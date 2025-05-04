«Бронетранспортеры в Старой Риге были бы уничтожены»: нюансы восстановления независимости ЛР

В ознаменование 35-летия Декларации 4 мая, восстановившей де-юре Латвийскую Республику (хотя еще до фактической оставалось 16 месяцев) Банк Латвии выпустил памятную монету. Суровый витязь Лачплесис на ней разрывает пасть медведю.
Мифологический способ охоты на хищного зверя, впрочем, не идет в ногу с курсом Евросоюза – по сохранению исчезающих животных.
Чтобы вспомнить, как все было на самом деле, я покопался в собственных архивах. В рамках книжного проекта «Цена независимости» мне довелось пообщаться с двумя десятками видных деятелей Атмоды. Вспомним сливки тогдашних моих бесед. Рядом с именами моих собеседников – их должности на конец 1980-х – начало 1990-х годов.
Эдвинс Инкенс, народный депутат СССР
– Вся дискуссия о Молотове – Риббентропе началась уже в 1987 году – то есть в году уже достаточно показательном, ярком. И проблемой руководства ЦК Компартии Латвии стало то, что, мол, не годится, чтобы в Москве об этом пакте все можно было говорить, а тут – ничего. И вот, хотя и с опозданием на два года, но и тут что-то подвинулось. Ведь всем было ясно: вот-вот поднимутся эти вопросы, от них уже невозможно уйти и затормозить все это тоже невозможно.
А 23 августа 1987 года была демонстрация у памятника Свободы – первая по-настоящему массовая. И меня, как человека достаточно свободного в редакции, послали туда делать репортаж. Конечно, верхушка понимала, что за нами нужен глаз да глаз. И потому на телевидение потом приехали Зукулс, Соболев и Кезберс (он в то время уже работал на телевидении). То есть весь цвет, выше не бывает. И мы их обманули: мы им показали черновой материал, а сами в другом месте монтировали настоящий…
Александрс Кирштейнс, зампредседателя комиссии Верховного Совета
– Тут следует понять: когда мы занимались разработкой различных материалов, то приготовили несколько резолюций для предстоящего форума творческих союзов. И наши документы были более радикальными, чем можно было позволить даже в период Горбачева. И это было еще до образования ДННЛ. Все, кому надо было, знали, что мы конкретно готовим. И тогда нам начал звонить секретарь парторганизации Союза писателей Валуев, и разговор был примерно такой: «Пишите, что хотите, и останавливайтесь на рубеже про армейскую службу латышской молодежи».
Мы, повторяю, не настаивали на отказе от воинской обязанности, но лишь требовали восстановить латвийский территориальный корпус, который существовал и после войны в Адажи, и был расформирован уже в 50-е. Чтобы все, кто призывались из Латвии, служили, скажем, в Адажи и Алуксне. И тогда мы почувствовали, что товарищ Петерс стал проявлять беспокойство – звонить через Валуева: дескать, не следовало бы на этом настаивать!
Виктор Авотиньш, народный депутат СССР
– Народный фронт сдвинулся с места лишь тогда, когда увидел, как растут местные организации. А точнее, именно после того, как Инкенс, Рубенис и я пришли к Петерсу и стали убеждать его, чтобы он взял на себя эту миссию.
«Подвижки» же наши начались уже с июня – мы составляли разные документы, пытались как-то расшевелить Народный фронт. Однако ничего толком не получалось: они там были как будто заторможенные. И тогда мне позвонил Инкенс, и мы пошли к Петерсу на переговоры, и стали убеждать его, что надо, мол, двигаться вперед… Потом были и еще какие-то разговоры… И наконец появился штаб, который начал все это движение организовывать. А до этого – ничего конкретного не происходило…
Не хочу сказать ничего плохого о Янисе Петерсе. Да – есть вещи, которые я делал бы иначе или которые мне не нравились. Но ведь точно так же можно сказать и обо мне. Петерс сделал гораздо больше положительного, чем те, кто тогда встал в позу крикунов. То, что он где-то иногда колебался – это возможно. Потому хотя бы, что надлежащей конъюнктуры не ощущалось, или, быть может, он предчувствовал какую-то опасность.
