С 2 сентября по 8 октября на всей территории Латвии будут проходить организованные Национальными вооруженными силами (НВС) учения "Намейс 2025", в которых примут участие почти 12 000 латвийских военнослужащих, земессаргов и представителей сил союзников, сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

В учениях будут задействованы солдаты и земессарги всех подразделений НВС, в том числе службы государственной обороны и резервисты.

В ходе учений будет отрабатываться сотрудничество с Центром управления кризисами и Центром операционного управления гражданской обороны, Госканцелярией, министерствами, подведомственными учреждениями, органам госбезопасности, самоуправлениями и предприятиями, предоставляющими поддержку для нужд армии, с целью укрепления всеобъемлющей системы государственной обороны.

Учения организованы в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие военные из США, Эстонии и Литвы, штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения сил НАТО в Латвии и командования вооруженных сил Канады в Латвии.

Во время учений НВС будут тесно сотрудничать с Объединенными силами быстрого реагирования (JEF) с целью своевременного мониторинга ситуации, мер сдерживания и укрепления общей способности реагирования в Балтийском регионе. В рамках учений предусмотрено также взаимодействие с инженерами вооруженных сил Великобритании.

В сентябре НВС также проведут мобилизационные учения в зонах ответственности 1-й Рижской бригады и 2-й Видземской бригады Земессардзе. Их цель - проверить и усовершенствовать участие земессаргов и резервистов в боевых структурах НВС.

Учения "Намейс" проводятся в Латвии с 2014 года.

НВС напоминают, что в ходе учений по главным и региональным дорогам будут перемещаться военнослужащие и военная техника, при выполнении учебных задач будут проходить полеты военной авиации, в том числе на малой высоте, а также боевые стрельбы на полигонах.

Во время учений будет работать информационный телефон 28637064.

При обнаружении подозрительных действий жителей призывают обращаться в Службу госбезопасности по круглосуточному телефону +371 6720 8964 или электронной почте info@vdd.gov.lv.

О подозрительных действиях вблизи границы НВС призывают сообщать в Государственную пограничную охрану по телефонам +371 67075616 или +371 67075718.