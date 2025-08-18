Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

12 000 военных примут участие в учениях «Намейс» в Латвии 2 902

Политика
Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Fоtо: Aizsardzības ministrija

Fоtо: Aizsardzības ministrija

С 2 сентября по 8 октября на всей территории Латвии будут проходить организованные Национальными вооруженными силами (НВС) учения "Намейс 2025", в которых примут участие почти 12 000 латвийских военнослужащих, земессаргов и представителей сил союзников, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

В учениях будут задействованы солдаты и земессарги всех подразделений НВС, в том числе службы государственной обороны и резервисты.

В ходе учений будет отрабатываться сотрудничество с Центром управления кризисами и Центром операционного управления гражданской обороны, Госканцелярией, министерствами, подведомственными учреждениями, органам госбезопасности, самоуправлениями и предприятиями, предоставляющими поддержку для нужд армии, с целью укрепления всеобъемлющей системы государственной обороны.

Учения организованы в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие военные из США, Эстонии и Литвы, штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения сил НАТО в Латвии и командования вооруженных сил Канады в Латвии.

Во время учений НВС будут тесно сотрудничать с Объединенными силами быстрого реагирования (JEF) с целью своевременного мониторинга ситуации, мер сдерживания и укрепления общей способности реагирования в Балтийском регионе. В рамках учений предусмотрено также взаимодействие с инженерами вооруженных сил Великобритании.

В сентябре НВС также проведут мобилизационные учения в зонах ответственности 1-й Рижской бригады и 2-й Видземской бригады Земессардзе. Их цель - проверить и усовершенствовать участие земессаргов и резервистов в боевых структурах НВС.

Учения "Намейс" проводятся в Латвии с 2014 года.

НВС напоминают, что в ходе учений по главным и региональным дорогам будут перемещаться военнослужащие и военная техника, при выполнении учебных задач будут проходить полеты военной авиации, в том числе на малой высоте, а также боевые стрельбы на полигонах.

Во время учений будет работать информационный телефон 28637064.

При обнаружении подозрительных действий жителей призывают обращаться в Службу госбезопасности по круглосуточному телефону +371 6720 8964 или электронной почте info@vdd.gov.lv.

О подозрительных действиях вблизи границы НВС призывают сообщать в Государственную пограничную охрану по телефонам +371 67075616 или +371 67075718.

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    Угц. Смотрите, там опять в болоте чего нибудь не утопите. И от похмелья не скончайтесь. Воены.

    16
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    Угц-в смысле "угу".

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 190
Позиция СЗК расшатала правительство
Позиция СЗК расшатала правительство 1 168
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела Эксклюзив!
«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела 1 370
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы»
Страх инвестора: почему никто не хочет покупать конфискованный в Риге «Дом Москвы» 8 1614

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 144
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 43
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 32
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 48
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 182
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 78
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 144
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 43
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео