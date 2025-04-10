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Сейм рассмотрит инициативу об отказе от русского языка и на уровне среднего образования 3 1551

Политика
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Сейм рассмотрит инициативу об отказе от русского языка и на уровне среднего образования

Сейм в четверг передал на рассмотрение в комиссии поправки к Закону об образовании, которые предусматривают возможность отказаться от изучения русского языка и на этапе среднего образования, пишет ЛЕТА.

Законопроект подготовлен Национальным объединением, его также подписали коллеги из оппозиционного "Объединённого списка", а также представители правящих партий "Новое Единство", "Прогрессивные" и Союз зелёных и крестьян.

Поправки предусматривают, что с нового учебного года учащиеся, начинающие общее или профессиональное среднее образование в этом или следующем учебном году, смогут отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, если учебное заведение не в состоянии обеспечить обучение другому языку.

"Эти поправки являются продолжением уже принятого регулирования и формируют единый подход во всей системе образования Латвии — мы закрепляем принцип, что второй иностранный язык в образовании Латвии — это один из европейских языков, а не наследие бывшей империи", — заявила председатель Национального объединения и депутат Сейма Илзе Индриксоне.

По мнению партии, этими поправками будет продолжен уже начатый переход в системе образования — отказ от русского языка как обязательного второго иностранного языка на уровне общего и профессионального среднего образования. Поправки предусматривают, что учебные заведения должны будут не позднее 1 сентября 2025 года обеспечить возможность изучать другой иностранный язык — один из официальных языков Европейского союза или стран — членов Европейской экономической зоны.

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#русский язык
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(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го апреля

    А насколько это это экономически выгодно?

    Народ требует объяснений.

    10
    1
  • JB
    Janis Berzin
    10-го апреля

    Выборы всё ближе - надо набирать очки перед электоратом, с национально разжиженными мозгами, за счёт репрессий против другой части населения.

    28
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го апреля

    В системе образования должен остаться только латышский язык. И никакого другого!

    5
    33
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