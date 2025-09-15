Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мертвая вода: в Латвии без опаски можно пить только из 3% водоемов 6 1172

Политика
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Красоты латгальского озера Разнас. Фото enciklopedija.lv

Красоты латгальского озера Разнас. Фото enciklopedija.lv

В сентябре в Латвии начинается работа экспертной группы Организации экономического сотрудничества и развития по реформе водного хозяйства. Впервые водная тема получит финансирование от Европейской Комиссии.

На этой неделе Кабинет Министров ЛР утвердил поправки в правила по расчету коэффициента потерь воды. Ну а комиссия Сейма по долгосрочному развитию, что называется, вошла в реку.

Опасная Даугава

Ныне у водных ресурсов ЛР появился рачительный хозяин – Министерство климата и энергетики (МКЭ) под началом Каспарса Мелниса. Министр от «Нового Единства» поставил цель – дабы «все наземные и подземные воды» обладали качеством «незагрязненных, свободно текущих». Для этого придется высвободить до 40% рек – в руслах которых имеются различные природные или антропогенные препятствия. Кроме того, в 30% рек и озер по-прежнему попадает слишком много удобрений, что способствует зарастанию.

5% водоемов Латвии имеют очень плохое экологическое состояние. Вроде бы совсем и немного – однако, красным цветом на карте отмечены величайшая река Даугава (в низовьях от Икшкиле и до Рижского залива) и Буртниеку, четвертое из крупнейших озер республики (площадь – 40 кв. км, средняя глубина 2,2 м).

С другой стороны, всего 3% поверхностных вод характеризуются как высококачественные. Тут в основном представлены небольшие речушки Видземе и Курземе, и даже одна латгальская, несущая свои воды в сопредельную страну…

Государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска констатировала:

– Мы в Латвии очень часто гордимся, какое у нас чистое государство. Да, бутылки не плывут по каждой реке, также чисто и в лесах. Больше нет свалок у каждого города, они уменьшены. Но факт, что мы каждодневно столько грязи не видим, может погрузить в самоуспокоенность.

Рыбалка из детства

Однако, подчеркнула чиновница, нам еще крайне далеко до объявленного Европой контрольного показателя – достичь 80% внутренних вод высокого и хорошего качества. Пока что в Латвии нет и половины от данного количества…

Госпожа Куревска вспомнила, как в детстве рыбачила на Буртниеку, которое сейчас оказалось в красной зоне. Проблемой озера в Валмиерском крае является то, что оно – мелкое и бессточное, зарастающее. В общем, «вычистить довольно трудно, испортить – легко».

На фоне Европы Латвия хорошо смотрится разве что в плане сбора экологической информации: мониторинг у нас ведут Центр геологии и метеорологии, институт BIOR, негосударственные организации. Чтобы подготовить карту республики со множеством речушек и озерец, необходимо было брать образцы в каждом…

Что касается технологии очистки водоемов, то госсекретарь указала, что ее ограничивают те же природоохранные нормативы – можно чистить реки и озера вне времени нереста рыбы и миграции птиц. К тому же, очистные мероприятия на приграничных реках неизбежно затрагивают интересы соседних государств…

Дождь смывает все следы

Изменения климата в Латвии происходят у нас всех на глазах, выливаясь, в прямом смысле, месячной нормой осадков за один день – или ураганными ветрами, нагоняющими воду. Забитые русла рек, даже малых, потенциально могут представлять большую угрозу при паводках.

Председатель Комиссии по долгосрочному развитию Угис Митревицс (Национальное объединение) обратил внимание, что в Латвии нет достоверных карт местности, которой угрожает наводнение. «Может быть, имущество бы и не затопило бы…»

– Вопрос, будет ли платить страховщик, - рассуждала госпожа Куревска, - На картах Геометцентра показаны 10%, значит, в этом месте наводнение может произойти раз в 10 лет или 10 раз за 100 лет.

