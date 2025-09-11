Эксперт об инициативе по возврату КОЗ: реально ли, что политики решат отдать деньги населению?

"Речь идет о том, что здесь незаконно платили абсолютно все", — говорит социолог Арнис Кактиньш, комментируя инициативу общества Tiesiskums.lv добиться возврата компонента обязательной закупки (КОЗ, OIK). До выборов в Сейм остается год, и это делает данный финансовый вопрос "интересным" и вынуждает политиков его решать.

Без давления выборов существовал бы большой скепсис по поводу любых результатов, так как «вся элита» скорее всего взялась бы за руки и проигнорировала проблему. Руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш о инициативе по возврату КОЗ в передаче «Kārtības rullis» на RīgaTV24 сказал, что приближающиеся выборы в Сейм делают эту тему «очень интересной»:

«Если бы это не был предвыборный год, то я достаточно скептически смотрел бы на возможности общества добиться каких-то изменений, потому что, скорее всего, вся политическая элита просто взялась бы за руки, крепко сомкнулась, и ничего бы не произошло.

Но, хотим мы того или нет, раз в четыре года проходят выборы, и многие политики начинают беспокоиться о своих креслах в парламенте, рейтингах и так далее. Тогда возникает необходимость понять, каково мнение общества, и нет ли чего-то такого, чем можно было бы обществу погладить по шерсти. Учитывая, что этот вопрос финансово касается абсолютно всех, это немаловажно. Домохозяйства используют электричество — почти нет таких, кто бы его не использовал. Конечно, есть люди, которые живут на улице, но они не ходят голосовать. А все остальные, кто платит за электричество, вовлечены.

Таким образом, этот вопрос касается всех, и речь идет о деньгах. Поэтому трудно представить, что политики перед выборами его просто проигнорируют. Я понимаю, что уже появляются первые сигналы — некоторые политики начали говорить, что да, этот вопрос нужно решать. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Конечно, надо помнить, что то, что политики обещают перед выборами, автоматически не означает, что после выборов это и произойдет.

Мы хорошо знаем, что обещания часто не превращаются в деньги в кошельке. Эта тема интересна и своим масштабом. Ведь еще раз — речь идет о том, что несправедливо платили абсолютно все. Здесь невозможно стравить одну группу общества против другой, потому что все пострадали. Не так, что одни что-то получили за счет других. В данном случае платили все».