

    в ДГИ есть вся инфо по Сов паспортам. все у кого Советский военник, берегите. Он замена Сов паспорту. Сов паспорт это ключ к индивидуальному счету в Госбанке

    10
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го февраля

    срочно шейте Советские флаги, учите гос гимн СС СР сажайте цветы. всем подготовиться к переобуванию в воздухе. все Сов поспорта срочно вызывайте из Форт-Нокс,США (там все 300 млн паспоротов хранятся )

    9
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го февраля

    Мадам порномодель еще не поняла, что Латвия стала полностью независимая - от неё НИЧЕГО не зависит. И готовиться она может к чему угодно: если Трамп решит продать Придалтику России, то пусть готовит себе тазик, чтобы доплыть до Швеции.

    32
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    "...в сделке есть две стороны.", это не Латвия!

    46
    0
  • Д
    Дед
    15-го февраля

    Надеюсь, мировая политическая ситуация обратит внимание на геноцид русских в свободной Латвии.

    60
    0
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