Всякий раз, когда вода при разливе затрагивает чью-то собственность, возникает соблазн поменять русло для устранения угрозы. Итогом подобных гидротехнических работ зачастую является уничтожение естественных заливных лугов. Возникает своего рода каскадный эффект, и вполне вероятно, такое преобразование природы наносит еще больший вред. Особо опасным является разлив химических веществ при наводнениях. Тем не менее, Министерство климата и энергетики «не выходит с чрезвычайно репрессивными решениями».

Другая проблема МКЭ в настоящих условиях – финансовая: «Чрезвычайно узкое фискальное пространство, ищем, где сэкономить».

Государственный секретарь обратила внимание, что на землях сельскохозяйственного назначения порой гораздо лучше хозяйствуют, в смысле защиты от паводков. Но вода не знает административных границ – и выливается в пределы городов, которые не имеют планов по борьбе с наводнениями.

Тысячи неучтенных озер

Европейский Союз недавно ввел новые требования для сточных вод, которые являются довольно жесткими для Латвии – оттого страна старалась достичь смягчения директив, но тщетно. В результате, сказала госпожа Куревска, самоуправления оказались в «катастрофической» ситуации, в особенности, что касается содержания микропластика в воде. Остается надежда на негосударственные организации, с которыми недавно подписали меморандум сотрудничества:

– Одну за другой, мы эти реки сможем вычистить.

Здесь обязательно участие хозяйствующих субъектов – на малых ГЭС, наряду с производством энергии, необходимо возвращать реки к нормальному течению. Государство же - должно определить размеры компенсаций. Потом, остаются ведь проблемные зоны на местах бывших карьеров полезных ископаемых. «У нас таких детальных отчетов нет», – признала госпожа Куревска.

Между тем, на заседании Комиссии по долгосрочному развитию вообще не получило освещения само понятие водоема. Проблема в том, что в ЛР имеется, по разным данным, около 10 000 неучтенных озер. В подавляющем большинстве они даже не имеют названия, и на огромных пространствах болот страны они постоянно меняют размеры.

Что же касается 6 крупнейших озер – Лубанс, Разнас, Энгурес, Буртниекс, Усмас и Лиепаяс – то объем каждого из них превосходит 100 млн тонн воды. Самым же глубоководным озером ЛР является Дридзис в Краславском крае – тут дно достигается на отметке 63 метра. Хватило бы для 20-этажного дома!

СИНИЕ ПЯТНА И ЛИНИИ

В Латвии - 2256 озер (общая площадь 110 000 га или 1,64% территории страны) и около 12 500 рек, ручьев, крупных канав.

Общая протяженность рек 37 500 км – почти как длинна экватора (а вместе с канавами – 100 000 км). 777 рек имеют протяженность более 10 км. В масштабах ЕС в Латвии только одна большая река — Даугава.

Читайте нас также:
#еврокомиссия #вода
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
5
3
1
5
0
0

Оставить комментарий

(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    ВВ, что то рановато ваш сегодня проснулся, кто минус в комменты ставит не читая даже. Видать вчера выговор получил от редактора.

    15
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Ого, и я получил за этот коммент минус. Видать стукалово, по второму кругу пошел и все небось на наши налоги, подлец этакий! Ждём третьего захода на этот коммент.

    11
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Ну идём на четвертый заход и ждём красный палец. ВВ, дядя Петя, вы дурак? Тогда ждём четвертый раз.

    0
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Ха -ха - ха, ну давай, у кого нервы крепче.

    0
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    15-го сентября

    Ого, уже два петушары! Ну вперёд!

    0
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    раз в 10 лет или 10 раз за 100 лет -- "Улётная" арифметика в меру умиляет?

    27
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях
скриншот Facebook.com
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 1 166
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро»
Домбровскис пояснил, зачем в ЕС будут вводить «цифровой евро» 2 642
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается
СЗК считает, что присоединенная к Стамбульской конвенции декларация нарушается 152
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК
«Что это было за голосование?» — «Новое Единство» требует объяснений от СЗК 1 228

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 41
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 47
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 41
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 39
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 15
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео