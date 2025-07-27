«Лучше быть как Хельсинки, чем как Даугавпилс»: мэр Риги оскорбительно высказался

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс сегодня утром в прямом эфире программы Rīta Panorāma на LTV резко «прошёлся» по Даугавпилсу — второму по величине городу Латвии, пишет даугавпилсский портал Grani.lv.

Поводом для заявления стала инициатива оппозиции приостановить проект строительства велодорожки между Имантой и Кипсалой. На внеочередном заседании Комитета по транспорту и сообщению большинство депутатов не поддержало это предложение.

По словам Клейнбергса, объект обещает быть качественным:

«Много шума вокруг велодорожки в Иманте. Но я убеждён, что там появится действительно хороший и современный инфраструктурный объект».

После этого он добавил: «Пройдёт время, и люди скажут — как хорошо, что этот проект был реализован. Мы стали больше похожи на Хельсинки, а не на Даугавпилс».

Проект предусматривает строительство велосипедной инфраструктуры длиной 7,3 км от перекрёстка улицы Слокас и проспекта Курземес в Иманте до набережной Намея в Кипсале. Работы планируется завершить к 2026 году.