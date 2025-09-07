Больше, чем у президента! Столичные начальники бьют рекорды по зарплатам

Шеф муниципального предприятия "Ригас наму парвалдниекс" за год заработал 111 тысяч евро!
Жильцы столичных многоквартирных домов продолжают возмущаться качеством оказываемых предприятием "Ригас наму парвалдниекс" услуг по обслуживанию этих самых домов. Негативную оценку работе РНП, как сообщила сегодня вечером программа ТВ-3 Nekā personīga, дал и Департамент жилья и среды Рижской думы. Однако все эти "мелочи" вовсе не мешают председателю правления РНП Марису Озолиньшу с каждым годом получать все больше и больше. В минувшем году шеф муниципального домоуправления заработал больше президента ЛР. За год доход господина Озолиньша составил 111 тысяч евро, что означает, что в месяц главный домоуправляющий Риги получал более 9 тысяч евро! Вероятно, в этом году - еще больше.
Как сообщила Nekā personīga, растет благосостояние и руководителей других столичных предприятий - "Ригас уденс", "Ригас сатиксме", "Ригас межи", "Ригас нами". А только что снятый с должности председателя правления "Ригас силтумс" Илварс Петерсонс в минувшем году заработал 121 тысячу евро, то есть в месяц он получал более 10 тысяч евро! Вот у кого никогда не было проблем с оплатой коммунальных платежей, в том числе в зимний период...
