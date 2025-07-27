Baltijas balss logotype

«Лучше быть как Хельсинки, чем как Даугавпилс»: мэр Риги оскорбительно высказался 5 2875

Политика
Дата публикации: 27.07.2025
BB.LV
«Лучше быть как Хельсинки, чем как Даугавпилс»: мэр Риги оскорбительно высказался
ФОТО: LETA

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс сегодня утром в прямом эфире программы Rīta Panorāma на LTV резко «прошёлся» по Даугавпилсу — второму по величине городу Латвии, пишет даугавпилсский портал Grani.lv.

Поводом для заявления стала инициатива оппозиции приостановить проект строительства велодорожки между Имантой и Кипсалой. На внеочередном заседании Комитета по транспорту и сообщению большинство депутатов не поддержало это предложение.

По словам Клейнбергса, объект обещает быть качественным:

«Много шума вокруг велодорожки в Иманте. Но я убеждён, что там появится действительно хороший и современный инфраструктурный объект».

После этого он добавил: «Пройдёт время, и люди скажут — как хорошо, что этот проект был реализован. Мы стали больше похожи на Хельсинки, а не на Даугавпилс».

Проект предусматривает строительство велосипедной инфраструктуры длиной 7,3 км от перекрёстка улицы Слокас и проспекта Курземес в Иманте до набережной Намея в Кипсале. Работы планируется завершить к 2026 году.

Читайте нас также:
#рижская дума #даугавпилс
1
0
2
17
1
46

Оставить комментарий

(5)
  • JM
    Jevgenijs Mezencevs
    28-го июля

    Можно по другому сказать: "лучше иметь толкового мера как в Хельсинки, чем недалёкого идиота как в сегодняшней Риге".

    60
    0
  • A
    Aleks
    27-го июля

    Не могу понять,почему Рига должна быть Амстердамом или Копенгагеном?Почему я должен ощущать себя голландцем,а не русскоязычным латвийцем?! Вот Клейнберг же не ощущает себя евреем как известный господин в Москве Борух Клейнберг,а почему то ощущает себя латышом(хотя понятно почему) Рига должна обладать своей идентичностью и свое образием,а не превращаться в подобие других городов и только ради тех,кто очень любит деньги,но не Ригу

    104
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июля

    А Рига однозначно становится похожа на старый гнилой Голландский городишко. От прежнего изящества и своеобразия не осталось ни следа. Но хуже всего что это тенденция. Так что ещё самую малость и Вентспилс, Лиепая и Даугавпилс будут более латвийскими чем Рига.

    138
    4
  • Е
    Ехидный
    27-го июля

    даже если этот имбецил построит еще сто велодорожек , снеся все деревья в городе, Риге до Хельсикнки будет как до Луны !!!

    118
    1
  • lo gos
    lo gos
    27-го июля

    В девяностых петухи орали, что через 10 лет будет лучше, чем в Финляндии. История успеха.

    129
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 913
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 331
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 503
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 0
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 13
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 24
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 22
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 35
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 27
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 0
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 13
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео