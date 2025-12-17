«Нужно быть готовыми демонтировать рельсы» 11 2318

Политика
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Нужно быть готовыми демонтировать рельсы»

Байба Браже прокомментировала идею-фикс последних недель - разобрать часть железной дороги в направлении России.

Министр иностранных дел Байба Браже («Новое Единство») в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения ответила на вопрос о том, стоит ли разбирать рельсы в сторону России.

Министр подчеркнула, что нет смысла Латвии сносить рельсы в одиночку. Необходимы переговоры с другими странами региона, и решение должно быть совместным.

При этом Браже считает, что Латвия должна быть готова снести рельсы, если это понадобится. То есть должен быть организован и персонал, и технические средства, с помощью которых это быстро можно сделать.

«Должна быть полная готовность это сделать. То есть есть есть сценарии, способности — и люди, и техника", — сказала министр, добавив, что работа разведки позволяет четко видеть, что происходит на российской стороне.

#мнения #железная дорога #разведка #Латвия #транспорт #безопасность #дипломатия #переговоры #Байба Браже #Россия #политика
Эдуард Эльдаров
