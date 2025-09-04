Если директор школы на работе говорит на русском, это неприемлемо — министр

Если директор какой-либо школы в своей работе говорит на русском языке, это неприемлемо и так быть не должно, заявила в передаче Латвийского радио Krustpunktā министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство »).

С 2025/2026 учебного года в Латвии формально завершается переход на обучение только на государственном языке. Следовательно, если в какой-либо школе в рабочей среде директор или учителя говорят на русском языке, такая ситуация неприемлема, признала Мелбарде.

«Если так поступает директор, то это очень четко показывает, что в школе есть проблема с переходом на единую школу, где обучение должно быть обеспечено только на латышском языке. Потому что все это начинается с руководства школы. Переход должен произойти по существу, а не формально», — сказала министр.

Она признала, что Министерство образования и науки следит за такими случаями, однако конкретные эпизоды или санкции не комментировала.

Мелбарде заявила, что для обеспечения образовательной среды на государственном языке в школах важна ответственность и коллектива учителей, и руководства школы, и родителей учеников.

Министр также отметила, что, например, школам нацменьшинств, где теперь также учеба должна проходить только на госязыке, государство предоставляет дополнительную поддержку. «Для этих школ есть дополнительные деньги для вспомогательного персонала, например, логопедам, чтобы помочь детям освоить язык, для групп продленного дня, чтобы можно было вместе выполнять домашние задания на латышском языке», — сказала она, указав, что эта поддержка не используется в достаточной степени.