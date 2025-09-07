Baltijas balss logotype
Больше, чем у президента! Столичные начальники бьют рекорды по зарплатам 6 1122

Политика
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Больше, чем у президента! Столичные начальники бьют рекорды по зарплатам

Шеф муниципального предприятия "Ригас наму парвалдниекс" за год заработал 111 тысяч евро!

Жильцы столичных многоквартирных домов продолжают возмущаться качеством оказываемых предприятием "Ригас наму парвалдниекс" услуг по обслуживанию этих самых домов. Негативную оценку работе РНП, как сообщила сегодня вечером программа ТВ-3 Nekā personīga, дал и Департамент жилья и среды Рижской думы. Однако все эти "мелочи" вовсе не мешают председателю правления РНП Марису Озолиньшу с каждым годом получать все больше и больше. В минувшем году шеф муниципального домоуправления заработал больше президента ЛР. За год доход господина Озолиньша составил 111 тысяч евро, что означает, что в месяц главный домоуправляющий Риги получал более 9 тысяч евро! Вероятно, в этом году - еще больше.

Как сообщила Nekā personīga, растет благосостояние и руководителей других столичных предприятий - "Ригас уденс", "Ригас сатиксме", "Ригас межи", "Ригас нами". А только что снятый с должности председателя правления "Ригас силтумс" Илварс Петерсонс в минувшем году заработал 121 тысячу евро, то есть в месяц он получал более 10 тысяч евро! Вот у кого никогда не было проблем с оплатой коммунальных платежей, в том числе в зимний период...

#зарплата
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Как сказал личный раввин Путина и Медведева,Главный раввин РФ Лазар из США- никогда ещё латыши не жили так хорошо как при Путине 😀

    19
    11
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Все как обычно. Как там в былые времена говорили;Заводы -рабочим,землю -крестьянам,а деньги,как бычно,-то ли латышам,то ли русским ,то ли украинцам😀😀😀🔯

    10
    13
  • AS
    Antons Sobakins
    7-го сентября

    Им было бы выгоднее убрать систему уборки бригадами вместо дворников, иначе они себе имедж окончательно испортят, а вернуть репутацию сложно. Просто не могут 5 человек убирать целый микрорайон, это рабство какое то и конечно будет страдать качество. Понятно что это сейчас выгодно, меньше рабочих и меньше зарплат платить, но в долгосрочной перспективе они потеряют, потому что на много больше домов уйдет в другие фирмы. Сейчас уходили за дорогой ремонт из за отмывания денег, а теперь еще и за качество работы будут уходить.

    13
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го сентября

    Такую Латвию вы хотели построить, на цики? Наслаждайтесь, голубки.

    36
    1
  • Д
    Дед
    7-го сентября

    Это латышская страна, латышские правители и это все латышам нравится. Их грабят, а они с тупой радостью бегут голосовать за воров, лишь бы не русские.

    46
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    8-го сентября

    Самое страшное слово для латышей это - GUBERNJA!

    5
    0
