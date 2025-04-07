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Силиня прокомментировала тарифный удар США по Латвии 3 1565

Политика
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Силиня прокомментировала тарифный удар США по Латвии
ФОТО: LETA

В настоящее время трудно точно спрогнозировать влияние тарифов США, однако пока Латвия не видит значительного прямого воздействия, — заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня (JV) после заседания по сотрудничеству партий, формирующих правительство.

Одновременно премьер подчеркнула, что эти тарифы в большей степени повлияют на сам рынок США. Она добавила, что в данный момент Европейская комиссия обсуждает потенциальное влияние тарифов и оценивает, нужны ли ответные меры со стороны Европейского союза (ЕС).

«На мой взгляд, вполне обоснованно, что ЕС тщательно оценивает ситуацию, чтобы ответные меры не нанесли еще большего ущерба нашим собственным предприятиям как в Европе, так и в Латвии», — подчеркнула она и добавила, что в ближайшее время ожидаются заявления о дальнейших шагах.

Ранее сообщалось, что США установили пошлины не менее 10%, которые Вашингтон применил почти ко всем своим торговым партнерам. Для отдельных стран применены значительно более высокие тарифы, величина которых зависит от торгового дефицита США с соответствующей страной.

Импорт из стран ЕС может облагаться пошлиной в размере 20% начиная со среды.

Таким образом, Трамп стремится сократить торговый дефицит США, а также убедить компании перенести производство на территорию Соединённых Штатов. Президент также надеется получить дополнительные средства для финансирования обещанного в предвыборный период снижения налогов.

В 2024 году экспорт ЕС в США достиг 531,6 миллиарда евро, из которых товары составили только 333,4 миллиарда.

Латвийский экспорт в США в прошлом году составил около 600 млн. евро.

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#дональд трамп #эвика силиня
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Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го апреля

    Дональд Трамп чётко дал понять и официально для прессы это заявил, что Европейский Союз был создан специально, чтобы обобрать Соединённые Штаты Америки. Ну вот как то так, а вы тут про какие то тарифные удары?

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    2
  • AB
    Anna Belova
    8-го апреля

    Силиня сделала уже все что могла. Её необходимо заменить

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    2
  • JL
    Janina LV
    7-го апреля

    Сидеть между двух стульев - это не стратегия, а гимнастика на выживание. Недаром большой опыт из ее молодости остался.

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