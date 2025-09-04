Baltijas balss logotype
Если директор школы на работе говорит на русском, это неприемлемо — министр 5 1101

Политика
Дата публикации: 04.09.2025
Rus.lsm.lv
Если директор школы на работе говорит на русском, это неприемлемо — министр
ФОТО: LETA

Если директор какой-либо школы в своей работе говорит на русском языке, это неприемлемо и так быть не должно, заявила в передаче Латвийского радио Krustpunktā министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство »).

Если директор школы на работе говорит на русском, это неприемлемо — министр

С 2025/2026 учебного года в Латвии формально завершается переход на обучение только на государственном языке. Следовательно, если в какой-либо школе в рабочей среде директор или учителя говорят на русском языке, такая ситуация неприемлема, признала Мелбарде.

«Если так поступает директор, то это очень четко показывает, что в школе есть проблема с переходом на единую школу, где обучение должно быть обеспечено только на латышском языке. Потому что все это начинается с руководства школы. Переход должен произойти по существу, а не формально», — сказала министр.

Она признала, что Министерство образования и науки следит за такими случаями, однако конкретные эпизоды или санкции не комментировала.

Мелбарде заявила, что для обеспечения образовательной среды на государственном языке в школах важна ответственность и коллектива учителей, и руководства школы, и родителей учеников.

Министр также отметила, что, например, школам нацменьшинств, где теперь также учеба должна проходить только на госязыке, государство предоставляет дополнительную поддержку. «Для этих школ есть дополнительные деньги для вспомогательного персонала, например, логопедам, чтобы помочь детям освоить язык, для групп продленного дня, чтобы можно было вместе выполнять домашние задания на латышском языке», — сказала она, указав, что эта поддержка не используется в достаточной степени.

#русский язык #школы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • MT
    Michael T.
    5-го сентября

    Говорит...а, если если и ДУМАЕТ НА РУССКОМ? То что?

    33
    2
  • З
    Злой
    4-го сентября

    До сих пор не могу осознать что я живу среди таких людей.

    65
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го сентября

    Ну сейчас неприемлемо, от есть плохо, ну пусть идёт на курсы русского языка где научится говорить, по русски, приемлимо, делов то. Интересно, сама министр умеет хорошо говорить по русски или так приемлимо?

    37
    2
  • Д
    Дед
    4-го сентября

    Обыкновенный фашизм.

    71
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го сентября

    А что, все дети украинцев обучаются на латышском языке? Они уже не первый год вместе с родителями сидят на шее латышских пенсионеров и инвалидов.

    72
    3
Читать все комментарии

Видео