Иварс Годманис, председатель Совета Министров
– После I съезда Народного фронта оставались еще различные варианты дальнейшего пути Латвии: конфедерация в составе нового Союза, новый экономический договор и так далее. Мы думали, в каком направлении двигаться дальше, и написали, что обращаемся ко всем отделениям Народного фронта с предложением: произвести опрос всех членов Фронта и определить их мнение на счет нашей готовности стать на путь полной государственной независимости. И когда мы написали эти слова – «полная государственная независимость», то стало очевидным: это уже никакой не переходной период. Мы основательно поразмышляли – не слишком ли резкий поворот? Однако текст не изменили.
Затем мы показали этот текст председателю правления – то есть нашему как бы начальнику, Лакису. Было важно: что он скажет? И он сказал: «Нет, не надо мягче». Иначе говоря, следовало там кое-что добавить, но идея остается такая: полная независимость!
Помню, когда мы впервые представляли это уже на правлении, кто-то еще хотел это слово – «независимость» – заменить словом «суверенитет». Например, эстонцы довольно долго еще говорили именно о «суверенитете»…
Андрей Пантелеев, председатель комиссии Верховного Совета
– Знаете, в известной мере Горбунов где-то символизирует чисто латышскую эволюцию, во всяком случае – эволюцию очень многих латышей. Потому что – будем справедливы – отнюдь не все латыши в советское время сидели в лесах с ружьем и по-партизански боролись с советской властью. Иной раз сегодня послушаешь, так даже странно: столько, оказывается, было партизан, так активно все боролись… Непонятно только, кто же тогда были председатели колхозов, другие руководители и так далее?
Главным толчком для Горбунова стали не одни только конъюнктурные соображения, если кому-то так кажется. Произошло все все-таки оттого, что он изнутри самой компартии и в силу высокого партийного уровня, на котором пребывал, был достаточно крепко информирован. Он, не исключено, даже четче нас видел неизбежность краха этой советской системы. Видел просто-напросто как факт: фиаско неизбежно. И поэтому он, я думаю, довольно всерьез переживал неотвратимость этого фиаско.
Однако переживал не просто сожалея, но думал, по-видимому: а что же будет потом? Что может и должно быть? И как помочь его людям вылезти из той трясины, в которой они находятся?.. Я считаю, что в большей степени именно эти соображения и привели его в другой лагерь. Это с одной стороны. А с другой – он в самом серьезном смысле видел (сначала, конечно, как человек Горбачева), что выход из этого советского тупика – в демократизации. Он не без уважения отнесся к выбору, который сделали избиратели и Верховный Совет. И он фактически подчинился этому выбору.
Дайнис Иванс, заместитель председателя Верховного Совета
– Я так скажу: то, что касается пакта Молотова – Риббентропа, не касалось ни одного варианта гражданства, ни другого. Главным для нас было – добиться признания существования этого пакта. А что касается политики Народного фронта, то был выбран именно парламентский путь. Это было и моим решением – только парламентский путь, легальные методы достижения независимости. Я, между прочим, был единственным из депутатов Верховного Совета, который не голосовал, когда был поставлен вопрос о гражданстве. Потому что я такое голосование не считал правильным. Я считал, что принцип гражданства – дело выбора. В то время это действительно так и планировалось.
Возможно, мое мнение было ошибочным, но я полагал тогда, что статус жителя Латвии каждый должен иметь возможность выбрать: будет ли он гражданином Латвии, будет ли он гражданином России или, может быть, выберет местом жительства какое-нибудь третье государство. Да, мое решение не было принято на Верховном Совете, и по этой причине я не голосовал.
Владлен Дозорцев, депутат Верховного Совета
– Текст Декларации обсуждался много раз руководством Народного фронта. К тому времени в НФЛ выделился основной его комитет – политический, которым руководил Годманис. Правда, поначалу руководителем съезд избрал Боярса-старшего, но из-за того, что его не ввели в состав правления НФЛ, он обиделся и перестал работать в этом – политическом – комитете. Просто за две недели развалил работу. И тогда мы передали комитет Годманису, и при нем он стал настоящим политическим ядром, где формулировались идеи. В том числе – и идея Декларации.
