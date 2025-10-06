В настоящее время крупнейшим вызовом накануне выборов в Сейм станет выбор политического курса — в западном или восточном направлении, считает преподаватель Рижского университета имени Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.

Политолог в интервью агентству LETA отметила, что предстоящую предвыборную борьбу можно рассматривать в нескольких измерениях — как противостояние между действующей коалицией и оппозицией, между латышскими и «русскими партиями», а также между самими «русскими партиями».

Почему официально зарегистрированные партии Латвии, Метла-Розентале называет «русскими» она не пояснила. Зато рассказала, что остается открытым вопрос о том, как в предстоящих выборах поведёт себя русскоязычный электорат.

По мнению Метлы-Розентале, главным вызовом предвыборного периода станет именно выбор политического курса — между Западом и Востоком. «Как это было на выборах в Молдове и Чехии, будут попытки переманить разочарованных избирателей — как в популистском направлении, так и в сторону политических сил, возможно, менее лояльных государству, тех, кто ориентируется на Россию,» – утверждает политолог-преподаватель, добавив, что такие партии могут действовать исподтишка, делая акцент на бытовых и социальных проблемах Латвийской Республики.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли нынешнее правительство удержаться до следующих выборов в Сейм, политолог не смогла сформулировать внятный ответ. «Если предвыборная лихорадка наберёт слишком большие обороты, никакая конструктивная работа больше не будет возможна. Премьер-министр Эвика Силиня увидит, что каждый партнёр занят агитацией, и ей будет очень трудно сохранить правительство, не допустив при этом полной девальвации принципов и ценностей своей партии, а также неприемлемых голосований в Сейме,» – отметила Метла-Розентале.

Это значит, что правительство Силини развалится? Нет, она признала, что сейчас трудно делать прогнозы, поскольку «предвыборное безумие» уже охватило партии.

Выборы в Сейм состоятся через год.