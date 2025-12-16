«В русских школах было много «мухлежа» 7 1475

Политика
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «В русских школах было много «мухлежа»

Бывший министр образования высказался по поводу сложностей с переходом только на латышский язык обучения.

Как известно, ветеран латвийской политики Карлис Шадурскис еще более 20 лет назад, будучи первый раз министром образования, начал так называемую языковую реформу в школах нацменьшинств — тогда была введена языковая пропорция 60:40, то есть запустили модель билингвального обучения. Нынче теперь уже экс-министр и экс-депутат Сейма Карлис Шадурскис, вспоминая в интервью ТВ-24 тот период (2004-ый год), отметил, что в ту пору полностью перевести среднее образование только на госязык было невозможно. «Во-первых, просто не было учителей, которые были бы способны качественно преподавать на латышском языке. Во-вторых, разного рода западные советники оказывали на нас давление — с подачи России, которая вела в отношении Латвии и всех стран Балтии очень противную политику, обвиняя нас в недемократичности, ущемлении прав нацменьшинств и т.п.», - заметил бывший политик.

В результате осуществление реформы сильно затянулось и то, что сейчас у трети учащихся в бывших русских школах проблемы с латышским языком, экс-министра не удивляет: «Дело в том, что в русских школах было много мухлежа. Ведь если приходили проверяющие, то в школах тут же говорили: «Ай, яй, яй, что же вы нас не предупредили о проверке. Именно сегодня урок проводится на русском. При билингвальной системе так мухлевать было легко. И вот сейчас мы видим последствия».

#мнения #образование #нацменьшинства
Эдуард Эльдаров
