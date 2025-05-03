«Не в коня корм», – что бы наши власти и организаторы здравоохранения за последние десятилетия ни придумывали, существенных улучшений в системе оказания медицинских услуг за госсчет не наблюдается!

Очереди на плановые операции растягиваются на годы, к врачам-специалистам – на многие месяцы, жители Латвии больше всех в ЕС доплачивают за свое лечение… И это далеко не полный перечень «преимуществ» латвийской системы здравоохранения.

«Аналитики» проснулись и говорят

Свой вариант или свое лекарство для лечения латвийского здравоохранения предложил аналитический центр Laser при Институте стратегии и экономических решений. Оказывается, есть у нас и такой институт!

Буквально на этой неделе институт вышел с концепцией всеобщего медицинского страхования населения. Автором сего документа стал… экс-премьер Эйнарс Репше (жив курилка!), который предложил латвийским властям взять за основу модель страховой медицины Нидерландов.

Суть этой модели проста: каждый житель в одной из страховых компаний по своему выбору (подчеркнем – частных страховых компаний) покупает страховой полис – базовый или более широкий, и таким образом ему гарантируется определенный объем оплачиваемых страховщиком медицинских услуг.

При этом за малоимущих (малообеспеченных) платит государство – то есть индивидуальная страховка для такой категории населения оплачивается государством. В общем, и пациентам хорошо, и страховым компаниям, и медицинским учреждениям (их услуги в любом случае будут оплачены), и государству, поскольку само население фактически оплачивает свое лечение.

Почему Латвия не Нидерланды?

Рискнем предположить, что даже самые либерально ориентированные политики, выступающие за минимальное участие государства во всем, не станут эту модель имени Репше поддерживать. И на то есть по меньшей мере четыре причины.

Во-первых, мы не Нидерланды – уровень жизни, извините, не тот. У нас сотни тысяч латвийцев не то что страховой полис не могут купить, но даже не в состоянии купить все те медикаменты, которые им врач назначает.

Во-вторых, работающие латвийцы платят большой объем налогов, и в эти платежи заложены и услуги здравоохранения. Репше и Ко фактически предлагают нам заплатить дважды – сперва налоги в огромном размере, а затем еще и за страховой полис, который на год уж точно будет стоить кругленькую сумму.

В-третьих, а что будет с теми, кто по тем или иным причинам не приобретет страховой полис? Его лечить не будут? Или будут лечить по повышенным ставкам?

И в-четвертых – структура населения такова, что в итоге страховые полисы будут сами покупать… менее половины населения!

Судите сами. У нас более 400 тысяч человек получают пенсию по старости и более 70 процентов из них имеют маленькую пенсию, то есть государству все равно придется полностью или частично оплачивать им страховку. Это же касается и инвалидов, детей, беременных, безработных… Понятно, что данная модель у нас работать не будет!

Напомним, что периодически политики выходят с разного рода идеями-фикс на сей счет. Помните, еще лет 8–10 назад тогдашние правящие носились с идеей увязки оказания медпомощи с уплатой соцналога. То есть медиков хотели превратить в налоговиков – они должны были бы проверять, является ли пациент плательщиком соцналога. Если нет, то тогда ему бесплатно оказывается только неотложная помощь. При этом неплательщикам соцналога предлагалось делать ежегодные или ежеквартальные взносы в систему здравоохранения, чтобы, в случае необходимости, они могли бы получить медпомощь за госсчет. Но пока эту инициативу обсуждали, случился ковид, и уже готовые законодательные поправки просто похоронили.

Примечательно, что именно сейчас в Сейме рассматриваются поправки, которые увязывают медпомощь в рамках квот с декларированным местом жительства. Таким образом, те латвийские соотечественники, которые проживают за рубежом, уже не смогут лечиться в Латвии за госсчет. Скорее всего, эти поправки будут приняты, ведь они затрагивают относительно небольшую часть граждан ЛР.

А тратить больше не пробовали?

В целом же нужно не пытаться слепо перенимать опыт других стран, а… начать финансировать систему здравоохранения в нужном объеме. Реальность такова, что Латвия тратит на здравоохранение 4,95% от ВВП, тогда как в среднем в ЕС этот показатель составляет 8,45% от ВВП! То есть наш объем финансирования медицины составляет чуть более половины от среднего уровня в ЕС! И при такой пропорции никакие полисы частных страховых компаний проблему доступности медицинских услуг не решат!

Да, бюджет здравоохранения – особенно в период ковидной пандемии – увеличился, но все равно средств явно недостаточно для того, чтобы увеличить квоты и тем самым сократить очереди. Добавим к этому и нехватку специалистов, и зачастую неэффективное использование имеющихся средств…

Справедливости ради заметим, что сейчас предпринимаются попытки улучшить систему в рамках имеющегося финансирования – это и создание электронной базы данных медицинских услуг, чтобы упорядочить очереди в рамках квот, это и электронные направления и рецепты… Но опять-таки – пока мы не сделаем здравоохранение приоритетом в стране, с достойным финансированием, никаких кардинальных улучшений ждать не стоит. А с больным населением не стоит и рассчитывать на экономический рост в стране!