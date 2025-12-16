Госконтроль назвал главные мишени для проверок в 2026 году 3 738

Политика
Дата публикации: 16.12.2025
Госконтроль в 2025 году сосредоточится на проверках в сферах безопасности, обороны и правопорядка, сообщил государственный контролер Эдгар Корчагин.

Основными сферами, которые Государственный контроль будет проверять в следующем году, будут безопасность, оборона и сфера правопорядка, сказал в интервью Латвийскому радио государственный контролер Эдгар Корчагин. Госконтроль уже определил темы проверок на следующий год, которые в настоящее время крайне актуальны, сказал Корчагин.

Оценивая прошедший год, руководитель Госконтроля отметил, что во многом благодаря предложениям учреждения удалось добиться подвижек по ряду важных вопросов, в том числе касающихся использования средств фонда портов, работы муниципальных административных комиссий и системы пенсий за выслугу.

Глава Госконтроля отметил, что теперь учреждение использует инновации в методах работы ревизоров, включая искусственный интеллект, что позволяет эффективнее анализировать большие объемы информации. Отвечая на вопрос, ощущает ли Госконтроль политическое давление в своей работе, Корчагин ответил отрицательно. Он подчеркнул, что Госконтроль всегда сам выбирает темы ревизий, основываясь на рисках, которые видят ревизоры.

#искусственный интеллект #безопасность #оборона #госконтроль
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
