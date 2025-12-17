За запрет фейерверков в Рижской думе проголосовала коалиция — партии «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и «Объединённый список». Против запрета выступили оппозиционеры.

Итак, использование фейерверков и пиротехнических изделий на открытом воздухе на территории Риги будет запрещено с 1 июня по 31 августа с 23:00 до 7:00, а с 1 сентября по 31 мая — с 22:00 до 7:00.

Запрет на использование пиротехники не будет распространяться на публичные мероприятия, согласованные с Рижским самоуправлением, а также на новогоднюю ночь — в течение одного часа с полуночи до 1:00.

Как заявил один из вице-мэров Риги, в городе наконец-то достигнута политическая поддержка запрета фейерверков и использования пиротехники по «московскому времени». Там, напомним, Новый год наступает в 23:00 по латвийскому времени.

«Это каждый год широко отмечается в районах Риги, - уверен вице-мэр. - В этом вопросе Рига должна чётко выразить свою латышскую позицию».

Отметим, что ранее использование пиротехнических изделий было запрещено в Риге с 23:00 до 7:00. То есть стрелять в воздух сразу после боя Кремлевских курантов вроде как не возбранялось. Другое дело, что в Новый год по латвийскому времени канонада всегда была громче и ярче.

Добавим, что одновременно с Москвой Новый год встречают в Турции, в Саудовской Аравии и на Мадагаскаре. Надо бы предупредить прибывших в Латвию турок и аравийских шейхов, чтобы они случайно не отпраздновали Новый год вместе со своей родиной.

Как сообщал bb.lv, за нарушение правил предусмотрен административный штраф — до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических лиц. Ожидается, что муниципальная полиция Риги в новогоднюю ночь будет усердно контролировать время использования пиротехники.