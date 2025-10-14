Латвия нашла дополнительные средства на оборону в бюджете следующего года в основном за счет увеличения государственного долга, а не за счет сокращения бюджетных расходов, заявил Совет по фискальной дисциплине (СФД) в своей оценке подготовленного Министерством финансов проекта государственного бюджета на 2026 год и среднесрочных бюджетных рамок на 2026-2028 годы.

СФД признает, что проект бюджета соответствует бюджетным условиям как Европейского союза (ЕС), так и национальных фискальных условий, но выбран легкий путь - увеличение финансирования обороны за счет роста долга.

В своем отчете СФД призывает правительство установить более амбициозные цели по сокращению расходов и найти структурное, устойчивое решение для своевременного финансирования оборонных расходов, чтобы оно не зависело от увеличения долга.

Совет отмечает, что проект бюджета подготовлен в период, когда геополитическая напряженность в регионе продолжает расти, а расходы на национальную безопасность и оборону стали абсолютным приоритетом. В июле 2025 года Совет ЕС задействовал положение Пакта стабильности и роста, позволяющее государствам, в том числе Латвии, временно отступать от правил фискальной дисциплины, увеличивая расходы на оборону.

Однако СФД обращает внимание на растущее бремя государственного долга и процентных платежей, что может ограничить гибкость бюджета и поставить под угрозу будущую фискальную устойчивость после 2029 года, особенно если экономический рост будет медленнее, чем прогнозируется.

По этой причине СФД считает, что необходимо как можно скорее найти структурное и устойчивое решение проблемы финансирования расходов на оборону, поскольку в противном случае невозможно будет одновременно обеспечить сокращение или поддержание на устойчивом уровне государственного долга, сохранение обязательств по уровню расходов на оборону и дальнейшее поддержание финансируемых из бюджета отраслей, включая здравоохранение и образование.

СФД отмечает, что общий государственный долг Латвии прогнозируется на уровне 49% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году, а в среднесрочной перспективе без дополнительных мер и при неизменном темпе развития экономики он увеличится до 51% ВВП в 2026 году и 55% ВВП в 2027 и 2028 годах.

Прогнозируется значительный рост процентных платежей, что ограничит фискальное пространство для финансирования других важных для страны инициатив, подчеркивает СФД. Хотя в настоящее время Латвия соблюдает порог долга в 60 % ВВП, фискальное бремя будет расти и потребует все более жесткого подхода к сокращению расходов и увеличению доходов за счет улучшения сбора налогов.