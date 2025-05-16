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Не отдадим ни одного цента: Абу Мери против сокращения бюджета Минздрава 1 563

Политика
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Не отдадим ни одного цента: Абу Мери против сокращения бюджета Минздрава
ФОТО: LETA

Из бюджета системы здравоохранения невозможно отдать ни одного цента на другие нужды, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое единство»), пишет LETA.

Так он ответил на вопрос о том, удастся ли и Министерству здравоохранения (Минздраву) найти предложения по ощутимым сокращениям, которых министр финансов Арвил Ашераденс («Новое единство») ожидает от всего публичного сектора.

Абу Мери пояснил, что на здравоохранение и так выделено недопустимо мало средств, и что-либо сокращать в этой сфере совершенно недопустимо.

«На данный момент я не вижу никакой возможности отдать ни одного цента из бюджета Минздрава в целом», — подчеркнул политик.

При этом он указал, что видит возможности для повышения эффективности работы в отрасли и в подведомственных учреждениях Минздрава, включая сокращение бюрократии и улучшение сотрудничества между учреждениями. Однако, по его словам, на это нужно время, и все сэкономленные таким образом средства останутся в системе здравоохранения.

Абу Мери напомнил, что Латвия тратит на здравоохранение на одного жителя меньше, чем Литва и Эстония, и, например, в три раза меньше, чем Словения. Он признал, что в отрасли не хватает как минимум 600–700 миллионов евро.

«Невозможно сделать всё так, как хотелось бы, приходится работать как пожарным — каждое утро просыпаешься и узнаёшь, какие проблемы сегодня предстоит решать», — сказал министр.

Политик подчеркнул, что правительство премьер-министра Эвики Силини («Новое единство») изначально определило систему здравоохранения как один из приоритетов. Хотя сейчас главным приоритетом называют оборону, по словам Абу Мери, без хорошей системы здравоохранения она невозможна: без здоровья не будет и людей, которые смогут пойти на военную службу и физически защищать страну.

Министр добавил, что здравоохранение тесно связано с демографией, которая также считается одним из актуальных приоритетов Латвии.

Как сообщалось ранее, министр финансов Арвил Ашераденс заявлял, что в ближайшие годы в государственном управлении можно будет найти возможности сэкономить 450 миллионов евро для финансирования оборонной отрасли. Это означало бы перераспределение средств на другие приоритеты без увеличения общего объёма бюджета.

Премьер-министр Силиня в понедельник после заседания коалиционных партий заявила журналистам, что в июне от Министерства финансов ожидаются предложения по сокращению государственных расходов. По её словам, в течение июня необходимо подготовить предложения, которые позволят сократить расходы минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти финансирование для обороны, образования и демографии.

В дальнейшем придётся продолжить работу над ещё большим сокращением расходов, добавила Силиня.

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#абу мери #бюджет здравоохранения
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(1)
  • lg
    lo gos
    16-го мая

    Сразу видно нормального.latysa всё в себе в карман.

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