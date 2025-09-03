Baltijas balss logotype
Бюро по защите Сатверсме оценило угрозу от учений «Запад-2025» для Латвии 1 1169

Политика
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Бюро по защите Сатверсме оценило угрозу от учений «Запад-2025» для Латвии
ФОТО: пресс-фото

Угроза, исходящая от совместных стратегических военных учений России и Беларуси "Запад-2025", для Латвии и НАТО оценивается как низкая, однако обе страны используют эти учения в стратегической коммуникации как на внутренней, так и на внешней арене, говорится в информационно-аналитической публикации Бюро по защите Сатверсме (БЗС), пишет LETA.

Учения пройдут с 12 по 16 сентября, в основном на территории Беларуси, однако военная активность запланирована также в Калининграде и новосозданных Московском и Ленинградском военных округах.

Официально заявленные цели "Запад-2025" — моделирование совместных оборонительных и наступательных операций для улучшения взаимодействия вооружённых сил России и Беларуси.

БЗС поясняет, что на внутреннюю аудиторию режим российского лидера Владимира Путина транслирует послание о том, что, несмотря на войну в Украине, Россия способна развивать и укреплять свои военные возможности, а также реагировать на военные угрозы.

Такое послание эффективно воспринимается в информационном пространстве России и Беларуси, поскольку подчёркивает стабильность власти, наличие надёжного союзника и оборонительный характер учений. На этом фоне формируется также почва для упрёков в адрес Запада за агрессивную внешнюю политику и ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, что способствует антизападным настроениям в российском обществе и оправдывает агрессивную внешнюю политику Путина, в том числе войну в Украине, отмечает БЗС.

Понимая повышенное внимание к "Запад-2025", Россия также формирует внешнеполитические послания: несмотря на войну, она способна укреплять военное присутствие у границ НАТО.

Для усиления стратегической значимости Россия и Беларусь делают акценты на задачи с применением тактического ядерного оружия и демонстрацию новой военной техники. Основная целевая аудитория таких посланий — западные страны, которым Россия сигнализирует о своих масштабных военных возможностях, включая ядерные, отмечает БЗС.

Учения этого года также подчеркивают другой аспект стратегической коммуникации России и особенно Беларуси — обе страны стараются позиционировать себя как ответственных и прагматичных соседей, вынужденных реагировать на угрозы со стороны Запада.

В мае этого года белорусские официальные лица заявили о переносе учений с западной приграничной зоны Беларуси вглубь территории и об уменьшении масштаба — официально в учениях в Беларуси примут участие менее 13 000 военнослужащих.

Беларусь также объявила, что, несмотря на сокращённый масштаб учений, приглашает международных наблюдателей, в том числе из стран Балтии. По заявлениям белорусских чиновников, цель этих действий — стремление снизить напряжённость в регионе.

Однако такое "послание прагматизма" быстро было направлено против стран Балтии и Польши, указывает БЗС. Белорусские чиновники распространили заявления о том, что НАТО (в частности, страны Балтии и Польша) используют "Запад-2025" как предлог для милитаризации, несмотря на якобы демонстрируемую готовность Беларуси и России к компромиссу – снижению масштабов учений и отодвиганию их от границ НАТО.

По оценке БЗС, по мере приближения активной фазы "Запад-2025" заявления России и Беларуси, скорее всего, станут громче, и возрастёт число информационных кампаний, направленных против Латвии и НАТО. Вероятно также, что официальные лица этих стран сосредоточат внимание на сообщениях в информационном пространстве НАТО, чтобы драматизировать их и использовать в своей пропаганде.

В целом военная угроза, исходящая от учений, оценивается как низкая — военное и политическое участие России в них меньше, чем в предыдущие годы, поскольку её ресурсы по-прежнему сосредоточены на войне в Украине.

В то же время БЗС призывает жителей быть внимательными и сообщать ответственным учреждениям о подозрительных наблюдениях в приграничных районах, например, о перебоях связи.

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го сентября

    Угрозы, причем более чем реальные!!!, в большей степени исходят от учений НАТО. По самолёт ракету потеряет( кстати так и не нашли), то БТР с солдатами утопят, то трейлер с тяжёлым танком сломается и т.д.

    14
    3

