«Предвыборная кампания на этот раз началась слишком рано», – на днях посетовал Эдгар Ринкевич.

Рано или не рано, но обстоятельства в стране сложились таким образом, что депутаты Сейма, в том числе или даже прежде всего – правящие, если они еще хотят в этой политике задержаться, должны уже сегодня, за год до выборов, думать о собственном выживании.

Погрязли в заботах

Существует по меньшей мере пять причин, которые разрывают правительство Силини изнутри.

Первая причина — ситуация в экономике безрадостная и нет никаких предпосылок к тому, чтобы по мере приближения выборов вдруг случится в стране экономический бум. Поэтому уже сегодня тем же правящим политикам необходимо показать избирателям свою пусть и мнимую, пусть и наигранную, но заботу об избирателях и готовность решать экономические и социальные проблемы.

Летом следующего года, то есть во время кульминации предвыборной кампании, делать это уже будет поздно.

Отцы и дети

Вторая причина — идеологические противоречия или даже можно сказать идеологическая несовместимость двух партнеров по правительству — партии «Прогрессивные» и Союза зеленых и крестьян.

Электорат «прогрессивных» терпеть не может «зеленых крестьян», которые в представлении «прогрессивных» избирателей представляют собой неких престарелых партфункционеров, связанных с «олигархами», и живущих представлениями 90-ых годов прошлого века.

В свою очередь, и избиратели «зеленых крестьян» не понимают избирателей «прогрессивных» - не понимают и не принимают их «ценности» - упор на сексуальные меньшинства и на пресловутую Стамбульскую конвенцию. Все это по мере приближения выборов создает нервозность внутри коалиции — те же «зеленые крестьяне» осознают, что их избиратель в итоге может не простить брак по расчету с представителями, образно говоря, ЛГБТ-сообщества.

Естественный отбор

Третья причина — в каждой из трех правящих партий есть различные центры влияния, различные, даже можно так сказать, группировки — со своим мнением и со своими интересами. Это значит, что руководству, к примеру, того же «Единства» крайне сложно «дисциплинировать» тех же своих депутатов в Сейме, который думает уже о собственном выживании.

Все просто: в этом Сейме у «Нового Единства» изначально было 26 мандатов. При этом «Новое Единство» - это не монолит, а политическое объединение, в которое входят и региональные партии.

Всем очевидно, что в следующем Сейме у «Нового Единства» хорошо если будет половина от сегодняшнего количества депутатских мандатов — то бишь в лучшем случае 13 мандатов. Понятно, что внутренняя конкуренция будет еще более жесткой, «конкурс» на одно депутатское место от «Нового Единства» будет сродни конкурсу в лучшие университеты мира. И значит борьба за место под солнцем должна начинаться раньше официальной предвыборной кампании.

На ходу рвут подметки

Четвертая причина - «внешняя» конкуренция. Особенно на правом фланге, где тех же «зеленых крестьян» поджимают не менее опытные политики Национального объединения и Объединенного списка. И они будут использовать любой промах, любую малейшую оплошность «зеленых крестьян».

Запах денег

И, наконец, пятая причина — политическая агрессивность еще задолго до начала предвыборной кампании позволяет убить сразу двух зайцев: и напомнить о себе избирателям, получив определенные политические дивиденды с этого, и попытаться выбить в бюджете-2026 те или иные финансовые средства на политические приоритеты.

Кстати, «зеленым крестьянам» в контексте бюджета-2026 кое-что уже удалось добиться своими демаршами — так, напомним, с июля следующего года и до конца июня 2027-го года вводится льготная ставка НДС в размере 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Наверняка премьер и министр финансов (оба – «Новое Единство») пойдут на встречу «зеленым крестьянам» и в вопросе о сохранении сельских школ. И пусть «прогрессивные» хоть сто раз обвинят «зеленых крестьян» в шантаже, главное в данном случае — результат.

Стерпится – слюбится

Так или иначе, но ранняя начало предвыборной кампании вовсе не означает, что партнеры по коалиции начнут ДО ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА рушить правительство. Опять-таки и «зеленым крестьянам», и «прогрессивным» хочется поучаствовать в дележе бюджетного пирога. К тому же те, кто станут могильщиками этого правительства, наверняка в следующее правительство не попадут.

По слухам из кулуаров парламента, "бунтовщики во власти" – Союз зеленых и крестьян, – вовсе не собирается рушить правительство, поскольку это обычно очень не нравится консервативному избирателю. Даже если избиратели недовольны правительством, они все равно психологически плохо реагируют на хаос, безвластие и неопределенность. А значит "зеленые крестьяне" продолжат "браниться", двигать свою повестку дня, но сами из правительства не выйдут. Во всяком случае, не выйдут до принятия бюджета-2026.

Конечно, нельзя исключить, что в начале следующего года партнеры по власти так сильно разругаются, что уже вместе за одним столом сидеть не смогут. В этом случае могут быть предприняты попытки создать до выборов новое правительство — в этом Сейме есть по меньшей мере еще два варианта другой правящей коалиции.

Больных на переправе поменяют

Но не будем забегать вперед и вернемся собственно к нынешней ситуации, то есть к необходимости принять бюджет-2026. На последнем коалиционном совете партнеры, после завершения склок по пресловутой Стамбульской конвенции, обсудили варианты обеспечения большинства в Сейме при принятии бюджета-2026, бюджетного пакета и других важных для коалиции законопроектов.

В частности, руководители правящих партий будут уговаривать тех своих депутатов Сейма, которые по состоянию здоровья длительное время уже не могут посещать пленарные заседания, сложить мандат, чтобы на их место пришли следующие по списку здоровые кандидаты в депутаты.

Также во время рассмотрения в парламенте важных законопроектов, включая бюджет-2026, будут отменены все зарубежные командировки правящих депутатов и, разумеется, на эти дни пленарных заседаний депутаты от правящей коалиции не должны будут брать отпуск за свой счет.

Помогут ли все эти «лекарства» обеспечить принятие главного финансового закона страны? Поживем — увидим. Напомним: если Сейм не принимает бюджет страны в первом или втором чтении, то правительство автоматически считается ушедшим в отставку!