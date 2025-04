Ринкевич отреагировал на скандальную пресс-конференцию Зеленского и Трампа

Как сообщал bb.lv, президент США Трамп повысил голос на президента Украины Владимира Зеленского, который был вынужден спешно покинуть Белый дом.

Через полчаса после скандала в Вашингтоне с заявлением выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который озвучил точку зрения латвийских властей:

«Украина — жертва российской агрессии. Она ведет войну с помощью многих друзей и партнеров. Нам нужно не жалеть усилий ради справедливого и прочного мира. Дипломатия иногда — это искусство невозможного в сложных обстоятельствах. Латвия поддерживает Украину».

Ukraine is a victim of the Russian aggression. It fights the war with the help from many friends and partners. We need to spare no effort for just and lasting peace. Diplomacy sometimes is the art of the impossible in difficult circumstances.



Latvia stands with Ukraine 🇱🇻 🇺🇦