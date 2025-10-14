Baltijas balss logotype
Финансирование обороны в бюджете найдено в основном за счет роста госдолга - СФД 3 853

Политика
Дата публикации: 14.10.2025
LETA
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Латвия нашла дополнительные средства на оборону в бюджете следующего года в основном за счет увеличения государственного долга, а не за счет сокращения бюджетных расходов, заявил Совет по фискальной дисциплине (СФД) в своей оценке подготовленного Министерством финансов проекта государственного бюджета на 2026 год и среднесрочных бюджетных рамок на 2026-2028 годы.

СФД признает, что проект бюджета соответствует бюджетным условиям как Европейского союза (ЕС), так и национальных фискальных условий, но выбран легкий путь - увеличение финансирования обороны за счет роста долга.

В своем отчете СФД призывает правительство установить более амбициозные цели по сокращению расходов и найти структурное, устойчивое решение для своевременного финансирования оборонных расходов, чтобы оно не зависело от увеличения долга.

Совет отмечает, что проект бюджета подготовлен в период, когда геополитическая напряженность в регионе продолжает расти, а расходы на национальную безопасность и оборону стали абсолютным приоритетом. В июле 2025 года Совет ЕС задействовал положение Пакта стабильности и роста, позволяющее государствам, в том числе Латвии, временно отступать от правил фискальной дисциплины, увеличивая расходы на оборону.

Однако СФД обращает внимание на растущее бремя государственного долга и процентных платежей, что может ограничить гибкость бюджета и поставить под угрозу будущую фискальную устойчивость после 2029 года, особенно если экономический рост будет медленнее, чем прогнозируется.

По этой причине СФД считает, что необходимо как можно скорее найти структурное и устойчивое решение проблемы финансирования расходов на оборону, поскольку в противном случае невозможно будет одновременно обеспечить сокращение или поддержание на устойчивом уровне государственного долга, сохранение обязательств по уровню расходов на оборону и дальнейшее поддержание финансируемых из бюджета отраслей, включая здравоохранение и образование.

СФД отмечает, что общий государственный долг Латвии прогнозируется на уровне 49% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году, а в среднесрочной перспективе без дополнительных мер и при неизменном темпе развития экономики он увеличится до 51% ВВП в 2026 году и 55% ВВП в 2027 и 2028 годах.

Прогнозируется значительный рост процентных платежей, что ограничит фискальное пространство для финансирования других важных для страны инициатив, подчеркивает СФД. Хотя в настоящее время Латвия соблюдает порог долга в 60 % ВВП, фискальное бремя будет расти и потребует все более жесткого подхода к сокращению расходов и увеличению доходов за счет улучшения сбора налогов.

#бюджет #госуправление #госдолг
Оставить комментарий

(3)
  • 14-го октября

    сравните население украины и латвии, и сколько денег ушло на оборону украины, помогает им это? деньги и танки тут ничего не решают. не думаю что многие пойдут в окопы за таких "политиков" и не надо путать страну с вашими карманами

    6
    1
  • А
    Андрей
    14-го октября

    "Чтобы ни делалось - люди упорно ползут на кладбище.." Вот интересно, они в самом деле планируют спровоцировать соседа или просто распилят "золотые гири"? Но есть нюанс. Злые языки у соседа говорят, что повторение 40-го год не планируется. Занятие территорий (как ни назови) (с последующей индустриализацией) в этот раз никто не планирует.

    21
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    14-го октября

    Какая радостная новость для населения - денег на срайл балтик, больницы нет , но мы повесим на вас кредит для сверхприбылей производителей стрелялок-убивалок (Рейнметалла, Сааба, Боинга Фольксвагена, Мерседеса, Рэйтион и т.д.). Кстати, на сколько теперь цены поднимут и налоги?

    38
    1
Читать все комментарии

Видео