Работа министров будет оцениваться в начале следующего года, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем.

В первые месяцы года проводится оценка работы правительства, после чего можно будет дать общую оценку деятельности министров.

Как отметила Силиня, перед каждым министром были поставлены определенные задачи, и результаты их выполнения были различными.

По словам премьера, в сфере сокращения бюрократии сложности вызвало то, что Сейм не всегда поддерживал предложения правительства, рабочих групп, негосударственных организаций и предпринимателей, а дискуссии нередко переходили в более широкое политическое русло, в результате чего намеченные решения не реализовывались так быстро.

Силиня отметила, что вопросы сокращения бюрократии следует более четко отделять от формирования новой политики, и эти трудности нельзя отнести к работе одного конкретного министра. В то же время она сообщила, что достигнута договоренность с комиссией Сейма по делам госуправления и самоуправлений о рассмотрении таких вопросов в ускоренном порядке.

Премьер подчеркнула, что беседы с министрами о проделанной работе обязательно будут проведены. Она напомнила, что весной состоялся "рестарт" работы правительства и по многим направлениям удалось добиться результатов.

В качестве примера премьер-министр привела работу в сфере демографии, развитие предпринимательства и привлечение дополнительных инвестиций, указав, что переговоры с предпринимателями, банковским и небанковским сектором дали ощутимые результаты. В то же время Силиня признала, что есть сферы, где необходимо продолжать работу.