Латышская дама-политолог рассказала, как будут охмурять русских граждан Латвии 7 1489

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латышская дама-политолог рассказала, как будут охмурять русских граждан Латвии
ФОТО: LETA

В настоящее время крупнейшим вызовом накануне выборов в Сейм станет выбор политического курса — в западном или восточном направлении, считает преподаватель Рижского университета имени Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.

Политолог в интервью агентству LETA отметила, что предстоящую предвыборную борьбу можно рассматривать в нескольких измерениях — как противостояние между действующей коалицией и оппозицией, между латышскими и «русскими партиями», а также между самими «русскими партиями».

Почему официально зарегистрированные партии Латвии, Метла-Розентале называет «русскими» она не пояснила. Зато рассказала, что остается открытым вопрос о том, как в предстоящих выборах поведёт себя русскоязычный электорат.

По мнению Метлы-Розентале, главным вызовом предвыборного периода станет именно выбор политического курса — между Западом и Востоком. «Как это было на выборах в Молдове и Чехии, будут попытки переманить разочарованных избирателей — как в популистском направлении, так и в сторону политических сил, возможно, менее лояльных государству, тех, кто ориентируется на Россию,» – утверждает политолог-преподаватель, добавив, что такие партии могут действовать исподтишка, делая акцент на бытовых и социальных проблемах Латвийской Республики.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли нынешнее правительство удержаться до следующих выборов в Сейм, политолог не смогла сформулировать внятный ответ. «Если предвыборная лихорадка наберёт слишком большие обороты, никакая конструктивная работа больше не будет возможна. Премьер-министр Эвика Силиня увидит, что каждый партнёр занят агитацией, и ей будет очень трудно сохранить правительство, не допустив при этом полной девальвации принципов и ценностей своей партии, а также неприемлемых голосований в Сейме,» – отметила Метла-Розентале.

Это значит, что правительство Силини развалится? Нет, она признала, что сейчас трудно делать прогнозы, поскольку «предвыборное безумие» уже охватило партии.

Выборы в Сейм состоятся через год.

#выборы #политолог
Оставить комментарий

(7)

(7)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го октября

    делая акцент на бытовых и социальных проблемах -- Интересно, а это правда, "Ригас Силтумс" предоставил украинцам скидку на отопление в наступающем сезоне на ту величину, на которую всем остальным гражданам и негражданам Латвии повысили плату за отопление?

    26
    3
  • 6-го октября

    видели мы уже как вы считаете голоса, в ваши выборы может поверить только глухой и слепой глупец

    35
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    Какой Восток?! Только Запад, только LGBT, только самоуни...ние.

    55
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го октября

    Читаешь таких дамочек и лишний раз убеждаешься: "аналитик" - это от слов "анал" и "налить". Последнему ежу понятно, что на выборах будет как в молдавии - главное не как кто проголовал, а как посчитали. Шлессерс не даст соврать...

    115
    2
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Говорящий на латышском языке не обязательно латыш.И латышские партии совсем могут оказаться не латышскими😋 Они партии,где люди временно ощущают себя латышами как Юдин или Буров,или мэр Риги и таких ощущающих там много . Кстати,им не запрещено ощущать себя кем угодно..Поменяется что то и они с радостью будут ощущать себя русским ... Эх,не зря таких ощущающих депортировали 129 стран в свое время,чтобы ощущали себя в другом месте,а не грабили страны. Ализович вообще подошёл к вопросу кардинально.😭 Вот из за таких ощущающих пострадали вполне нормальные люди,но кто ж будет разбираться кто есть кто?!👽 Так что если евреи не объединятся,то ощущаюшие второй Холокост спровоцируют.😈🔯👽

    27
    14
  • R
    R.
    Aleks
    6-го октября

    Ну как обычно к любой теме Aleks (настоящая фамилия Александр Драпеко) приплетет евреев. Не повезло человеку, не в то время родился. Ему бы 85 лет тому назад жить, вот бы было раздолье в 1941 году. Он в первых рядах бы вступил в команду Арайса. А так остается только комментарии на сайте писать. С delfi его выгнали, так он на bb-шку переполз.

    4
    0
  • З
    Злой
    6-го октября

    Ну за латышские партии никогда голосовать не буду.

    81
    3
Читать все комментарии

