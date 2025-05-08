Процесс пошел! Глава минфина Арвилс Ашераденс, даже несмотря на близость сеймовских выборов - в октябре следующего года, - намерен выйти с поправками в целый ряд законов с тем, чтобы повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет! "Я надеюсь, что этой осенью решение будет принято", - заявил министр финансов в прямом эфире Латвийского радио.

Министр напомнил, что завершен процесс повышения пенсионного возраста для "обычных" жителей, которые получают пенсию по старости. Для этой категории сениоров пенсионный возраст повышен до 65 лет.

И, убежден Ашераденс, было бы только справедливо постепенно начать повышать возраст выхода на пенсию и для тех, кто имеет право на пенсию по выслуге лет.

Отметим, что сегодня такое право на оформление пенсии по выслуге лет имеют представители 15 профессий - это и полицейские, и прокуроры, и судьи, и военные, и работники службы неотложной медпомощи, и артисты балета, и дипломаты...

Так полицейские, проработав в правоохранительных органах не менее 20 лет, могут оформить пенсию по выслуге лет уже при достижении 50 лет. Дипломаты с соответствующем стажем имеют право уходить на пенсию по выслуге лет в 55 лет, а артисты балета со стажем в балете не менее 18 лет, могут претендовать на пенсию по выслуге лет уже в 38-летнем возрасте!

Судя по всему, бюджет уже "не тянет" такое количество молодых получателей пенсий. Дискуссии на сей счет в политических кругах ведутся последние минимум 7-8 лет, но, кажется, правящие все-таки готовы решиться на непопулярные решения.