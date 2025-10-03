Baltijas balss logotype
«Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии 4 1092

Политика
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Стыдно даже говорить»: Рубикс раскрыл размер своей пенсии
ФОТО: LETA

Бывший политик Альфред Рубикс рассказал, что в день своего 90-летия по телефону его поздравило впечатляющее число людей, пишет Santa.lv.

«Это были почти 90 человек. Сам удивляюсь, что ко мне ещё сохраняется такой интерес», — указал Рубикс.

«Всем говорю — если уж дожил до 90, то сколько там до 100 осталось», — с улыбкой отметил Альфред Рубикс в разговоре с журналом Privātā Dzīve.

В сам день юбилея, в среду, лично его приехали поздравить около 30 человек. «Угостились, выпил и я 100 грамм коньяка. Я читал, что пара чайных ложек крепкого напитка перед сном даже полезны», — добавил именинник.

Празднование продолжилось в субботу. «Я собрал друзей и родственников в ресторане “Прага”. Из Лондона приехала и моя правнучка — дочь дочери моего старшего сына», — рассказал Альфред, который может похвастаться четырьмя внуками.

В свои годы он всё ещё чувствует себя полным сил. «Когда прихожу к врачам, они мне говорят: “Альфред, у вас нет никаких проблем. Только камни, но они у вас не от возраста. Это от длительного стресса, который мы, к сожалению, не можем вылечить”», — рассказал Рубикс и признал, что семь лет жил под огромным стрессом. «Один год до посадки в тюрьму и шесть лет, проведённые в заключении», — пояснил он.

30 лет назад, в июле 1995 года, Верховный суд приговорил последнего руководителя Коммунистической партии Латвии Альфреда Рубикса к восьми годам лишения свободы за попытку государственного переворота.

«За хорошее поведение меня выпустили уже через шесть лет. За это время появилась совсем другая страна, и я ходил по улицам, ничего не понимая», — вспоминает Альфред.

Будучи пенсионером, Рубикс на уровень жизни не жалуется. «Латвия назначила мне пенсию в 420 евро, но, поработав в Европейском парламенте, я к пенсии заработал, стыдно даже сказать, — 1800 евро. В итоге в месяц получаю больше 2000 евро», — признался он, добавив, что помогает деньгами детям и внукам.

Santa.lv

#политики #пенсии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    3-го октября

    Альфред для развития Риги и страны сделал больше, чем вся эта шваль в сейме вместе взятая, меняющаяся каждый год

    49
    3
  • С
    Сарказм
    3-го октября

    А чего правнучка-то в лондонах обретается, а не в Тамбове к примеру или в Батайске? Почему не наслаждается плодами того, что так упорно прадед строил, а променяла вот это все на гей-ейропу и загнивающий капитализьм?

    11
    65
  • A
    Aleksandr
    3-го октября

    Мы пришли к ситуации когда молодое поколение не увидит пенсию вообще! Там всё понятно - наши политики просто украли пенсионный фонд! А я бы пенсионеров посадил на бесплатный образ жизни! На пенсию не надо откладывать. Пенсионный фонд не украдут. А много ли надо пенсионеру для его потребностей?

    30
    17
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    3-го октября

    Алфред Петрович лучший мэр Риги во все времена.С Днём рождения!! Крепкого здоровья!

    96
    3
Читать все комментарии

Видео