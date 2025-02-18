Премьеру Силини придется сменить сразу несколько министров: кого и когда

"Я думаю, что это будут косметические изменения, ведь Силиня понимает — если это правительство перестанет существовать, то она больше не будет премьером", — предположил опытный зубр латвийской политики, оппозиционный депутат Сейма Райвис Дзинтарс.

Косметические изменения

И это как раз тот случай, когда с ним сложно не согласиться. Да, у нынешней коалиции в Сейме всего 52 голоса, и это очень мало, особенно с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации — понятно, что власть стоит на пороге принятия очень непопулярных решений, и, конечно, правящим было бы, если можно так сказать, комфортнее их принимать при широкой поддержке парламента.

Чтобы уже "повязать" этими непопулярными решениями значительную часть сеймовских партий.

Но, с другой стороны, Силиня и Ко понимают: в новом правительстве, состоящем из 4–5 партий, Силиня уже может не быть премьером и вообще влияние "Нового Единства" заметно ослабнет.

Да и, к примеру, "зеленым крестьянам" не очень, мягко говоря, выгодно делиться властью с прямыми конкурентами в лице Объединенного списка (ОС). Представитель ОС, депутат Сейма, экс–премьер Марис Кучинскис неоднократно подтверждал желание "объединенных" вернуться во власть, но… с другим премьером.

Поэтому на данном этапе Силиня попытается обновить правительство в рамках существующей коалиции. Вполне возможно, что уже на этой неделе премьер уже познакомит партнеров со своим планом обновления правительства — и кадрового обновления, и обновления приоритетов.

У кого же отберут портфель?

По слухам, "прогрессивные" уже согласились на увольнение своего министра Каспара Бришкенса, но с условием — будут заменены и министры от остальных двух партий коалиции, чтобы этот "рестарт правительства" не выглядел как публичная порка именно министра от "прогрессивных".

А значит, Силине предстоит придумать, как заменить еще двух–трех, а то и, по неофициальной информации, даже четырех министров, никого из них при этом не обидев.

Опять–таки по слухам, премьер очень хочет, чтобы Минсообщения возглавил нынешний глава Минблага, опытнейший политик Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян), который уже в свое время уже руководил Минсообщения.

В этом случае Минблаг отдадут "прогрессивным", что, в принципе, отвечает их приоритетам — ведь "прогрессивные" считают себя приверженцами левой идеологии. Сами "зеленые крестьяне" не очень желают заполучить самоубийственный в нынешних реалиях пост министра сообщения, полагая, что столь сложную отрасль следует возглавить премьерской партии.

Очевидно, что о том, кто же возьмет портфель министра сообщения, ожидаются длительные дискуссии.

Силиня мечтает и сменить министра обороны от "прогрессивных" Андриса Спрудса — портфель главы оборонного ведомства перейдет "Новому Единству", а взамен "прогрессивным" предложат или портфель главы МВД, или пост министра умной администрации и регионального развития.

Но опять–таки — это пока лишь один из возможных сценариев, который может и не реализоваться. Тот же Спрудс входит в число наиболее популярных министров правительства Силини — как бы это кому–то и не показалось бы странным. Видимо, здесь сыграл роль сложившийся у избирателей стереотип о том, что оборонное ведомство в нынешней ситуации априори возглавляет "правильный" человек.

Старые новые приоритеты

Что же касается обновленных приоритетов правительства, то они будут следующими: увеличение оборонного бюджета до 5% и развитие военной промышленности, демографическая политика, оптимизация госуправления, вывод госпредприятий на биржу и активизация борьбы с бюрократией.

"Ничего нового", — скажите вы… и будете правы! Однако от правительства и не требуются какие–то сверхидеи — нужно выполнить хотя бы то, что было обещано и что-то действительно сделать — например, с помощью повышения пособий и других социальных стимулов повысить рождаемость и остановить надвигающуюся демографическую катастрофу.