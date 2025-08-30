Мы снова катимся в такую яму, что дальше некуда - экс-глава Дорожной полиции

Вопросы государственного бюджета и долга в последнее время вызывают всё более широкие обсуждения как в политических кругах, так и в обществе. В обществе и СМИ всё громче звучат опасения по поводу того, что государственный долг в ближайшие годы продолжит расти, а дефицит бюджета превысит уровень в 3%, пишет LA.LV .

Об этом в передаче TV24 "Ziņu TOP" высказался и заместитель председателя фракции Сейма "Латвия на первом месте", бывший глава Дорожной полиции (2004–2014) Эдмунд Зивтиньш.

"Посмотрим, когда бюджет дойдёт до Сейма. Конечно, будем смотреть, предлагать свои поправки, пытаться изменить ситуацию к лучшему, но уже сейчас ясно одно – волна заимствований достигла новой высоты. Эти 13 миллиардов, которые планируется занять в ближайшие годы, вызывают серьёзные сомнения относительно того, как именно они будут использоваться", – указал Зивтиньш.

Он допускает, что заимствовать средства может быть выгодно, но важно понимать, куда эти деньги вкладываются: "Я не против дешёвых заимствований. Это всегда было выгодно. Вопрос только в том – куда мы их вкладываем и как возвращаем. Если мы вкладываем разумно, скажем, в дороги, в крупные экономические проекты, привлекаем предпринимателей, киноиндустрию, что-то в этом роде – ну, берём деньги и вкладываем".

Тем не менее Зивтиньш отмечает, что в настоящее время значительная часть заимствований направляется на краткосрочные нужды – например, на индексацию пенсий, что, хотя и важно, также служит политическим инструментом перед выборами:

"Всё это делается только по одной причине – чтобы на следующих выборах эти депутаты, которые на самом деле не умеют хозяйствовать, снова были избраны".

Говоря о бюджете обороны, Эдмунд Зивтиньш подчеркнул, что и в этой сфере государственная политика вызывает вопросы. Он отметил, что средства, предназначенные для обороны, следует использовать гораздо более обдуманно.

"Знаете, с обороной вообще всё так. Мы снова катимся в такую яму, что дальше уже некуда. Если посмотреть даже с исторической точки зрения, то в довоенный период мы тоже тратили довольно большие суммы – 26% бюджета шло на оборону. Огромные суммы тратили – и к чему это привело? Ни к чему толком это не привело", – подчеркнул Зивтиньш.

По его мнению, Латвии следовало бы сменить стратегию и договориться с Соединёнными Штатами Америки о гарантиях безопасности: "Если мы действительно хотим серьёзно думать об обороне, то, как мне кажется, нам нужно выйти из этих рельсов, как говорится, подвести черту и сказать – как мы хотим себя защищать? Если мы хотим быть действительно в безопасности, то, я считаю, нам нужно договориться с Соединёнными Штатами Америки, с президентом США и спросить – сколько стоит безопасность?"