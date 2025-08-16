Президент Балтийского фонда безопасности Олевс Никерс в передаче Globuss на TV24 выразил обеспокоенность тем, что в глазах Путина США больше не выглядят столь устрашающей силой, как раньше, сообщает LA.LV .

«Если Трамп винит Байдена в том, что тот допустил войну в Украине, то, по-моему, скоро мы все сможем — надеюсь, конечно, что нет — винить Трампа в нападении России на страны Балтии и Польшу», — заявил Никерс.

По его мнению, в сознании Путина больше нет ничего, что могло бы его сдержать от такого шага.

«Россияне все эти годы считались с США и их боялись, но сейчас кажется, что эта большая, охватывающая сила в глазах Путина просто больше не существует», — добавил он.