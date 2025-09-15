В сентябре в Латвии начинается работа экспертной группы Организации экономического сотрудничества и развития по реформе водного хозяйства. Впервые водная тема получит финансирование от Европейской Комиссии.

На этой неделе Кабинет Министров ЛР утвердил поправки в правила по расчету коэффициента потерь воды. Ну а комиссия Сейма по долгосрочному развитию, что называется, вошла в реку.

Опасная Даугава

Ныне у водных ресурсов ЛР появился рачительный хозяин – Министерство климата и энергетики (МКЭ) под началом Каспарса Мелниса. Министр от «Нового Единства» поставил цель – дабы «все наземные и подземные воды» обладали качеством «незагрязненных, свободно текущих». Для этого придется высвободить до 40% рек – в руслах которых имеются различные природные или антропогенные препятствия. Кроме того, в 30% рек и озер по-прежнему попадает слишком много удобрений, что способствует зарастанию.

5% водоемов Латвии имеют очень плохое экологическое состояние. Вроде бы совсем и немного – однако, красным цветом на карте отмечены величайшая река Даугава (в низовьях от Икшкиле и до Рижского залива) и Буртниеку, четвертое из крупнейших озер республики (площадь – 40 кв. км, средняя глубина 2,2 м).

С другой стороны, всего 3% поверхностных вод характеризуются как высококачественные. Тут в основном представлены небольшие речушки Видземе и Курземе, и даже одна латгальская, несущая свои воды в сопредельную страну…

Государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска констатировала:

– Мы в Латвии очень часто гордимся, какое у нас чистое государство. Да, бутылки не плывут по каждой реке, также чисто и в лесах. Больше нет свалок у каждого города, они уменьшены. Но факт, что мы каждодневно столько грязи не видим, может погрузить в самоуспокоенность.

Рыбалка из детства

Однако, подчеркнула чиновница, нам еще крайне далеко до объявленного Европой контрольного показателя – достичь 80% внутренних вод высокого и хорошего качества. Пока что в Латвии нет и половины от данного количества…

Госпожа Куревска вспомнила, как в детстве рыбачила на Буртниеку, которое сейчас оказалось в красной зоне. Проблемой озера в Валмиерском крае является то, что оно – мелкое и бессточное, зарастающее. В общем, «вычистить довольно трудно, испортить – легко».

На фоне Европы Латвия хорошо смотрится разве что в плане сбора экологической информации: мониторинг у нас ведут Центр геологии и метеорологии, институт BIOR, негосударственные организации. Чтобы подготовить карту республики со множеством речушек и озерец, необходимо было брать образцы в каждом…

Что касается технологии очистки водоемов, то госсекретарь указала, что ее ограничивают те же природоохранные нормативы – можно чистить реки и озера вне времени нереста рыбы и миграции птиц. К тому же, очистные мероприятия на приграничных реках неизбежно затрагивают интересы соседних государств…

Дождь смывает все следы

Изменения климата в Латвии происходят у нас всех на глазах, выливаясь, в прямом смысле, месячной нормой осадков за один день – или ураганными ветрами, нагоняющими воду. Забитые русла рек, даже малых, потенциально могут представлять большую угрозу при паводках.

Председатель Комиссии по долгосрочному развитию Угис Митревицс (Национальное объединение) обратил внимание, что в Латвии нет достоверных карт местности, которой угрожает наводнение. «Может быть, имущество бы и не затопило бы…»

– Вопрос, будет ли платить страховщик, - рассуждала госпожа Куревска, - На картах Геометцентра показаны 10%, значит, в этом месте наводнение может произойти раз в 10 лет или 10 раз за 100 лет.

Всякий раз, когда вода при разливе затрагивает чью-то собственность, возникает соблазн поменять русло для устранения угрозы. Итогом подобных гидротехнических работ зачастую является уничтожение естественных заливных лугов. Возникает своего рода каскадный эффект, и вполне вероятно, такое преобразование природы наносит еще больший вред. Особо опасным является разлив химических веществ при наводнениях. Тем не менее, Министерство климата и энергетики «не выходит с чрезвычайно репрессивными решениями».

Другая проблема МКЭ в настоящих условиях – финансовая: «Чрезвычайно узкое фискальное пространство, ищем, где сэкономить».

Государственный секретарь обратила внимание, что на землях сельскохозяйственного назначения порой гораздо лучше хозяйствуют, в смысле защиты от паводков. Но вода не знает административных границ – и выливается в пределы городов, которые не имеют планов по борьбе с наводнениями.

Тысячи неучтенных озер

Европейский Союз недавно ввел новые требования для сточных вод, которые являются довольно жесткими для Латвии – оттого страна старалась достичь смягчения директив, но тщетно. В результате, сказала госпожа Куревска, самоуправления оказались в «катастрофической» ситуации, в особенности, что касается содержания микропластика в воде. Остается надежда на негосударственные организации, с которыми недавно подписали меморандум сотрудничества:

– Одну за другой, мы эти реки сможем вычистить.

Здесь обязательно участие хозяйствующих субъектов – на малых ГЭС, наряду с производством энергии, необходимо возвращать реки к нормальному течению. Государство же - должно определить размеры компенсаций. Потом, остаются ведь проблемные зоны на местах бывших карьеров полезных ископаемых. «У нас таких детальных отчетов нет», – признала госпожа Куревска.

Между тем, на заседании Комиссии по долгосрочному развитию вообще не получило освещения само понятие водоема. Проблема в том, что в ЛР имеется, по разным данным, около 10 000 неучтенных озер. В подавляющем большинстве они даже не имеют названия, и на огромных пространствах болот страны они постоянно меняют размеры.

Что же касается 6 крупнейших озер – Лубанс, Разнас, Энгурес, Буртниекс, Усмас и Лиепаяс – то объем каждого из них превосходит 100 млн тонн воды. Самым же глубоководным озером ЛР является Дридзис в Краславском крае – тут дно достигается на отметке 63 метра. Хватило бы для 20-этажного дома!

СИНИЕ ПЯТНА И ЛИНИИ

В Латвии - 2256 озер (общая площадь 110 000 га или 1,64% территории страны) и около 12 500 рек, ручьев, крупных канав.

Общая протяженность рек 37 500 км – почти как длинна экватора (а вместе с канавами – 100 000 км). 777 рек имеют протяженность более 10 км. В масштабах ЕС в Латвии только одна большая река — Даугава.