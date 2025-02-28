Ринкевич отреагировал на скандальную пресс-конференцию Зеленского и Трампа

Разговоры на повышенных тонах в Белом доме и срыв подписания стратегического соглашения между США и Украиной не остались не замеченными в Риге.

Как сообщал bb.lv, президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского, который был вынужден спешно покинуть Белый дом.

Через полчаса после скандала в Вашингтоне с заявлением выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который озвучил точку зрения латвийских властей:

«Украина — жертва российской агрессии. Она ведет войну с помощью многих друзей и партнеров. Нам нужно не жалеть усилий ради справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда — это искусство невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину».

Ukraine is a victim of the Russian aggression. It fights the war with the help from many friends and partners. We need to spare no effort for just and lasting peace. Diplomacy sometimes is the art of the impossible in difficult circumstances.



Latvia stands with Ukraine 🇱🇻 🇺🇦 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 28, 2025

С президентом ЛР солидаризировалась и находящаяся на бюллетене премьер-министр ЛР Эвика Силиня. За это ее поблагодарил лично Зеленский:

Thank you for your support. https://t.co/1woEIjATYN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Мир разделился: за Зеленского

Ряд европейских лидеров также высказались в поддержку Зеленского после его скандала с Трампом.

Премьер Испании Санчес заявил, что Европа не должна отворачиваться от Украины, несмотря на скандальную встречу Зеленского и Трампа в Белом доме. «Украина, мы с тобой», – написал он.

«Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни», - заявил в Х польский премьер Туск.

«Есть агрессор, которым является Россия, и народ, на который напали, – это Украина», — написал президент Франции Макрон.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в отличие от других европейских лидеров, пока воздерживается от комментариев по поводу перепалки Трампа и Зеленского, пишет The Financial Times.

«Украина может положиться на Германию и на Европу», – написал канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X.

«Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира", – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

За Трампа

В свою очередь соратники Трампа высказывают поддержку своему сюзерену.

«Спасибо вам, президент Трамп, за то, что Вы отстаиваете интересы американского народа и нашей страны на мировой арене», – написал министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы не потерпим политические игры и неуважение к Америке», – заявила секретарь Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

За Трампа заступились и его политические оппоненты. В частности американский сенатор Линдси Грэм, который всегда выступал за поддержку Украины.

«Я никогда так не гордился Трампом за то, что он показал американскому народу и всему миру, что с этим человеком нельзя шутить», – добавил Грэм.

Он считает, что Зеленский должен извиниться за то, что произошло, но при этом добавил: «я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова иметь дело с Зеленским».

Премьер-министр Венгрии Орбан поблагодарил Трампа за то, что он выступает за мир.

«Сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войну. Сегодня президент Трамп храбро стоял за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!», – написал Орбан в Х.