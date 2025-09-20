Baltijas balss logotype
Латвия увеличила выплаты на детей из неполных семей: насколько вырастут алименты

Политика
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Латвия увеличила выплаты на детей из неполных семей: насколько вырастут алименты

На этой неделе закончилось общественное обсуждение поправок к правилам Кабинета министров, который предусматривает с января 2026 года увеличение размера алиментов, выплачиваемых из Гарантийного фонда содержания (для детей нерадивых родителей).

Раз в три года

Как известно, в случае, если родитель по каким-либо причинам не может выплачивать алименты в минимальном размере, установленном государством, другой родитель или опекун, а также ребенок, который достиг совершеннолетия и продолжает обучение, имеют право обратиться в администрацию Гарантийного фонда содержания (ГФС) о выплате алиментов из денег Госбюджета.

Алименты, гарантированные государством – это фиксированная сумма. Она определяется Правилами Кабинета министров № 616. При этом размер алиментов должен пересматриваться каждые три года с учетом возможностей государственного бюджета.

Согласно представленному проекту, в следующем году предусмотрен такой размер алиментов из фонда:

  • 155 евро на каждого ребенка с рождения до семи лет (в настоящее время – 125 евро);

  • 180 евро на каждого ребенка с семи до 18 лет (в настоящее время – 150 евро);

  • 180 евро на совершеннолетнего в возрасте от 18 до 21 года, если он продолжает получать основное, среднее, профессиональное или специальное образование (в настоящее время – 150 евро).

Что существенно: родители будут получать алименты из фонда в новом размере с февраля 2026 года, поскольку они выплачиваются за предыдущий месяц.

"Пусть это будет 25% от минималки!"

В связи с размером алиментов, выплачиваемых от государства, есть уже традиционные дискуссии. И в частности: дети, которые получают алименты от добросовестных родителей, находятся в гораздо лучшей ситуации – помощь от государства по суммам гораздо меньше.

Поэтому было бы хорошо размер алиментов от государства увеличить.

В этом ключе в общественном обсуждении поправок принял участие комментатор "Siltumnīca": он предложил не устанавливать конкретные суммы, а привязать эти выплаты от государства к 25% от размера минимальной заработной платы, которая в ближайшие годы будет расти.

"В настоящее время размер алиментов, подлежащих уплате из Гарантийного фонда алиментов, установлен в фиксированном размере в евро (155 евро и 180 евро с 2026 года). Такой подход улучшает социальную защиту детей в краткосрочной перспективе, но не является гибким в среднесрочной и долгосрочной перспективе, так как не может уследить за динамикой стоимости жизни и заработной платы," – считает участник обсуждения.

Так, к примеру, в 2028 году, когда минимальная заработная плата в Латвии достигнет 860 евро, для детей до 7 лет выплата от государства составляет всего 18,0 % от минималки, а для детей от 7 до 21 года – 20,9 % от минималки.

...Отметим от себя: учитывая нынешнюю ситуацию с госбюджетом, подобное дополнительное увеличение расходов маловероятно.

Долги копятся

По данным на сайте Гарантийного фонда алиментов, в августе 2025 года государство выплатило алименты 33 426 детям в размере 4 556 337 евро.

Для сравнения: в августе 2024 года алименты из фонда были выплачены 34 384 детям в размере 4 036 639 евро.

За первые восемь месяцев 2025 года фонд взыскал в регрессном порядке с нерадивый отцов и матерей 11 609 986 евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее. За весь прошлый год в регрессном порядке взыскано 16 395 167 евро.

Злостные алиментщики в цифрах

Число должников по алиментам в настоящее время в Латвии превышает 47 тысяч человек. Их общий долг достигает 470 миллионов евро.

Согласно данными Гарантийного фонда содержания 88% должников - мужчины и лишь 12% - женщины. Из должников 62% моложе 50 лет, 11% имеют инвалидность, 75-80% не имеют дохода или имущества, а 14% не имеют известного места жительства.

Больше половины – 53% имеют судимости, в том числе 41% – судимости, связанные с лишением свободы.

#алименты
Антон Городницкий
