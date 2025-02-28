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Ринкевич отреагировал на скандальную пресс-конференцию Зеленского и Трампа 8

Политика
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Ринкевич отреагировал на скандальную пресс-конференцию Зеленского и Трампа

Разговоры на повышенных тонах в Белом доме и срыв подписания стратегического соглашения между США и Украиной не остались не замеченными в Риге.

Как сообщал bb.lv, президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского, который был вынужден спешно покинуть Белый дом.

Через полчаса после скандала в Вашингтоне с заявлением выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который озвучил точку зрения латвийских властей:

«Украина — жертва российской агрессии. Она ведет войну с помощью многих друзей и партнеров. Нам нужно не жалеть усилий ради справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда — это искусство невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину».

С президентом ЛР солидаризировалась и находящаяся на бюллетене премьер-министр ЛР Эвика Силиня. За это ее поблагодарил лично Зеленский:

Мир разделился: за Зеленского

Ряд европейских лидеров также высказались в поддержку Зеленского после его скандала с Трампом.

Премьер Испании Санчес заявил, что Европа не должна отворачиваться от Украины, несмотря на скандальную встречу Зеленского и Трампа в Белом доме. «Украина, мы с тобой», – написал он.

«Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни», - заявил в Х польский премьер Туск.

«Есть агрессор, которым является Россия, и народ, на который напали, – это Украина», — написал президент Франции Макрон.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в отличие от других европейских лидеров, пока воздерживается от комментариев по поводу перепалки Трампа и Зеленского, пишет The Financial Times.

«Украина может положиться на Германию и на Европу», – написал канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X.

«Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира", – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

За Трампа

В свою очередь соратники Трампа высказывают поддержку своему сюзерену.

«Спасибо вам, президент Трамп, за то, что Вы отстаиваете интересы американского народа и нашей страны на мировой арене», – написал министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы не потерпим политические игры и неуважение к Америке», – заявила секретарь Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

За Трампа заступились и его политические оппоненты. В частности американский сенатор Линдси Грэм, который всегда выступал за поддержку Украины.

«Я никогда так не гордился Трампом за то, что он показал американскому народу и всему миру, что с этим человеком нельзя шутить», – добавил Грэм.

Он считает, что Зеленский должен извиниться за то, что произошло, но при этом добавил: «я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским».

Премьер-министр Венгрии Орбан поблагодарил Трампа за то, что он выступает за мир.

«Сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войну. Сегодня президент Трамп храбро стоял за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!», – написал Орбан в Х.

#дональд трамп #зеленский
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Комментарии (8)

  • AK
    Anton Kvaskov
    1-го марта

    Трамп красавчик...Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy Каждая девчонка хочет танцевать с тобой....

    6
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    1-го марта

    С "обиженными" ВСЕМ известно как поступают...

    20
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    Зеленский уволен с его актёрской работы, — Маск m.rusvesna.su/news/1740806726

    37
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    — Вы были в Украине? — Я смотрел сторис. — Ска, блть.

    Репортёры опубликовали видео, на котором чётко слышно реакцию Зеленского на слова вице-президента США.

    54
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    «Stupid president». Трамп обозвал Байдена «глупым президентом» во время перепалки с Зеленским.

    диагноз остальным

    49
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    ZELENSKY TOLD TO LEAVE WHITE HOUSE - - - - FLA SH: EXTREMELY HEATED ARGUING FROM OVAL OFFICE RIGHT NOW - ZELENSKY MEETING halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/flash-extremely-heated-arguing-from-oval-office-right-now-zelensky-meeting

    12
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    ж идо свиноселюк в хамской манере разговаривает с Белым Хозяином

    46
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го марта

    местные элит проститутки возбудились

    42
    1
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