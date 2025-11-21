В Рижской думе продвигается проект обязательных правил, который предусматривает запрет фейерверков в Риге до официального наступления 2026 года.

«Планируется принять правила уже на следующем заседании думы. В Риге наконец достигнута политическая поддержка запретить запуск фейерверков и использование пиротехники в честь московского и путинского Нового года, который ежегодно широко отмечается в районах Риги.

Всем, кто хочет праздновать Новый год по времени своей царской родины, пожалуйста — восточная граница для них открыта, но Рига должна ясно выразить свою латвийскую позицию и солидарность с Украиной», — приводит слова одного из вице-мэром Риги его советница Инесе Озолиня.

Отметим, что одновременно с Москвой Новый год встречают в Турции, в Саудовской Аравии и на Мадагаскаре. Надо бы предупредить прибывших в Латвию турок и аравийских шейхов, чтобы они случайно не отпраздновали Новый год вместе со своей родиной.

«Все эти годы это был политический выбор — разрешать или не разрешать фейерверки по московскому времени. Сейчас мы выражаем чёткую позицию, что эту традицию в Риге нужно прекратить, и быстро движемся к тому, чтобы запрет вступил в силу уже в этом году», — отмечает председатель Комитета Рижской думы Гиртс Лапиньш.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф — до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических лиц. Планируется, что муниципальная полиция Риги в новогоднюю ночь будет усиленно контролировать использование пиротехники.