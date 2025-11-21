Baltijas balss logotype
Штраф до 1400 евро: жителям Риги запретят салютовать до официального наступления нового 2026 года 14 4237

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Штраф до 1400 евро: жителям Риги запретят салютовать до официального наступления нового 2026 года

В Рижской думе продвигается проект обязательных правил, который предусматривает запрет фейерверков в Риге до официального наступления 2026 года.

«Планируется принять правила уже на следующем заседании думы. В Риге наконец достигнута политическая поддержка запретить запуск фейерверков и использование пиротехники в честь московского и путинского Нового года, который ежегодно широко отмечается в районах Риги.

Всем, кто хочет праздновать Новый год по времени своей царской родины, пожалуйста — восточная граница для них открыта, но Рига должна ясно выразить свою латвийскую позицию и солидарность с Украиной», — приводит слова одного из вице-мэром Риги его советница Инесе Озолиня.

Отметим, что одновременно с Москвой Новый год встречают в Турции, в Саудовской Аравии и на Мадагаскаре. Надо бы предупредить прибывших в Латвию турок и аравийских шейхов, чтобы они случайно не отпраздновали Новый год вместе со своей родиной.

«Все эти годы это был политический выбор — разрешать или не разрешать фейерверки по московскому времени. Сейчас мы выражаем чёткую позицию, что эту традицию в Риге нужно прекратить, и быстро движемся к тому, чтобы запрет вступил в силу уже в этом году», — отмечает председатель Комитета Рижской думы Гиртс Лапиньш.

За нарушение правил предусмотрен административный штраф — до 350 евро для физических лиц и до 1400 евро для юридических лиц. Планируется, что муниципальная полиция Риги в новогоднюю ночь будет усиленно контролировать использование пиротехники.

Читайте нас также:
#Рига #новый год #Латвия #штрафы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(14)
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го ноября

    Забавные телодвижения туповатых "слуг народа". К этому запрету надо еще присовокупить обязательное применение новогодней клизмы для всех чмновников думы с 23.45 до 24.00. А что - по тупости предложение вполне совместимое с запретом...

    20
    1
  • ON
    ONO NON
    21-го ноября

    Ещё грозу и гром нужно запретить тоже фейерверк,

    50
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    21-го ноября

    Потчему толка в Риге,а в Латгали можна штоли?

    18
    2
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    Мне вот интересно,когда Путман и Зельц вместе с Трампом поделят Украину и подпишут договор,то что запрет мэр Клейнберг со своими штрейбрехерами? Просто интересно,ведь в плане прописано,что все ,что было,забывается как страшный сон,никто не будет наказан и привлечен,поэтому все,кто причастен к сносу Памятника могут вздохнуть спокойно-спектакль закончен-все свободны,чего и стоило ожидать .Да и никакого Нюрнберга не будет,потому что это хорошо средессированный спектакль.Одни рисовали кресты на танках-другие их мочили с флагами СССР Все ж достаточно прогнозируемо как говорил французский философ Дюпон.😈👽🔯

    4
    17
  • A
    Aleks
    Aleks
    21-го ноября

    Мне вот интересно,когда Путман и Зельц вместе с Трампом поделят Украину и подпишут договор,то что запоет мэр Клейнберг со своими штрейбрехерами? Просто интересно,ведь в плане прописано,что все ,что было,забывается как страшный сон,никто не будет наказан и привлечен,поэтому все,кто причастен к сносу Памятника могут вздохнуть спокойно-спектакль закончен-все свободны,чего и стоило ожидать .Да и никакого Нюрнберга не будет,потому что это хорошо срежессированный спектакль.Одни рисовали кресты на танках-другие их мочили с флагами СССР .И вся власть России будет рукопожатная.И так терпели 4 года по просьбе .Все ж достаточно прогнозируемо как говорил французский философ Дюпон.😈👽🔯

    3
    14
  • R
    R.
    Aleks
    22-го ноября

    А мне вот интересно, когда шизофреника Александра Драпеко с ником Aleks санитары отправят в центр психиатрии на Твайка, где ему самое место. Или он так и будет продолжать источать смрад на портале своими комментариями?

    4
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го ноября

    Каким бы острым не был кинжал, он абсолютно беспомощен между молотом и наковальней.

    29
    1
  • Л
    Латтоптун
    21-го ноября

    А я не понял, что беженцы, с Украины, перестали бояться взрывов? Раньше, главной причиной указана была- спокойствие беженцев. Всё?- выдали им таблетки от страха? В какой стороне Восточная граница, мы знаем. Только и через Западную границу идёт мощный отток населения с полудохлой уже страны. Кому ещё предложите уехать?

    55
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Латтоптун
    22-го ноября

    В первоначальной редакции вообще звучало что-то вроде "чтобы не пугать домашних животных и украинских беженцев". То есть наши де... путаты их уравняли! :)

    10
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    21-го ноября

    праздновал, праздную, буду праздновать когда захочу. Хотел бы посмотреть как они будут реализовывать этот закон, особенно 31-го декабря начиная с 23.00 часов. Бедные менты, они то причем - весь гнев на них выльется. думаю, что салютов будет много в 23.00.

    75
    2
  • Е
    Ехидный
    21-го ноября

    надо пойти дальше - установить время для завтрака , обеда и ужина , чтобы , не дай Бог , граждане не принимали пищу по московскому времени !!! сегодня ты обедаешь по московскому времени - завтра изменишь Родине !!!!

    141
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    21-го ноября

    Какие же они жалкие 😁

    141
    4
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    Тото Кутунио
    21-го ноября

    И убогие....

    62
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Тото Кутунио
    21-го ноября

    А также немного наивно смешные!

    35
    1
Читать все комментарии

