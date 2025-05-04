Независимость - это не только достижение прошлого, но и наша ответственность и выбор, который мы делаем сегодня, чтобы защищать и строить Латвию, сказала премьер-министр Эвика Силиня в своем поздравлении по случаю годовщины восстановления независимости Латвии.

Она подчеркнула, что 35 лет назад этот день изменил историю Европы. "Волеизъявление нашего народа было сильным и мощным", - говорит Силиня.

Сегодня премьер-министр призывает нас быть открытыми новому, но не забывать то, что нам дорого - наш язык, культуру и ценности".

"Сила Латвии - в ее людях. Латвия будет сильна настолько, насколько силен каждый из нас и все мы вместе. Пусть у нас будет желание делать то, за что нас будут благодарить наши дети", - сказала премьер-министр.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".