К завершающему этапу создания этого текста сложилось два его варианта.
Один из них – вариант, который поддерживался практически большинством редакционной группы во главе с Годманисом: в нем декларировалась независимость, а дальше – шла детальная разработка периода двойного законодательства, с постепенным вымыванием старого и созданием нового.
И была другая точка зрения – моя и Вульфсона: не надо никого обманывать – то есть декларировать то, чего нет. Все равно предстоит период действия двойного законодательства. Иначе говоря – типичный переходный период. Так давайте декларировать переходный период к этой независимости, который можно было бы заполнить созданием новых законов.
Последнее обсуждение текста Декларации было на 13-м этаже Дома печати в моем кабинете, в журнале «Даугава». Собралось человек восемь, и мнения разделились: почти все были за вариант Годманиса; лишь мы с Вульфсоном – за наш вариант. Мы проиграли.
Янис Юрканс, министр иностранных дел
– В принципе, я думаю, если все поставить на весы, то процентов на 65 все произошло именно так, как произошло, благодаря нашей внешней политике, внешней деятельности балтийских политиков. Не потому, что я там был, а потому, что работа, которую мы проделали, сыграла существенную роль.
Я думаю, вы понимаете: если бы захотели Горбачев и Язов, они что – эти баррикады не смели бы?.. Но просто такое давление было – и со стороны Белого дома, и со стороны Великобритании, и Германии… Горбачев просто не мог себе позволить насилия.
Хотя помнится и такой эпизод: в 1990 году мы были почетными гостями саммита ОБСЕ в Париже. И были почетными гостями французского правительства – это уже кое о чем говорило. И вот за пять минут до начала заседания нас выгнали из зала, потому что Горбачев сказал: «Или они, или я». То есть был период, когда Горбачев должен был решать, с кем он: с демократами или с силовиками. Демократы – разрозненные, слабые, и он в какой-то момент подался в сторону силовиков. И поэтому в январе и произошло то, что произошло. Однако благодаря поддержке, очень сильной реакции Запада Горбачев все же не мог позволить себе пойти таким путем дальше, решать что-то силовыми методами.
Одиссей Костанда, депутат Верховного Совета
– Уже тогда я думал, что надо решать вопросы о выводе Советской армии из Прибалтики – координированно между Латвией, Литвой и Эстонией. И поехал в Таллин и познакомился с депутатом из аналогичной комиссии Юри Пылдом. А в Вильнюсе – с Аудрюсом Буткявичусом (позднее он стал министром охраны края).
Мы с ними договорились, что должны совместно разработать основы законодательства для восстановления вооруженных сил государства, восстановления пограничного контроля, определить наши позиции в переговорах с правительством СССР о выводе Советской армии. Я рассказал об этом Талавсу Юндзису и остальным членам комиссии – это было поддержано. И были приглашены в комиссию эксперты из Объединения латышских стрелков, которым тогда руководил Вилис Круминьш.
Это были отставные офицеры Советской армии – полковники Аусеклис Плявиньш (позднее он работал в Министерстве обороны), Волдемарс Яронис. Были и топографы – разрабатывали линию границы.
Андрейс Крастиньш, заместитель председателя Верховного Совета
– Я был ответственным за то, чтобы работоспособным оставался Верховный Совет, чтобы в нем был кворум и можно было принимать решения. И чтобы было организовано хоть какое-то сопротивление.
Теперь уже могу сказать: если бы был отдан приказ ГКЧП, то те бронетранспортеры, которые подходили к Верховному Совету, были бы уничтожены со всем личным составом в течение неполной минуты. Правда, были и сомнения – пожар мог повлиять на Вецригу, на памятники.
Но к этому были готовы – здание Верховного Совета было обороноспособно, снабжено «коктейлем Молотова» и более современным оружием. «Мухи» были, одноразовые гранатометы, которые довольно действенны. Были также организованы пути эвакуации и отступления депутатов и руководства Верховного Совета при атаке и занятии здания. Мы были уверены, что если будет такая атака, то мы ее задержим хоть на какое-то время – с ходу, с марша нас не возьмешь. Оставались, само собой, и бетонные стены.
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