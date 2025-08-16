Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«В сознании Путина реально нет ничего, что могло бы его удержать от вторжения в Прибалтику» – эксперт 11 1125

Политика
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
Скриншот улучшен с помощью ИИ.

Скриншот улучшен с помощью ИИ.

Президент Балтийского фонда безопасности Олевс Никерс в передаче Globuss на TV24 выразил обеспокоенность тем, что в глазах Путина США больше не выглядят столь устрашающей силой, как раньше, сообщает LA.LV.

«Если Трамп винит Байдена в том, что тот допустил войну в Украине, то, по-моему, скоро мы все сможем — надеюсь, конечно, что нет — винить Трампа в нападении России на страны Балтии и Польшу», — заявил Никерс.

По его мнению, в сознании Путина больше нет ничего, что могло бы его сдержать от такого шага.

«Россияне все эти годы считались с США и их боялись, но сейчас кажется, что эта большая, охватывающая сила в глазах Путина просто больше не существует», — добавил он.

Читайте нас также:
#путин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
2
1
2
2
5

Оставить комментарий

(11)
  • 17-го августа

    если с соседями дружить и не устраивать геноцид то никто никогда ни на кого не нападёт. украина тому пример

    23
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го августа

    Господь сказал: - бойся слёз обиженного тобой человека, ведь он будет просить у меня о помощи – и я помогу!

    12
    2
  • Д
    Дед
    17-го августа

    Ну а что делать Путину, если его все время Прибалтика проверяет на слабо и провоцирует? Украина своим фашизмом провоцировала Россию это факт. Что же тогда удивительного, что Россия ответила. По этому же пути идет Прибалтика, особенно Латвия. Что же они ждут, что Моська может вечно лаять на слона. Слон может и обратить на нее внимание.

    19
    3
  • Д
    Дед
    Дед
    17-го августа

    Кстати, Венгрия не боится нападения России, интересно почему?

    26
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го августа

    Вот логически, материально, цинично-нафуя пу эта жопа? Что бы что? Порты на балтике у него есть. На кой ему эти зигомётные аборигены? Хохлы, бульбаши вроде как по менталочке и повадкам близкие. А это что? Нафуя ему?

    16
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го августа

    А это что?-а эти что? сорямба. очепятка.

    1
    3
  • 010725
    010725
    Волченька Просто Волченька!
    17-го августа

    конечно, Прибалтика России не нужна, но захватить Прибалтику Россию заставят. Будут атаковать торговые суда, порты, запускать дроны по Питеру, устроят геноцид местным русским, но обратно на прокорм в Россию пролезут.

    12
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го августа

    Добрый совет этому эксперту: - "Не стоит париться из-за разной ху@ни, нужно беречь силы на неизбежный пи@дец"!

    19
    3
  • A
    Aleks
    17-го августа

    Если тема быстрой зачистки территории ещё стоит,а территория эта была нужна американцам,о чем говорила Клинтон в свое время,то Путин легко поможет друзьям как помог людям без земли на Украине. Все зависит от США и Израиля . А так ему Латвия даром не нужна как и российские пенсионеры тут,да и образ латвийца,даже русского давно сформировал у россиян вдруг ставший внезапно русским еврей Соловьев на ТВ-там все враги и предатели. Так что Кваскова тоже зачистят,если израильский паспорт не предъявит 😂👽

    5
    9
  • AK
    Anton Kvaskov
    17-го августа

    История показывает,что русским вначале страшно....а потом по...й.....А когда русским по...й,страшно всем !!! И какие то лилипуты эксперты настолько глупы,что от своей беспомощности бредят. Немец в первую,вам говорил,не воюйте против русских...Немец во вторую подтвердил,будущее за сильными народами Востока. А вы тут да я,да мы,да НАТО....Нато боится Россию.Это факт!!!

    25
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Размечтался дебилоид.

    58
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 188
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 168
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 368
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1614

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 139
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 41
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 30
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 44
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 179
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 78
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 139
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 41
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео